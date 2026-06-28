VinFast VF 8 2026: Đánh giá chi tiết và cập nhật giá lăn bánh mới nhất VinFast VF 8 ghi nhận mức giá lăn bánh hấp dẫn nhờ chính sách miễn lệ phí trước bạ kéo dài đến năm 2027 và ưu đãi 10% từ hãng. Mẫu SUV điện cỡ D nổi bật với công nghệ AI tạo sinh và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian trên mọi phiên bản.

VinFast VF 8 tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu SUV điện chủ lực của thương hiệu Việt trong phân khúc D-SUV. Tại thời điểm tháng 6/2026, mẫu xe này không chỉ thu hút bởi thiết kế hiện đại mà còn nhờ những chính sách ưu đãi đột phá về giá và hạ tầng sạc, tạo lợi thế cạnh tranh lớn trước các đối thủ xe xăng truyền thống.

Giá lăn bánh và chính sách ưu đãi tháng 6/2026

Hiện tại, VinFast đang áp dụng chương trình giảm trực tiếp 10% giá niêm yết cho khách hàng mua VF 8. Đáng chú ý, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, xe điện chạy pin tiếp tục được miễn 100% lệ phí trước bạ đến hết ngày 28/2/2027. Điều này giúp giá lăn bánh của VF 8 gần như tương đương với giá niêm yết sau ưu đãi.

Dưới đây là bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính cho các phiên bản VinFast VF 8:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VND) Lăn bánh Hà Nội (tỷ VND) Lăn bánh TP.HCM (tỷ VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (tỷ VND) VinFast VF 8 Eco 1,019 1,035 1,035 1,021 VinFast VF 8 Plus 1,199 1,215 1,215 1,201

Bên cạnh ưu đãi giá, VinFast cũng đã gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, kéo dài đến hết ngày 30/06/2027 cho các khách hàng sở hữu xe kèm pin. Lưu ý rằng từ ngày 1/3/2025, hãng đã chính thức dừng chính sách thuê pin đối với các dòng xe mới.

Thiết kế Cân bằng động và không gian nội thất tối giản

VinFast VF 8 tuân thủ ngôn ngữ thiết kế "Dynamic Balance - Cân bằng động", tạo nên sự hòa quyện giữa những đường cong mềm mại và các khối cắt sắc sảo. Với chiều dài cơ sở 2.950 mm, VF 8 cung cấp không gian ngồi rộng rãi cho cả hai hàng ghế, vượt trội hơn nhiều mẫu xe cùng tầm giá.

Khoang cabin được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng đậm chất công nghệ. Điểm nhấn chính là màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch điều khiển hầu hết các tính năng của xe. Đặc biệt, cụm đồng hồ truyền thống sau vô-lăng đã được loại bỏ, thay thế bằng hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) hiện đại, giúp người lái tập trung hơn vào lộ trình.

Hiệu năng vận hành và công nghệ pin CATL

Cả hai phiên bản Eco và Plus đều sử dụng hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian (AWD), mang lại khả năng bám đường và vận hành ổn định trong nhiều điều kiện địa hình. Phiên bản Plus sở hữu sức mạnh ấn tượng với công suất 402 mã lực và mô-men xoắn 620 Nm, trong khi bản Eco duy trì ở mức 350 mã lực và 500 Nm.

Xe trang bị pin CATL dung lượng 87,7 kWh, cho tầm hoạt động tối đa lên tới 471 km (bản Eco) sau mỗi lần sạc đầy. Công nghệ sạc nhanh DC cho phép nạp từ 10% đến 70% dung lượng pin trong thời gian dưới 31 phút, giúp tối ưu hóa thời gian cho những chuyến đi dài.

Trợ lý ảo AI tạo sinh và hệ thống an toàn ADAS

Một trong những nâng cấp đáng giá nhất trên VF 8 Lux là việc tích hợp công nghệ AI tạo sinh (Generative AI) vào trợ lý ảo VinFast. Công nghệ này giúp các cuộc hội thoại giữa người và xe trở nên tự nhiên, thông minh và có khả năng tự học hỏi theo thời gian. Hiện tại, tính năng này đã có sẵn trên bản Plus và sẽ sớm cập nhật cho bản Eco qua phần mềm.

Về an toàn, VinFast VF 8 được trang bị 11 túi khí và gói hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, tự động chuyển làn và phanh tự động giảm thiểu va chạm. Xe đạt các tiêu chuẩn an toàn cao nhất từ NHTSA, Euro NCAP và ASEAN NCAP.

Thông số kỹ thuật chi tiết VinFast VF 8

Thông số VinFast VF 8 Eco VinFast VF 8 Plus Công suất tối đa 350 mã lực 402 mã lực Mô-men xoắn cực đại 500 Nm 620 Nm Dung lượng pin 87,7 kWh 87,7 kWh Tầm hoạt động (WLTP) 471 km 457 km Hệ dẫn động AWD AWD Mâm xe 19 inch 20 inch

Nhìn chung, VinFast VF 8 2026 vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV điện mạnh mẽ, giàu công nghệ và có chi phí sử dụng tối ưu nhờ các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ và nhà sản xuất.