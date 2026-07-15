VinFast VF 7 2026: SUV điện mạnh nhất phân khúc giảm giá lăn bánh tới 58 triệu đồng Với ưu đãi giảm 6% giá niêm yết và chính sách miễn lệ phí trước bạ kéo dài, VinFast VF 7 tiếp tục khẳng định vị thế SUV cỡ C đáng mua nhất năm 2026 nhờ công suất lên tới 349 mã lực.

Trong bối cảnh thị trường xe điện Việt Nam đang bước vào giai đoạn bùng nổ, VinFast VF 7 tiếp tục duy trì sức hút nhờ sự kết hợp giữa thiết kế tương lai và hiệu suất vận hành vượt trội. Bước sang tháng 7/2026, mẫu SUV điện cỡ C này nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn, giúp giá lăn bánh trở nên cạnh tranh hơn đáng kể so với các đối thủ chạy xăng cùng phân khúc.

Cập nhật giá lăn bánh và ưu đãi VinFast VF 7 tháng 7/2026

Hiện tại, VinFast đang áp dụng chương trình giảm 6% giá niêm yết cho khách hàng mua xe VF 7, tương đương mức giảm trực tiếp từ 47 đến 58 triệu đồng tùy phiên bản. Đặc biệt, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin đã được kéo dài đến hết ngày 28/02/2027, giúp người dùng tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể khi đăng ký xe.

VinFast VF 7 sở hữu thiết kế hiện đại và cá tính

Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho VinFast VF 7 tại các khu vực:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VNĐ) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VNĐ) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VNĐ) VF 7 Eco 789 805 805 791 VF 7 Plus 949 965 965 951 VF 7 Plus (Trần kính) 969 985 985 971

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên đã bao gồm ưu đãi 6% và miễn phí trước bạ, nhưng chưa bao gồm các khuyến mại riêng tại đại lý.

Chính sách miễn lệ phí trước bạ giúp xe điện chiếm ưu thế về giá lăn bánh

Thiết kế "Vũ trụ phi đối xứng" đầy táo bạo

Được chắp bút bởi Torino Design (Italy), VinFast VF 7 mang ngôn ngữ thiết kế "Vũ trụ phi đối xứng" khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của phân khúc SUV-C. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.545 x 1.890 x 1.635 (mm). Dù chiều dài tổng thể ngắn hơn một số đối thủ như Honda CR-V hay Mazda CX-5, nhưng VF 7 lại sở hữu trục cơ sở lên tới 2.840 mm, mang lại không gian nội thất cực kỳ rộng rãi.

Dải đèn LED tạo hình chữ V đặc trưng của VinFast

Phần đầu xe gây ấn tượng với dải LED ban ngày hình chữ V trải rộng, ôm lấy logo trung tâm. Cụm đèn pha LED projector được đặt thấp trong hốc hình thang sắc sảo. Thân xe cơ bắp với các đường gân dập nổi và tay nắm cửa dạng ẩn, giúp tối ưu tính khí động học. Phiên bản Plus sử dụng mâm kích thước 20 inch đi kèm bộ lốp Pirelli P-Zero hiệu suất cao.

Mâm xe 20 inch trên phiên bản Plus thiết kế đa chấu thể thao

Nội thất tối giản và tiện nghi cao cấp

Khoang cabin của VF 7 đi theo xu hướng tối giản nhưng không kém phần sang trọng. Mọi nút bấm vật lý gần như được loại bỏ, thay vào đó là màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch xoay nhẹ về phía người lái. Xe không có cụm đồng hồ truyền thống mà sử dụng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) hiện đại.

Không gian nội thất tối giản với màn hình trung tâm cỡ lớn

Ghế ngồi trên xe được bọc da cao cấp với hai tông màu tinh tế. Trên bản Plus, ghế lái có tính năng chỉnh điện 8 hướng tích hợp thông gió, cùng tùy chọn trần kính toàn cảnh mang lại cảm giác thoáng đãng cho hành khách.

Ghế ngồi thiết kế thể thao ôm sát người lái

Hiệu năng vận hành dẫn đầu phân khúc

VinFast VF 7 Plus hiện là mẫu xe mạnh nhất trong phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam. Với cấu hình hai mô-tơ điện, xe sản sinh tổng công suất 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, cho phép tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 5,8 giây. Hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian (AWD) giúp xe vận hành ổn định trên nhiều địa hình.

Trong khi đó, bản Eco sử dụng một mô-tơ điện cầu trước với công suất 174 mã lực, phù hợp cho nhu cầu di chuyển nhẹ nhàng trong đô thị nhưng vẫn đảm bảo sức mạnh vượt trội hơn nhiều xe xăng cùng tầm giá.

Thông số VF 7 Eco VF 7 Plus Công suất (mã lực) 174 349 Mô-men xoắn (Nm) 250 500 Dung lượng pin (kWh) 59,6 75,3 Tầm hoạt động (WLTP) 375 km 431 km Tăng tốc 0–100 km/h 10-11 giây 5,8 giây

Khối động cơ điện mạnh mẽ giúp VF 7 bứt tốc ấn tượng

Công nghệ an toàn và hỗ trợ lái thông minh ADAS

An toàn là điểm cộng lớn của VF 7 với 8 túi khí (bản Plus) và hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Các tính năng nổi bật bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cảnh báo va chạm phía trước, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù và camera 360 độ. Ngoài ra, trợ lý ảo VinFast có khả năng nhận diện giọng nói tiếng Việt đa vùng miền giúp người lái tương tác với xe một cách tự nhiên và an toàn.

Đáng chú ý, VinFast đã công bố dừng chính sách thuê pin từ tháng 03/2025, đồng thời gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng (đến hết tháng 06/2027) cho các khách hàng sở hữu xe kèm pin, giúp tối ưu hóa chi phí vận hành cho người dùng.