VinFast Feliz II và Feliz 2025 giảm giá: Chọn xe đổi pin linh hoạt hay pin dung lượng lớn? VinFast vừa điều chỉnh giảm giá niêm yết cho bộ đôi Feliz II và Feliz 2025, đưa mức giá khởi điểm về sát mốc 20 triệu đồng, tạo sức ép lớn lên phân khúc xe máy điện phổ thông.

Trong đợt điều chỉnh giá diễn ra vào tháng 07/2026, VinFast đã quyết định giảm giá niêm yết cho dòng xe máy điện Feliz, biến bộ đôi này thành những lựa chọn hấp dẫn nhất trong phân khúc phổ thông. Với thiết kế thời thượng và khả năng vận hành ổn định, Feliz II và Feliz 2025 đang định hình lại tiêu chuẩn xe điện cho người tiêu dùng Việt.

Điều chỉnh giá niêm yết và các ưu đãi đi kèm

Mức giảm giá lần này không chỉ dừng lại ở con số niêm yết mà còn đi kèm các chính sách ưu đãi riêng biệt cho từng dòng xe. Cụ thể, Feliz II giảm 1,9 triệu đồng, trong khi Feliz 2025 giảm 900.000 đồng.

Dòng xe Giá niêm yết cũ (VND) Giá niêm yết mới (VND) Mức điều chỉnh (VND) Feliz II 24.900.000 23.000.000 -1.900.000 Feliz 2025 26.900.000 26.000.000 -900.000

Đáng chú ý, nếu áp dụng thêm các chương trình khuyến mãi hiện hành, Feliz II có thể sở hữu mức giá thực tế chỉ từ 20 triệu đồng (đối với phương án thuê pin). Trong khi đó, Feliz 2025 với ưu đãi 6% sẽ có giá thực tế từ 25,3 triệu đồng.

Cả Feliz II và Feliz 2025 đều được nhà sản xuất giảm giá niêm yết (Ảnh: Websosanh.vn).

Khác biệt về triết lý sử dụng năng lượng

Dù có ngoại hình tương đồng, điểm mấu chốt tạo nên sự khác biệt giữa hai phiên bản nằm ở hệ thống pin và cách thức nạp năng lượng. Feliz 2025 được định vị là mẫu xe dành cho những người ưu tiên quãng đường di chuyển dài trong một lần sạc. Xe sử dụng pin LFP dung lượng 2,4 kWh, cho phép đi được 134 km. Nếu lắp thêm khay pin phụ, quãng đường này có thể lên tới 262 km.

Ngược lại, Feliz II hướng đến sự linh hoạt tối đa với khả năng đổi pin tại trạm. Xe sử dụng pin LFP 1,5 kWh với quãng đường 82 km/pin (tổng 156 km nếu dùng 2 pin). Việc hỗ trợ đổi pin nhanh giúp người dùng xóa bỏ hoàn toàn nỗi lo về thời gian chờ sạc, đặc biệt hữu ích cho những người di chuyển cường độ cao.

Thiết kế và trang bị kỹ thuật

Cả hai mẫu xe đều chia sẻ chung ngôn ngữ thiết kế thể thao với kích thước tổng thể tương đương. Tuy nhiên, Feliz 2025 có lợi thế hơn về khoảng sáng gầm (141 mm so với 134 mm), giúp giảm thiểu tình trạng cạ gầm khi lên vỉa hè. Về màu sắc, Feliz 2025 cung cấp 5 tùy chọn đa dạng hơn so với 4 màu của Feliz II.

Cả hai có thiết kế gần như giống hệt nhau (Ảnh: Websosanh.vn).

Hệ thống an toàn và tiện nghi trên bộ đôi này khá đồng nhất với đèn LED Projector, đồng hồ kỹ thuật số và phanh đĩa phía trước. Cả hai đều sử dụng mâm đúc 14 inch kết hợp lốp không săm, mang lại sự ổn định khi vận hành ở tốc độ tối đa 70 km/h. Người dùng cũng có thể chi thêm khoảng 3 triệu đồng để trang bị gói eSIM và GPS giúp định vị và chống trộm thông minh.

Các trang bị trên bộ đôi xe máy điện này cũng tương đương nhau (Ảnh: Websosanh.vn).

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết

Tiêu chí VinFast Feliz 2025 VinFast Feliz II Giá bán (VND) 26.000.000 23.000.000 (không kèm pin) Tốc độ tối đa 70 km/h 70 km/h Quãng đường tối đa (2 pin) ~262 km ~156 km Loại pin LFP 2,4 kWh LFP 1,5 kWh Công suất định danh 1.800 W 1.800 W Thời gian sạc Khoảng 6 giờ 30 phút Khoảng 4 giờ 30 phút Khoảng sáng gầm 141 mm 134 mm Chế độ lái Eco & Sport Eco & Sport

Tư vấn lựa chọn theo nhu cầu thực tế

Lựa chọn giữa Feliz II và Feliz 2025 phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện hạ tầng và thói quen sử dụng của khách hàng. Feliz II là phương án tối ưu cho những người sinh sống tại các thành phố lớn, nơi có mạng lưới trạm đổi pin dày đặc. Đặc biệt, với các đối tượng như shipper hoặc người làm dịch vụ vận chuyển, khả năng "đổi pin lấy ngay" là một lợi thế cạnh tranh tuyệt đối.

Trong khi đó, Feliz 2025 lại phù hợp hơn với người dùng tại khu vực nông thôn hoặc những gia đình có không gian sạc pin thuận tiện tại nhà. Với quãng đường di chuyển ấn tượng chỉ sau một lần sạc, mẫu xe này có thể đáp ứng nhu cầu đi lại cả tuần mà không cần lo lắng về việc sạc pin thường xuyên. Nhìn chung, với chính sách bảo hành lên tới 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, cả hai mẫu Feliz đều là những khoản đầu tư xứng đáng trong tầm giá.