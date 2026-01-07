VinFast giảm giá loạt xe máy điện: Feliz II và Viper chỉ từ 11,6 triệu đồng Trong tháng 7/2026, VinFast triển khai chương trình ưu đãi lớn từ 6% đến 16% cho các dòng xe máy điện. Các mẫu xe chủ lực như Feliz II, Viper và Evo Grand không chỉ giảm giá sâu mà còn được hưởng chính sách miễn phí sạc và đổi pin.

VinFast vừa công bố chiến dịch ưu đãi quy mô lớn dành cho thị trường xe máy điện Việt Nam trong tháng 7/2026. Đáng chú ý, hãng duy trì mức giảm trực tiếp 6% giá bán cho toàn bộ danh mục sản phẩm, đồng thời áp dụng các gói hỗ trợ tài chính như trả trước từ 0 đồng. Bên cạnh ưu đãi về giá, người dùng còn được hưởng lợi từ chính sách miễn phí sạc và đổi pin, giúp tối ưu chi phí vận hành đáng kể so với xe máy xăng truyền thống.

Ưu đãi đặc biệt cho phân khúc học sinh và xe đổi pin

Hướng tới đối tượng học sinh và sinh viên trước thềm năm học mới, VinFast triển khai chương trình giảm giá 16% cho các dòng xe không yêu cầu bằng lái (tốc độ tối đa dưới 50 km/h). Danh sách áp dụng bao gồm các mẫu xe như VinFast Amio, Amio S, ZGoo, Flazz, Flazz Max, Evo Grand Lite, Evo Lite và Motio. Chương trình này kéo dài đến hết ngày 31/08/2026, tạo điều kiện cho phụ huynh dễ dàng tiếp cận phương tiện di chuyển an toàn cho con em mình.

Xe máy điện VinFast Flazz Max đang được giảm giá 16% (Ảnh: VinFast).

Song song đó, nhóm khách hàng ưu tiên tính linh hoạt có thể lựa chọn các dòng xe hỗ trợ đổi pin với mức ưu đãi 13%. Các model tiêu biểu trong nhóm này gồm VinFast Evo, Viper và Feliz II. Việc kết hợp giữa giảm giá bán và hệ thống trạm đổi pin rộng khắp giúp các mẫu xe này trở thành giải pháp di chuyển cường độ cao hiệu quả.

Phân tích các dòng xe chủ lực theo nhu cầu sử dụng

Phân khúc cao cấp: VinFast Vero X và Viper

Với những người dùng yêu cầu hiệu suất và công nghệ, Vero X và Viper là hai lựa chọn sáng giá nhất. VinFast Vero X mang phong cách tân cổ điển, trang bị động cơ 1.500W cho tốc độ tối đa 70 km/h. Xe sở hữu cụm đồng hồ TFT hiện đại, chìa khóa thông minh (smartkey) và khả năng kết nối smartphone. Đặc biệt, với cấu hình 2 pin LFP, Vero X có thể di chuyển quãng đường lên tới 262 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn.

Trong khi đó, VinFast Viper lại hướng đến phong cách thể thao mạnh mẽ với động cơ 1.800W. Dù tốc độ tối đa vẫn giới hạn ở 70 km/h, nhưng khả năng tăng tốc và vận hành của Viper được đánh giá nhỉnh hơn. Xe sử dụng pin LFP 1,5 kWh (cấu hình 2 pin) cho tầm hoạt động 156 km và hỗ trợ đổi pin nhanh tại trạm.

Xe máy điện VinFast Viper (Ảnh: VinFast).

Phân khúc thực dụng: Evo Grand và Feliz 2025

Đối với nhu cầu di chuyển hàng ngày với dung tích chứa đồ lớn, Evo Grand ghi điểm nhờ cốp xe rộng tới 35 lít. Xe sử dụng hệ thống chiếu sáng LED, phanh đĩa trước và giảm xóc lò xo đôi phía sau, đảm bảo sự ổn định khi chở thêm người hoặc hàng hóa. Tương tự Vero X, Evo Grand cũng đạt tầm hoạt động 262 km nhờ cấu hình 2 pin.

Xe máy điện Evo Grand (Ảnh: VinFast).

VinFast Feliz 2025 lại là sự cân bằng giữa tính thời trang và hiệu năng. Với động cơ 1.800W và hệ thống phanh an toàn (đĩa trước, tang trống sau), Feliz 2025 đáp ứng tốt nhu cầu đi lại trong đô thị đông đúc mà vẫn đảm bảo khả năng đi xa ấn tượng.

Feliz II có 2 pin và hỗ trợ đổi pin tại trạm (Ảnh: VinFast).

Bảng giá xe máy điện VinFast cập nhật tháng 7/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và giá sau khi áp dụng các chương trình ưu đãi cao nhất hiện nay:

Dòng xe Giá niêm yết (VND) Giá sau ưu đãi (VND) VinFast Amio / Amio S 13.900.000 11.676.000 VinFast Evo Lite NEO 14.400.000 12.096.000 VinFast Flazz Max 14.990.000 12.591.600 VinFast Zgoo 15.900.000 13.356.000 VinFast Evo Lite 17.000.000 14.280.000 VinFast Evo 19.990.000 17.391.300 VinFast Feliz II 24.900.000 21.663.000 VinFast Feliz 2025 27.900.000 25.668.000 VinFast Vero X 34.900.000 32.108.000 VinFast Viper 39.900.000 34.713.000

Mức giá trên đã bao gồm thuế VAT và bộ sạc. Tùy thuộc vào từng dòng xe, giá có thể đã bao gồm pin hoặc áp dụng chính sách thuê pin riêng biệt. Với dải sản phẩm đa dạng từ xe phổ thông đến cao cấp, VinFast đang củng cố vị thế dẫn đầu trong lộ trình chuyển đổi phương tiện xanh tại Việt Nam.