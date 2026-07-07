VinFast VF 5: SUV điện hạng A tối ưu cho đô thị với giá lăn bánh từ 531 triệu đồng Cập nhật giá lăn bánh VinFast VF 5 tháng 7/2026 cùng các chính sách ưu đãi sạc pin và miễn phí trước bạ mới nhất. Mẫu SUV điện cỡ nhỏ ghi điểm nhờ thiết kế linh hoạt, công nghệ an toàn ADAS và chi phí vận hành kinh tế.

VinFast VF 5 là mẫu xe điện chiến lược của thương hiệu Việt trong phân khúc SUV hạng A+, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ chạy xăng truyền thống. Với lợi thế về chi phí vận hành và các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, VF 5 đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhóm khách hàng mua xe lần đầu hoặc di chuyển chủ yếu trong đô thị.

Giá lăn bánh và chính sách ưu đãi VinFast VF 5 tháng 7/2026

Bước sang tháng 7/2026, khách hàng mua VinFast VF 5 tiếp tục được hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ xe điện. Đáng chú ý, Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời gian miễn toàn bộ lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin đến hết ngày 28/2/2027 theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP. Bên cạnh đó, VinFast cũng gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, kéo dài đến hết ngày 30/06/2027 cho các khách hàng sở hữu xe kèm pin.

VinFast VF 5 sở hữu thiết kế hiện đại và màu sắc trẻ trung

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Giá lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Giá lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Giá lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) VinFast VF 5 529 545 545 531

Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng tại đại lý. Hiện tại, hãng đang áp dụng ưu đãi giảm 6% giá niêm yết (tương đương khoảng 31,7 triệu đồng).

Mẫu xe điện cỡ nhỏ của VinFast có lợi thế lớn về phí trước bạ

Thiết kế Torino Design linh hoạt cho đô thị

VinFast VF 5 được chắp bút bởi hai studio danh tiếng là Torino Design và Pininfarina. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.965 x 1.720 x 1.580 (mm), cùng chiều dài cơ sở 2.513 mm. Những thông số này giúp xe vận hành cực kỳ linh hoạt trong các cung đường phố đông đúc.

Phần đầu xe mang đậm DNA của VinFast với dải crom tạo hình chữ V lớn ôm trọn logo thương hiệu. Do là xe điện, VF 5 không cần lưới tản nhiệt truyền thống, tạo nên vẻ ngoài tối giản và liền mạch. Hệ thống đèn chiếu sáng halogen được đặt thấp, kết hợp với các đường gân dập nổi trên nắp ca-pô tạo nên diện mạo khỏe khoắn.

Ngoại thất VinFast VF 5 với dải nhận diện chữ V đặc trưng

Điểm nhấn ở thân xe là bộ mâm hợp kim 17 inch tạo hình 5 chấu lớn, phối hai tông màu đối lập. Gương chiếu hậu tích hợp chỉnh điện, đèn báo rẽ và tính năng cảnh báo điểm mù hiện đại. Đuôi xe cũng tuân theo triết lý thiết kế hình cánh chim, đi kèm cản sau đen bóng hầm hố.

Không gian nội thất tối giản và tiện nghi thông minh

Khoang cabin của VinFast VF 5 được thiết kế theo hướng tối giản nhưng vẫn đảm bảo tính công nghệ. Xe loại bỏ các đồng hồ analog truyền thống, thay vào đó là màn hình LCD 7 inch hiển thị thông tin hỗ trợ lái. Trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói và tích hợp trợ lý ảo thông minh.

Khoang lái VinFast VF 5 với thiết kế hiện đại, màn hình đặt nổi

Toàn bộ ghế ngồi được bọc da với đường chỉ khâu tương phản. Hàng ghế sau có sàn phẳng, giúp tối ưu không gian để chân cho hành khách. Các tiện ích thông minh đi kèm bao gồm: hệ thống lọc bụi mịn PM 2.5, định vị vị trí xe từ xa, chẩn đoán lỗi tự động và cập nhật phần mềm qua mạng (FOTA).

Khả năng vận hành và công nghệ an toàn vượt trội

VinFast VF 5 được trang bị môtơ điện cho công suất tối đa 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm, dẫn động cầu trước. Bộ pin lithium dung lượng 37,23 kWh cho phép xe di chuyển quãng đường hơn 300 km sau mỗi lần sạc đầy (theo chuẩn NEDC). Thời gian sạc nhanh từ 10% lên 80% chỉ mất khoảng 30 phút.

Thông số kỹ thuật chi tiết VinFast VF 5

Thông số VinFast VF 5 Kiểu động cơ Điện Công suất tối đa (mã lực) 134 Mô-men xoắn cực đại (Nm) 135 Dung lượng pin (kWh) 37,23 Quãng đường di chuyển (km) >300 (NEDC) Hệ thống an toàn 6 túi khí, ABS, EBD, BA, ESC, TCS, HSA

Dù nằm ở phân khúc giá rẻ, VF 5 vẫn sở hữu gói công nghệ an toàn ADAS ấn tượng với các tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo mở cửa. Đây là những trang bị hiếm thấy trên các mẫu xe xăng cùng tầm giá.

Động cơ điện của VF 5 đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong thành phố

Nhìn chung, VinFast VF 5 là mẫu SUV điện toàn diện cho nhu cầu đô thị. Dù còn một số hạn chế về thiết kế nội thất như thiếu bệ tì tay hay phạm vi hoạt động ở mức trung bình, nhưng với mức giá lăn bánh hấp dẫn và chi phí bảo trì thấp, đây vẫn là một trong những mẫu xe đáng mua nhất trong phân khúc hạng A hiện nay.