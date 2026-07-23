VinFast VF 9 2026: Đánh giá chi tiết SUV điện 7 chỗ cỡ lớn và bảng giá mới nhất VinFast VF 9 tiếp tục khẳng định vị thế SUV điện cỡ lớn với thiết kế hầm hố, không gian thương gia cùng chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 170 triệu đồng.

VinFast VF 9 là mẫu SUV điện cỡ lớn (phân khúc E) sở hữu công suất 402 mã lực, hệ dẫn động 2 cầu toàn thời gian (AWD) và không gian nội thất thương gia sang trọng. Xe hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm sự tiện nghi đỉnh cao cùng công nghệ an toàn hiện đại hàng đầu phân khúc.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh VinFast VF 9 tháng 7/2026

Bước sang tháng 7/2026, VinFast áp dụng chính sách ưu đãi giảm 10% giá niêm yết cho dòng xe VF 9, giúp người tiêu dùng tiết kiệm khoảng 150–170 triệu đồng tùy theo phiên bản chọn lựa. Bên cạnh đó, chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin kéo dài đến ngày 28/2/2027 theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP giúp chi phí lăn bánh của VF 9 tối ưu đáng kể.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh khác (triệu đồng) VF 9 Eco 1.499 1.515 1.515 1.501 VF 9 Plus 1.699 1.715 1.715 1.701

Đáng chú ý, VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin và áp dụng chính sách mua đứt pin. Đồng thời, chủ xe VF 9 sở hữu pin tiếp tục nhận gói hỗ trợ miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng kéo dài đến hết ngày 30/06/2027.

Thiết kế ngoại thất uy nghi và hầm hố

Là mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu Việt, VinFast VF 9 sở hữu thông số kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 5.118 x 2.254 x 1.696 mm cùng chiều dài cơ sở đạt 3.150 mm. Vóc dáng khổng lồ này giúp xe đứng chung hàng ngũ với các dòng SUV hạng sang cỡ lớn như Lexus LX570, Mercedes-Benz GLS hay BMW X7.

Ngoại thất của VF 9 mang ngôn ngữ thiết kế cơ bắp, sắc sảo. Phần đầu xe gây ấn tượng với các đường dập nổi lớn trên nắp ca-pô cùng dải đèn định vị LED hình chữ V đặc trưng ôm trọn logo. Thân xe được trang bị mâm kích thước lớn 20–21 inch thiết kế đa chấu thể thao, kết hợp cùng tay nắm cửa dạng ẩn gia tăng tính khí động học và sự hiện đại.

Khoang nội thất thương gia và tiện nghi cao cấp

Khoang cabin của VinFast VF 9 được hoàn thiện theo phong cách tối giản nhưng không kém phần sang trọng. Điểm nhấn trung tâm là màn hình cảm ứng đa năng kích thước 15,6 inch tích hợp toàn bộ các thao tác điều khiển giải trí và vận hành. Phía sau vô-lăng D-cut bọc da không trang bị cụm đồng hồ truyền thống, thay vào đó toàn bộ thông số lái quan trọng được hiển thị trực tiếp trên kính lái (HUD).

VF 9 mang đến hai tùy chọn cấu hình 6 chỗ hoặc 7 chỗ ngồi. Trên bản Plus, hàng ghế thứ hai được thiết kế kiểu thương gia với 2 ghế độc lập, tích hợp bảng điều khiển riêng, hệ thống sưởi, thông gió và massage. Nhờ hệ thống điều hòa tự động 3 vùng tích hợp màng lọc HEPA than hoạt tính cùng cửa sổ trời toàn cảnh chống tia UV 99%, không gian cabin luôn duy trì sự thư thái tối đa.

Vận hành mạnh mẽ và khả năng quản lý năng lượng

VinFast VF 9 được trang bị 2 mô-tơ điện cho tổng công suất tối đa 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Hệ dẫn động 2 cầu toàn thời gian (AWD) giúp mẫu SUV nặng gần 3 tấn này có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 6,5 giây.

Xe sử dụng bộ pin Lithium-ion dung lượng 92 kWh, cung cấp quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy đạt từ 423 km (bản Plus) đến 438 km (bản Eco). Công nghệ sạc nhanh DC cho phép sạc dung lượng pin từ 10% lên 70% trong thời gian dưới 26 phút.

Hệ thống an toàn chuẩn quốc tế 5 sao

Được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao nhất từ Euro NCAP, NHTSA đến ASEAN NCAP, VinFast VF 9 sở hữu 11 túi khí bảo vệ toàn diện cho hành khách. Bên cạnh đó, xe tích hợp gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với các tính năng vượt trội như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, tự động chuyển làn, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đỗ xe chủ động và camera 360 độ.

Tổng kết

VinFast VF 9 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc SUV điện cỡ lớn nhờ thiết kế hiện đại, nội thất thương gia rộng rãi và danh sách công nghệ an toàn phong phú. Dù mức giá tiếp cận tương đối cao, các chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng chính sách miễn phí sạc pin kéo dài giúp VF 9 trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng gia đình và doanh nghiệp cao cấp.