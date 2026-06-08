VinFast VF MPV 7: Trải nghiệm thực tế sau khi đổi từ SUV máy dầu 14 năm Đánh giá thực tế VinFast VF MPV 7 từ người dùng sau hơn một thập kỷ đi xe máy dầu, với sự vượt trội về không gian, vận hành êm ái cùng chi phí sử dụng tối ưu.

Sau hơn 14 năm gắn bó cùng 330.000 km di chuyển, chiếc SUV chạy dầu cũ bắt đầu xuống cấp, kéo theo chi phí sửa chữa và mùi nhiên liệu gây khó chịu cho gia đình. Quyết định chuyển sang VinFast VF MPV 7 từ tháng 4 đã mang lại bước ngoặt lớn cho anh Nguyễn Bình Minh (Hà Nội): cabin sạch sẽ, vận hành êm ái và loại bỏ hoàn toàn áp lực về chi phí bảo dưỡng hàng tháng.

Cabin 7 chỗ rộng rãi và trải nghiệm êm ái cho gia đình

Sự thay đổi rõ nét nhất khi bước sang xe điện là không gian cabin thoáng đãng và hoàn toàn không còn mùi dầu diezel – nguyên nhân chính gây say xe cho các thành viên trong gia đình anh Minh trước đây. Thiết kế tổng thể của VF MPV 7 tối ưu không gian sử dụng cho cả 7 vị trí ngồi, mang lại sự thư thái trên các chuyến đi xa.

Anh Nguyễn Bình Minh quyết định chuyển từ SUV chạy dầu sang xe điện VinFast VF MPV 7.

Đáng chú ý, hàng ghế thứ ba – vị trí vốn thường bị hạn chế trên các dòng xe cùng cỡ – lại cung cấp khoảng để chân khá vừa vặn. Người trưởng thành hoàn toàn có thể ngồi thoải mái trên toàn bộ hành trình mà không gặp cảm giác gò bó.

Hiệu năng vận hành và độ ổn định của hệ thống khung gầm

Bên cạnh yếu tố tiện nghi, khả năng vận hành của VinFast VF MPV 7 thể hiện sự ấn tượng trên các cung đường địa hình hỗn hợp. Động cơ điện trang bị trên xe đạt công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm, đi cùng hệ thống treo sau đa liên kết giúp thân xe duy trì trạng thái dải dặn, ổn định khi đi qua đường gồ ghề hay vào cua đèo dốc.

VinFast VF MPV 7 duy trì sự ổn định nhờ động cơ điện 201 mã lực và hệ thống treo sau đa liên kết.

Trong thực tế lái xe đường đèo tại Mai Châu, Phú Thọ, tính năng phanh tái sinh hỗ trợ ghì tốc độ tự nhiên khi xuống dốc, giảm bớt thao tác rà phanh liên tục. Xe cung cấp các chế độ lái như Normal hay Sport, giúp chân ga phản hồi nhạy bén trong các tình huống cần vượt xe hoặc leo dốc. Khung gầm chắc chắn cũng hạn chế tối đa hiện tượng lắc ngang, giúp người ngồi hàng ghế sau giảm mệt mỏi.

Bài toán tối ưu chi phí và hạ tầng sạc thực tế

Với tầm di chuyển khoảng 450 km sau mỗi lần sạc đầy (theo chuẩn NEDC), chiếc MPV điện này đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển liên tỉnh. Hệ thống trạm sạc phủ rộng với các trụ công suất từ 30 kW, 60 kW đến 120 kW giúp người lái dễ dàng chủ động hành trình ngay cả khi đi đến các khu vực vùng xa.

Chi phí vận hành và bảo dưỡng của VF MPV 7 tiết kiệm hơn đáng kể so với xe động cơ đốt trong.

Xét về chi phí vận hành, xe điện sở hữu ưu thế vượt trội nhờ cấu tạo ít chi tiết cơ khí phức tạp. Mốc bảo dưỡng định kỳ của VF MPV 7 lên tới 15.000 km với mức chi phí mỗi lần khá thấp. Ngoài ra, chính sách bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 160.000 km cùng mạng lưới xưởng dịch vụ rộng khắp tại 34 tỉnh, thành phố mang đến sự an tâm tối đa trong quá trình sử dụng lâu dài.

Thông số kỹ thuật cơ bản VinFast VF MPV 7

Thông số Giá trị Công suất tối đa 201 mã lực Mô-men xoắn cực đại 280 Nm Hệ thống treo sau Đa liên kết Tầm di chuyển (NEDC) 450 km/lần sạc Chu kỳ bảo dưỡng 15.000 km Thời gian bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km

Tóm lại, việc chuyển từ xe động cơ đốt trong truyền thống sang VinFast VF MPV 7 không chỉ giải quyết bài toán kinh tế vận hành mà còn nâng cao chất lượng mỗi chuyến đi cho cả gia đình nhờ sự yên tĩnh, sạch sẽ và tin cậy.