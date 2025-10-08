Thời sự Lâm Đồng Vinh danh tập thể xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2024 - 2025 Ngày 9/8, tại điểm cầu Tỉnh đoàn Lâm Đồng, các đại biểu trong tỉnh tham dự Hội nghị Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi toàn quốc năm học 2024 - 2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương

Dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Minh Tâm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, phụ trách công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng; Lương Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; cùng cán bộ phụ trách công tác thiếu nhi, Ủy viên Hội đồng Đội tỉnh, Hội đồng Đội các xã, phường và giáo viên Tổng phụ trách Đội trên địa bàn.

Đồng chí Đoàn Minh Tâm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, phụ trách công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng trình bày tham luận

Tại hội nghị, Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã trình bày tham luận về việc triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em”. Nội dung tập trung vào các mô hình, giải pháp giúp thiếu nhi mạnh dạn bày tỏ ý kiến, tham gia vào hoạt động xã hội, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ em.

Điểm cầu Tỉnh đoàn Lâm Đồng tham dự hội nghị

Ghi nhận thành tích nổi bật trong năm học, Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng (cũ) và Hội đồng Đội tỉnh Đắk Nông (cũ) được Hội đồng Đội Trung ương trao Cờ thi đua “Đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2024 - 2025”. Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận (cũ) cũng được trao Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương.

Những phần thưởng này là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và tâm huyết của đội ngũ cán bộ phụ trách công tác Đội, giáo viên Tổng phụ trách và toàn thể lực lượng làm công tác chăm lo, giáo dục thiếu nhi tại địa phương. Đây cũng là động lực để các cấp bộ Đội tiếp tục phát huy, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2025 - 2026.