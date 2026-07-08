VinFast VF 6 2026: Giá lăn bánh và đánh giá chi tiết SUV điện cỡ B VinFast VF 6 khẳng định vị thế trong phân khúc SUV cỡ B nhờ thiết kế từ Pininfarina và khả năng vận hành linh hoạt. Cập nhật bảng giá lăn bánh tháng 7/2026 cùng những thay đổi quan trọng về chính sách pin và ưu đãi lệ phí trước bạ.

VinFast VF 6 là mẫu SUV điện chiến lược trong phân khúc gầm cao cỡ B, được chấp bút bởi hai studio danh tiếng Pininfarina và Torino Design. Kể từ khi ra mắt lần đầu tại CES 2022 và chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam vào cuối năm 2023, mẫu xe này đã tạo nên một làn gió mới, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ động cơ đốt trong như Hyundai Creta, KIA Seltos hay Toyota Corolla Cross.

VinFast VF 6 sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại, phù hợp với xu hướng đô thị.

Giá xe VinFast VF 6 cập nhật tháng 7/2026

Hiện nay, VinFast VF 6 được phân phối với hai phiên bản chính là Eco và Plus. Đáng chú ý, chính sách hỗ trợ từ Chính phủ theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP đã kéo dài thời gian miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin đến hết ngày 28/02/2027, giúp tối ưu chi phí lăn bánh cho người dùng.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội/TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tỉnh khác (triệu VND) VinFast VF 6 Eco 689 705 691 VinFast VF 6 Plus 745 761 747

*Lưu ý: Giá lăn bánh mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi riêng tại đại lý. Hiện hãng đang áp dụng ưu đãi giảm 6% giá niêm yết (tương đương khoảng 41–45 triệu đồng tùy phiên bản).

Về chính sách pin, VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin từ ngày 01/03/2025. Để hỗ trợ khách hàng, hãng gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, kéo dài đến hết ngày 30/06/2027 cho các chủ sở hữu ô tô điện kèm pin.

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành

VinFast VF 6 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.238 x 1.820 x 1.594 mm. Dù chiều dài tổng thể có phần ngắn hơn một số đối thủ cùng phân khúc, nhưng chiều dài cơ sở lên tới 2.730 mm giúp tối ưu không gian nội thất, mang lại khoảng để chân rộng rãi hàng đầu phân khúc B.

Thông số VinFast VF 6 Eco VinFast VF 6 Plus Công suất môtơ điện 174 mã lực 201 mã lực Mô-men xoắn cực đại 250 Nm 310 Nm Dung lượng pin 59,6 kWh 59,6 kWh Tầm hoạt động (WLTP) 399 km 381 km Hệ dẫn động Cầu trước (FWD) Cầu trước (FWD) Mâm xe 17 inch 19 inch

Ngôn ngữ thiết kế đậm chất khí động học

Ngoại thất của VF 6 là sự kết hợp giữa những đường nét bo tròn mềm mại và các khối dập nổi cơ bắp trên nắp ca-pô. Điểm nhận diện thương hiệu đặc trưng là dải đèn LED tạo hình cánh chim bao trọn logo chữ V ở cả đầu và đuôi xe. Hệ thống chiếu sáng chính và đèn sương mù được đặt thấp, tạo diện mạo sắc nét cho phần mặt trước.

Thân xe nổi bật với bộ mâm 5 chấu phối hai tông màu thể thao trên bản Plus. Vòm bánh xe mở rộng sơn đen mờ tăng vẻ hầm hố cho một mẫu SUV đô thị. Gương chiếu hậu tích hợp camera 360 và có khả năng gập điện tự động.

Không gian nội thất tối giản và công nghệ

Khoang cabin của VF 6 đi theo triết lý tối giản, loại bỏ hầu hết các nút bấm vật lý. Mọi chức năng được tích hợp vào màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch hướng về người lái. Đặc biệt, xe không có cụm đồng hồ sau vô-lăng, thay vào đó là màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) giúp người lái tập trung hơn.

Vô-lăng bọc da thiết kế dạng D-cut thể thao tích hợp nhiều phím chức năng. Cần số điện tử được thiết kế dạng nút bấm tinh tế đặt ngay dưới màn hình trung tâm. Hàng ghế thứ hai có độ ngả tốt và khoảng để chân thoải mái nhờ tận dụng lợi thế của nền tảng xe điện.

Hệ thống an toàn và hỗ trợ lái ADAS

VinFast VF 6 được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS với các tính năng đáng chú ý như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp, kiểm soát đi giữa làn, nhận diện biển báo giao thông và hỗ trợ đỗ xe tự động. Phiên bản Plus được trang bị tới 8 túi khí, đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách.

Nhìn chung, VinFast VF 6 là lựa chọn sáng giá cho những ai tìm kiếm một mẫu SUV đô thị hiện đại, vận hành êm ái và sở hữu hàm lượng công nghệ an toàn vượt trội trong tầm giá 700 triệu đồng.