Công nghệ - Chuyển đổi số Vĩnh Hảo: Cải cách hành chính bắt đầu từ cách phục vụ người dân Từ thay đổi cách phục vụ, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến đến mở rộng các kênh tiếp nhận phản ánh, xã Vĩnh Hảo đang từng bước đưa cải cách hành chính (CCHC) đến gần người dân hơn.

Cán bộ Trung tâm hỗ trợ người dân thao tác số

Từ cách phục vụ gần gũi

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Hảo, các thủ tục được niêm yết công khai, quy trình nội bộ và quy trình điện tử được cập nhật để người dân dễ theo dõi. Hệ thống camera tại các quầy tiếp nhận, KIOSK thông minh trả kết quả tự động cùng các thiết bị hỗ trợ được đưa vào sử dụng, tạo thêm thuận tiện trong giao dịch.

Thế nhưng, với người dân, điều dễ cảm nhận nhất vẫn là thái độ phục vụ. Chị Lê Thị Liên, ở thôn Vĩnh Hải, đến trung tâm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. “Không quen sử dụng máy tính nên lúc đầu tôi thấy khó lắm, sợ làm không được. Nhưng được cán bộ hướng dẫn tận tình, chỉ từng bước nên tôi hiểu và làm nhanh hơn”, chị Liên chia sẻ.

Người dân làm thủ tục hành chính

Với những người chưa quen công nghệ, việc tự nộp hồ sơ trực tuyến có thể gặp trở ngại. Vì vậy, Vĩnh Hảo bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn, đồng thời xây dựng “Góc chuyển đổi số” tại trung tâm và duy trì “Tổ hỗ trợ số cộng đồng”, giúp người lớn tuổi, người khuyết tật và những người còn hạn chế kỹ năng số tiếp cận dịch vụ công.

Cách làm này được cụ thể hóa qua mô hình “Dân vận khéo trong cải cách thủ tục hành chính - Lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo”, được trung tâm xây dựng từ tháng 9/2025. Mô hình đặt trọng tâm vào cách ứng xử của cán bộ, công chức với phương châm “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp được đưa vào đánh giá CCHC định kỳ và gắn với thi đua.

Tổ công nghệ số hỗ trợ người dân

Theo ông Phan Thanh Nhựt - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Hảo, cùng với rà soát, đơn giản hóa thủ tục và công khai quy trình, trung tâm chú trọng ứng dụng công nghệ để giảm thời gian, công sức cho người dân. “Điều quan trọng là sự hài lòng không chỉ được xem như một con số tham khảo mà được đưa vào tiêu chí đánh giá, thi đua của cán bộ, công chức. Qua đó, tinh thần phục vụ người dân là yêu cầu quan trọng thực hiện nhiệm vụ hằng ngày”, ông Nhựt cho biết.

“ UBND xã hàng tháng tổ chức họp các phòng chuyên môn rút kinh nghiệm để làm rõ những vấn đề còn hạn chế, đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận triển khai.

Ông Phan Thanh Nhựt, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Hảo

Công nghệ rút ngắn quy trình

Dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, ký số, thanh toán điện tử được triển khai đồng bộ, giúp giảm bớt giấy tờ và thời gian đi lại cho người dân. Hiệu quả thể hiện qua những con số cụ thể. Tính đến đầu tháng 7/2026, trung tâm tiếp nhận 1.684 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 1.681 hồ sơ trực tuyến, đạt 99,8%. Đã giải quyết 1.654 hồ sơ; 1.649 hồ sơ trước hạn và đúng hạn, đạt 99,7%, cao hơn chỉ tiêu kế hoạch 98%. 5 hồ sơ quá hạn đều được giải trình và thực hiện thư xin lỗi theo quy định. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 98,9%...

Thanh toán trực tuyến đạt 100%

Đặc biệt, mức độ sự hài lòng của người dân được theo dõi thường xuyên. Kết quả chấm điểm trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 100%, tương đương 18/18 điểm. Khảo sát của trung tâm theo bộ câu hỏi do Sở Nội vụ xây dựng hàng tháng duy trì trên 7,7 - 8,14 điểm/10. Chất lượng CCHC của xã cũng có bước cải thiện rõ rệt. Từ 54,31/84 điểm, xếp thứ 101/124 đơn vị cấp xã vào tháng 2/2026, đến tháng 5, Vĩnh Hảo đạt 72,98/84 điểm, vươn lên vị trí 26/124.

Những kết quả ấy cho thấy CCHC ở Vĩnh Hảo đang chuyển dần từ yêu cầu “giải quyết đúng quy trình” sang phục vụ tốt hơn nhu cầu thực tế của người dân. Và sự hài lòng không chỉ là điểm số để đánh giá mà trở thành động lực để chính quyền tiếp tục gần dân, lắng nghe dân và phục vụ tốt hơn.