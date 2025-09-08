Công nghiệp - Xây dựng Vĩnh Hảo mục tiêu thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ ven biển Với vị thế mới, xã Vĩnh Hảo (Lâm Đồng) xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phát triển công nghiệp là động lực; thương mại dịch vụ là đột phá, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cảng quốc tế Vĩnh Tân (Ảnh: Đ.Hòa)

Định vị vùng kinh tế năng động

Sau sáp nhập từ xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân cũ, xã Vĩnh Hảo sở hữu vị trí chiến lược ven biển, giàu tiềm năng trong phát triển công nghiệp, dịch vụ logistics và kinh tế biển. Với lợi thế “thủ phủ năng lượng” cùng hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng, Vĩnh Hảo đang nỗ lực chuyển mình, hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới là bứt phá trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ biển phía Đông Nam của tỉnh.

Vĩnh Hảo có vị trí chiến lược với hệ thống hạ tầng giao thông hoàn chỉnh: Quốc lộ 1A, nút giao thông đấu nối tuyến cao tốc Bắc - Nam (đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết), tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đang triển khai, Cảng Quốc tế Vĩnh Tân. Đây chính là nền tảng để địa phương thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp chế biến, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng từ xỉ than, đồng thời, đẩy mạnh dịch vụ logistics. Trung tâm Vận tải đa phương thức và dịch vụ hậu cần logistics Bình Thuận đã đi vào hoạt động, kết nối trực tiếp với Cảng Quốc tế Vĩnh Tân, mở ra dư địa lớn cho thương mại và vận tải hàng hóa.

Công nghiệp điện gió phát triển (Ảnh Đ.Hòa)

Hiện nay, Vĩnh Hảo đang khai thác hiệu quả tiềm năng công nghiệp năng lượng với 5 nhà máy điện mặt trời vận hành ổn định, 4 nhà máy nhiệt điện đang hoạt động hiệu quả. Công trình Trạm biến áp 220 kV Vĩnh Hảo và tuyến đường dây điện 220 kV đã hoàn thành, tạo tiền đề quan trọng để đón dòng vốn đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo tiếp theo. Vĩnh Hảo còn sở hữu các ngành sản xuất truyền thống như: chế biến muối tinh, chế biến hải sản, sản xuất nước khoáng, sửa chữa tàu thuyền... đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Đặc biệt, sau sáp nhập, địa bàn xã mở rộng đã giúp liên kết chặt chẽ hơn giữa các cụm ngành nghề, tăng cường giá trị gia tăng.

Hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững, xã Vĩnh Hảo chú trọng thu hút các dự án công nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường. Điển hình, công trình dây chuyền phân tách tro xỉ tại Bãi xỉ Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã góp phần xử lý chất thải, vừa tận dụng làm vật liệu xây dựng, giảm thiểu ô nhiễm, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ cũng đang từng bước chuyển mình. Điểm nhấn trên địa xã có 142 cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn tập trung dọc quốc lộ 1A và các trục đường chính. Sự phát triển của tuyến cao tốc Bắc - Nam đã làm thay đổi diện mạo các khu dịch vụ dọc tuyến, kéo theo nhu cầu vận tải hàng hóa, dịch vụ lưu trú, ẩm thực tăng cao. Vĩnh Hảo đang từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng như: nước khoáng Vĩnh Hảo, muối sạch, hải sản chế biến, thông qua các kênh thương mại điện tử, sàn OCOP và các hội chợ xúc tiến thương mại.

“ Xã triển khai hoàn thành các quy hoạch trên địa bàn, tập trung dồn sức giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, nhất là dự án Đường sắt tốc độ cao và đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, tạo sức bật mới cho phát triển.

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Xã Vĩnh Hảo hội tụ tiềm năng phát triển công nghiệp, kinh tế biển (Ảnh Đ.Hòa)

Hạ tầng - chìa khóa bứt phá

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hảo, ông Võ Đức Thuấn cho biết: Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Vĩnh Hảo ưu tiên phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch và nông nghiệp giá trị gia tăng cao. Xã tiếp tục tạo điều kiện để phát triển công nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường. Phát huy lợi thế các công trình kinh tế trọng điểm trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp sớm hoàn thành và thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Địa phương cũng đặt mục tiêu phát triển công nghiệp sạch, kiểm soát chặt chẽ vấn đề môi trường, khuyến khích sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện, ứng dụng công nghệ hiện đại để giảm phát thải, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và nâng cao chất lượng môi trường sống. Tập trung phát triển mạnh các loại hình dịch vụ vận tải, logistics, hậu cần khu công nghiệp, dịch vụ du lịch biển, khách sạn, nhà hàng, kinh tế biển... Việc quy hoạch, chỉnh trang chợ truyền thống, kêu gọi đầu tư mô hình siêu thị, trung tâm thương mại phù hợp cũng đang được khẩn trương thực hiện.

Dự án Đường cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn xã (Ảnh: Đ.Hòa)

Cùng với phát triển công nghiệp, Vĩnh Hảo chú trọng đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông, thủy lợi, điện, nước, viễn thông. Đẩy nhanh tiến độ các công trình công cộng như: kè biển, trường học, trạm y tế để đáp ứng nhu cầu dân sinh.

Tại Đại hội đại biểu xã Vĩnh Hảo lần thứ I vừa qua, đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, phát huy hiệu quả các dự án đầu tư, các hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, cảng biển đã được đầu tư hoàn thiện.

Với lợi thế hạ tầng ngày càng đồng bộ, không gian phát triển mở rộng và định hướng chiến lược rõ ràng, Vĩnh Hảo đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp - dịch vụ vùng ven biển của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.