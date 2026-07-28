VinFast Evo Lite và 8 xe máy điện phù hợp học sinh cấp 3: giá, tầm hoạt động Chín mẫu xe máy điện VinFast trong danh sách có giá từ 11,6 đến 18,9 triệu đồng, tầm hoạt động 65–198 km và tốc độ tối đa 25–49 km/h cho nhu cầu đi học.

Danh sách gồm 9 mẫu xe máy điện VinFast có giá từ 11,6 triệu đồng, hướng đến nhu cầu đi học hằng ngày với tốc độ tối đa không quá 50 km/h. Theo quy định được nguồn dẫn lại, người từ đủ 16 tuổi mới được điều khiển xe gắn máy; vì vậy học sinh chưa đủ 16 tuổi không nên điều khiển xe máy điện, kể cả với các mẫu có tốc độ giới hạn thấp.

Điểm khác biệt lớn giữa các lựa chọn nằm ở loại năng lượng, tầm hoạt động, tốc độ tối đa và khả năng đổi pin. Các mẫu dùng pin LFP phù hợp với người cần sự linh hoạt khi sạc hoặc đổi pin, trong khi Evo Lite NEO sử dụng ắc quy và cần nơi sạc thuận tiện.

Điều kiện cần lưu ý trước khi chọn xe

Nguồn trích Điều 59 và Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, theo đó người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy. Xe gắn máy dùng động cơ điện được xác định có công suất không lớn hơn 4 kW và vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/h.

Toàn bộ các mẫu trong danh sách đều có công suất tối đa dưới 4 kW và tốc độ công bố không quá 49 km/h, trừ Amio S và Amio S2 được giới hạn dưới 25 km/h. Tuy nhiên, yếu tố độ tuổi người điều khiển vẫn cần được đặt lên trước khi so sánh giá hoặc trang bị.

Ba hướng lựa chọn theo nhu cầu sử dụng

Nếu ưu tiên quãng đường dài, Grand Lite là mẫu nổi bật nhất với cấu hình 2 pin LFP và tầm hoạt động công bố tới 198 km mỗi lần sạc. Evo Lite cũng đáng chú ý nhờ khả năng lắp thêm pin phụ, nâng tầm hoạt động từ khoảng 85 km lên khoảng 165 km.

Ở nhóm giá thấp hơn, Amio, Amio S và Amio S2 có giá 11,6 triệu đồng đã gồm pin và bộ sạc. Trong khi đó, Flazz và Zgoo phù hợp với nhu cầu di chuyển ngắn hơn, khi cùng có tầm hoạt động công bố 70 km mỗi lần sạc.

Mẫu xe Giá công bố Công suất tối đa Tốc độ tối đa Tầm hoạt động công bố Evo Lite 14,3 triệu đồng không kèm pin; 18,9 triệu đồng kèm pin 2.300 W 49 km/h 85 km, tối đa khoảng 165 km khi lắp pin phụ Grand Lite 16,5 triệu đồng kèm pin 1.900 W 48 km/h Tới 198 km Evo Lite NEO 14,4 triệu đồng gồm ắc quy Không nêu 49 km/h Tối đa 78 km Flazz 14,2 triệu đồng kèm pin 1.100 W 39 km/h 70 km, tối đa 135 km khi lắp pin phụ Flazz Max 12,5 triệu đồng không kèm pin; 17,3 triệu đồng kèm pin 1.500 W 49 km/h Tối đa 87 km Zgoo 13,3 triệu đồng kèm pin 1.100 W 39 km/h Tới 70 km Amio 11,6 triệu đồng kèm pin 800 W 30 km/h Tới 65 km Amio S 11,6 triệu đồng kèm pin Không nêu Dưới 25 km/h Tối đa 65 km Amio S2 11,6 triệu đồng kèm pin Không nêu Dưới 25 km/h Tối đa 65 km

Nhóm pin LFP: ưu tiên tầm hoạt động và khả năng đổi pin

Evo Lite cân bằng giữa tốc độ và tính linh hoạt

VinFast Evo Lite dùng động cơ Inhub công suất tối đa 2.300 W, tốc độ tối đa 49 km/h. Pin LFP 1,5 kWh cho tầm hoạt động khoảng 85 km; khi lắp thêm pin phụ, con số này đạt khoảng 165 km.

Mẫu xe có hỗ trợ đổi pin tại trạm, một điểm cần cân nhắc với người ở chung cư hoặc nơi khó bố trí sạc. Trang bị gồm đèn LED, giảm xóc thủy lực, phanh đĩa trước, phanh tang trống sau và cốp 12 lít khi lắp 2 pin. Xe đạt chuẩn chống nước IP67; nguồn cho biết động cơ có thể hoạt động trong điều kiện ngập sâu 0,5 m trong 30 phút.

VinFast Evo Lite (Ảnh: VinFast).

Grand Lite đặt trọng tâm vào quãng đường

Grand Lite sử dụng cấu hình 2 pin LFP, cho tầm hoạt động công bố tới 198 km mỗi lần sạc. Động cơ Inhub 1.900 W, tốc độ tối đa 48 km/h và hai chế độ lái ECO, SPORT đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Xe có cốp 35 lít, đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, đèn LED, phanh đĩa trước và phanh tang trống sau. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng trước cùng lò xo đôi phía sau.

VinFast Grand Lite (Ảnh: VinFast).

Flazz và Flazz Max khác nhau ở hiệu năng

Flazz có động cơ Inhub 1.100 W, tốc độ tối đa 39 km/h và pin LFP 1,2 kWh, đi được 70 km mỗi lần sạc. Khi lắp pin phụ, tầm hoạt động tối đa đạt 135 km.

Flazz Max nâng công suất tối đa lên 1.500 W và tốc độ tối đa 49 km/h. Xe dùng pin LFP 1,5 kWh, tầm hoạt động tối đa 87 km, đồng thời hỗ trợ đổi pin tại trạm. Hệ thống treo của xe gồm phuộc ống lồng trước, lò xo đôi sau; cả hai bánh dùng phanh cơ.

VinFast Flazz Max (Ảnh: VinFast).

Các lựa chọn giá thấp và tốc độ giới hạn

Evo Lite NEO có giá 14,4 triệu đồng, dùng ắc quy thay vì pin LFP. Xe có tốc độ tối đa 49 km/h, tầm hoạt động tối đa 78 km, cốp 17 lít, sàn để chân rộng, đèn LED và đồng hồ kỹ thuật số. Do dùng ắc quy, mẫu xe này phù hợp hơn khi gia đình có không gian sạc thuận tiện.

VinFast Evo Lite NEO (Ảnh: VinFast).

Zgoo là lựa chọn nhỏ gọn hơn, dùng động cơ 1.100 W, có hai chế độ lái và tốc độ tối đa 39 km/h. Pin LFP 1,2 kWh cho tầm hoạt động tới 70 km; xe có đèn LED, đồng hồ kỹ thuật số và cốp 14 lít.

Amio có động cơ tối đa 800 W, tốc độ tối đa 30 km/h và pin LFP 1,024 kWh, cho quãng đường tới 65 km mỗi lần sạc. Điểm riêng của mẫu xe này là có bàn đạp hỗ trợ khi hết pin giữa đường.

VinFast Amio (Ảnh: VinFast).

Amio S có trang bị tương tự Amio nhưng giới hạn tốc độ dưới 25 km/h, tầm hoạt động tối đa 65 km. Amio S2 được giới thiệu với màu sắc và họa tiết mới, trong khi nguồn cho biết trang bị không khác Amio S.

VinFast Amio S2 (Ảnh: VinFast).

Chi phí ban đầu và lưu ý bảo hành

Mức giá nêu trên đã gồm VAT theo từng cấu hình. Evo Lite và Flazz Max có hai lựa chọn giá kèm pin hoặc không kèm pin, vì vậy cần đối chiếu kỹ cấu hình trước khi mua. Các mẫu còn lại trong danh sách có giá công bố đã gồm pin hoặc ắc quy cùng bộ sạc.

Theo thông tin nguồn, xe điện VinFast sử dụng pin LFP có thời gian bảo hành chính hãng 6 năm, riêng pin được bảo hành 8 năm. Khi lựa chọn, phụ huynh nên cân nhắc quãng đường đi học thực tế, điều kiện sạc tại nhà và độ tuổi của người sử dụng trước khi quyết định.