VinFast Nerio Green: Chi tiết giá lăn bánh và khả năng vận hành thực tế VinFast Nerio Green khẳng định vị thế SUV điện đô thị với tầm hoạt động 300 km, trang bị công nghệ an toàn phong phú cùng chi phí sử dụng tối ưu.

VinFast Nerio Green là mẫu SUV điện cỡ C được cải tiến và đổi tên từ dòng VinFast VF e34 từ đầu năm 2025. Mẫu xe này hướng mạnh tới nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải công nghệ lẫn người dùng cá nhân tìm kiếm một phương tiện di chuyển tiết kiệm, linh hoạt trong đô thị.

VinFast Nerio Green sở hữu thiết kế gọn gàng, phù hợp di chuyển đô thị.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh cập nhật

Hiện tại, VinFast Nerio Green được phân phối với mức giá niêm yết 668 triệu đồng. Nhờ chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ kéo dài đến ngày 28/02/2027 theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, chi phí lăn bánh của xe được tối ưu đáng kể.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) VinFast Nerio Green 668 684 684 670

Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi giảm 6% giá niêm yết (tương đương khoảng 40 triệu đồng) từ hãng giúp người mua dễ dàng tiếp cận sản phẩm. Từ ngày 01/03/2025, hãng đã dừng chính sách thuê pin và gia hạn chương trình miễn phí sạc pin cho chủ sở hữu xe kèm pin đến hết ngày 30/06/2027.

Thiết kế khí động học và kích thước tổng thể

Nerio Green tiếp tục áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Dynamic Balance" (Cân bằng động). Phần đầu xe không có lưới tản nhiệt truyền thống, điểm nhấn nằm ở dải đèn LED định vị tạo hình chữ V vươn rộng sang hai bên.

Đầu xe nổi bật với dải nhận diện LED hình chữ V đặc trưng.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.300 x 1.793 x 1.613 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.610,8 mm và khoảng sáng gầm 180 mm. Xe sử dụng mâm hợp kim 18 inch kết hợp bộ lốp hè, đảm bảo độ bám đường chắc chắn. Trọng lượng không tải ở mức 1.490 kg.

Không gian nội thất và tiện nghi khoang lái

Nội thất của VinFast Nerio Green được sắp xếp theo phong cách tối giản. Trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng 10 inch đặt dọc, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Phía sau vô-lăng bọc da dáng D-Cut là bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch TFT LCD.

Khoang lái hiện đại với màn hình trung tâm 10 inch đặt dọc.

Hệ thống điều hòa tự động một vùng tích hợp bơm nhiệt và bộ lọc không khí cabin bụi mịn PM2.5, giúp duy trì chất lượng không khí sạch trong không gian xe. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da, hàng ghế sau có thể gập tỷ lệ 60:40 để mở rộng dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn 290 lít.

Hàng ghế thứ hai trang bị bọc da và cửa gió điều hòa riêng biệt.

Hiệu năng vận hành và thông số bộ pin

Cung cấp sức mạnh cho VinFast Nerio Green là động cơ điện gắn ở cầu trước, sản sinh công suất tối đa 110 kW (tương đương 147 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Trợ lực lái điện EPS cho phản hồi nhẹ nhàng khi đi trong phố.

Khối động cơ điện công suất 110 kW kết hợp dẫn động cầu trước.

Bộ pin Lithium-ion đạt tiêu chuẩn chống nước IP67 cung cấp phạm vi di chuyển khoảng 300 km sau mỗi lần sạc đầy (điều kiện vận hành thực tế đạt khoảng 250 km tùy thuộc vào tốc độ và thói quen lái). Khi sử dụng chế độ sạc nhanh, xe có thể đi thêm 180 km chỉ sau khoảng 18 phút sạc.

Trang bị an toàn và hỗ trợ người lái

Nerio Green sở hữu danh sách trang bị an toàn phong phú so với mặt bằng phân khúc C-SUV, bao gồm cả tính năng an toàn chủ động và thụ động:

6 túi khí

Hệ thống cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS)

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), cảnh báo áp suất lốp

Cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi

Cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo luồng giao thông khi mở cửa

Camera 360 độ và cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau

Thông số kỹ thuật cơ bản

Thông số Chi tiết Kiểu động cơ Động cơ điện (BEV) Công suất tối đa 110 kW (~147 hp) Mô-men xoắn cực đại 242 Nm Dẫn động Cầu trước (FWD) Dung lượng pin / Loại pin Lithium-ion (Chuẩn IP67) Quãng đường di chuyển Quãng đường di chuyển ~300 km / lần sạc Kích thước D x R x C 4.300 x 1.793 x 1.613 mm Chiều dài cơ sở 2.610,8 mm Mâm xe 18 inch Hệ thống treo (Trước/Sau) MacPherson / Giằng xoắn

Nhìn chung, VinFast Nerio Green là lựa chọn hợp lý cho nhu cầu di chuyển hàng ngày nhờ chi phí vận hành thấp, không gian cabin đủ dùng và chuỗi tính năng an toàn hỗ trợ người lái toàn diện trong môi trường giao thông đô thị.