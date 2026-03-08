VinFast VF 5: Đánh giá chi tiết mẫu SUV điện đô thị tầm giá 500 triệu đồng Cập nhật giá xe VinFast VF 5 mới nhất cùng đánh giá chi tiết về thiết kế, động cơ điện 134 mã lực và các ưu đãi miễn phí trước bạ kéo dài đến năm 2027.

Trong phân khúc SUV đô thị cỡ A+, VinFast VF 5 nổi lên như một giải pháp di chuyển thuần điện linh hoạt, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ chạy xăng truyền thống như KIA Sonet, Toyota Raize hay Hyundai Venue. Nhờ ưu thế vượt trội về chi phí vận hành, chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ kéo dài cùng hiệu suất động cơ ấn tượng, mẫu xe điện thương hiệu Việt tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ trên thị trường.

Giá xe VinFast VF 5 và chính sách ưu đãi mới nhất

Hiện tại, VinFast VF 5 được phân phối tại Việt Nam với 1 phiên bản duy nhất. Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cập nhật mới nhất:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu đồng) VinFast VF 5 529 545 545 531

Khách hàng mua xe được hưởng chương trình ưu đãi giảm 6% giá niêm yết từ nhà sản xuất (tương đương khoảng 31,7 triệu đồng). Đáng chú ý, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP ký ban hành ngày 1/3/2025, Chính phủ đã gia hạn thời gian miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin thêm 2 năm, kéo dài đến hết ngày 28/2/2027.

VinFast VF 5 sở hữu kiểu dáng SUV đô thị hiện đại và linh hoạt.

Bên cạnh đó, VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin từ ngày 1/3/2025 và chuyển sang áp dụng hình thức bán xe kèm pin. Nhằm hỗ trợ tối đa cho người sử dụng, chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng cũng được gia hạn thêm 6 tháng, kéo dài đến hết ngày 30/6/2027.

Ngoại thất đậm chất Ý, tối ưu cho đô thị

VinFast VF 5 được chấp bút bởi hai studio thiết kế danh tiếng thế giới là Torino Design và Pininfarina. Xe sở hữu kích thước tổng thể lần lượt 3.965 x 1.720 x 1.580 mm cùng chiều dài cơ sở 2.513 mm, khoảng sáng gầm xe đạt 182 mm. Bán kính vòng quay gọn gàng giúp VF 5 xoay sở linh hoạt trong các cung đường nội đô chật hẹp.

Phần đầu xe nổi bật với dải mạ chrome tạo hình cánh chim ôm trọn logo VinFast.

Mặt trước xe gây chú ý với dải mạ chrome tạo hình cánh chim trải rộng sang hai bên. Cụm đèn chiếu sáng chính sử dụng bóng Halogen kích thước lớn đặt thấp, kết hợp cùng dải đèn định vị ban ngày LED. Thân xe tạo điểm nhấn bằng tùy chọn phối màu hai tông trẻ trung, đường gân dập nổi thể thao và bộ mâm hợp kim 17 inch 5 chấu đi kèm bộ lốp Pirelli P-Zero kích thước 225/40R17.

Mâm hợp kim 17 inch tạo dáng vẻ cứng cáp cho chiếc SUV cỡ A+.

Khoang cabin tối giản, trang bị công nghệ tiện ích

Nội thất VinFast VF 5 đi theo triết lý tối giản nhưng vẫn thể hiện tính hiện đại. Điểm cộng lớn trên táp-lô là bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch dạng màn hình LCD đặt nổi thay vì dạng analog truyền thống. Màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói qua trợ lý ảo thông minh, kết hợp hệ thống âm thanh 4 loa.

Khoang lái hiện đại với hai màn hình kỹ thuật số nổi bật trên táp-lô.

Toàn bộ ghế ngồi trên xe được bọc giả da với đường chỉ khâu màu tương phản. Hàng ghế sau sở hữu thiết kế mặt sàn phẳng, có thể gập tỷ lệ 60:40 để mở rộng khoang hành lý. Ngoài ra, xe còn tích hợp hệ thống điều hòa một vùng kèm lọc không khí chuẩn PM 2.5, quản lý xe qua ứng dụng điện thoại và tính năng chẩn đoán lỗi tự động.

Không gian hàng ghế thứ hai thiết kế mặt sàn phẳng thuận tiện cho di chuyển.

Khả năng vận hành và thông số kỹ thuật

Cung cấp sức mạnh cho VinFast VF 5 là mô-tơ điện truyền động cầu trước, sản sinh công suất tối đa 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Bộ pin Lithium dung lượng 37,23 kWh cung cấp quãng đường di chuyển tối đa hơn 300 km sau mỗi lần sạc đầy (theo chuẩn NEDC). Khi kết nối với trạm sạc nhanh DC, xe mất khoảng 30 phút để nạp dung lượng từ 10% lên 80%.

Động cơ điện 134 mã lực đem lại khả năng phản hồi chân ga nhanh nhạy cho VF 5.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết VinFast VF 5

Thông số Chi tiết Kiểu động cơ Động cơ điện đơn Công suất cực đại 134 mã lực Mô-men xoắn cực đại 135 Nm Dẫn động / Hộp số Cầu trước / Đơn cấp Dung lượng pin / Loại pin 37,23 kWh / Lithium Quãng đường di chuyển >300 km (chuẩn NEDC) Thời gian sạc nhanh DC (10–80%) 30 phút Kích thước D x R x C 3.965 x 1.720 x 1.580 mm Chiều dài cơ sở 2.513 mm Mâm & Lốp Hợp kim 17 inch, lốp 225/40R17

Hệ thống an toàn vượt trội trong tầm giá

Trang bị an toàn là lợi thế cạnh tranh lớn của VinFast VF 5 khi so sánh với các mẫu xe cùng phân khúc. Xe được trang bị 6 túi khí cùng gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với các tính năng: cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa, cảm biến và camera lùi, hỗ trợ phanh khẩn cấp. Bên cạnh đó là các tính năng an toàn tiêu chuẩn như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảm biến áp suất lốp.