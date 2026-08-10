Thể thao 360 Vĩnh Tân 4: Đoạt nhiều thành tích tại Ngày hội Văn hóa - Thể thao của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân Chương trình giao lưu Văn hóa - Thể thao giữa Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (Coalimex) vừa diễn ra sôi nổi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị hoạt động sản xuất trong ngành. Đoàn vận động viên Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã xuất sắc giành nhiều danh hiệu cao ở các nội dung thi đấu.

Đoàn thể thao NMNĐ Vĩnh Tân 4 đến với Ngày hội Văn hóa – Thể thao

Phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện, ông Vũ Thanh Hải, Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 4, đại diện lãnh đạo các đơn vị tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân nhấn mạnh: “Ngày hội Văn hóa - Thể thao là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sự tôn trọng và mối quan hệ hợp tác gắn bó bền chặt giữa các đơn vị tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân với đối tác Coalimex. Các vận động viên có dịp trổ tài thi đấu hết mình, giữ vững nét đẹp văn hóa doanh nghiệp, thắt chặt hơn nữa tình đồng nghiệp giữa các đơn vị sản xuất điện và cung ứng nhiên liệu”.

Sự kiện năm nay quy tụ hơn 160 vận động viên tiêu biểu đại diện cho 5 đơn vị: NMNĐ Vĩnh Tân 4, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1, Công ty TNHH Vận hành Kinh doanh Điện lực Trung Quốc và Công ty Coalimex.

Vận động viên trong pha hứng thú tung bóng điêu luyện môn bóng bàn

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy khí thế thi đua lao động sản xuất hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, đồng thời hướng tới chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng Mỏ, truyền thống ngành Than và 45 năm thành lập Công ty Coalimex.

Các cầu thủ tự tin trước trận đấu

Tại Ngày hội Văn hóa - Thể thao giải đấu, vận động viên các đội đã cùng nhau tranh tài ở 4 môn thể thao: bóng đá, pickleball, cầu lông, bóng bàn. Với luyện tập công phu, kỹ lưỡng, tinh thần thi đấu cống hiến, cao thượng, các vận động viên đã đem đến cho khán giả những trận cầu nảy lửa, pha bóng đẹp mắt.

Niềm vui ghi bàn của các cầu thủ bóng đá NMNĐ Vĩnh Tân 4

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt, đoàn thể thao NMNĐ Vĩnh Tân 4 ghi dấu ấn đậm nét khi liên tiếp gặt hái thành tích cao ở hầu hết các nội dung thi đấu.

Môn bóng bàn, đơn vị thể hiện sức mạnh vượt trội giành trọn bộ giải Nhất, Nhì, Ba nội dung đơn nam và xuất sắc giành Giải nhất nội dung đôi nam.

Môn Pickleball, đơn vị thi đấu thăng hoa giành giải Nhất nội dung đôi nam nữ; giải Nhì, giải Ba đôi nữ; giải Ba đôi nam; cùng giải Ba nội dung đôi nam lãnh đạo.

Ở môn cầu lông, đội xuất sắc mang về giải Nhì nội dung đôi nam.

Với môn bóng đá - môn thể thao vua, đội bóng đá nam NMNĐ Vĩnh Tân 4 giành vị trí Á quân chung cuộc.

Cùng với đó, các đội tham gia thi đấu ở ngày hội đã giành các thứ hạng khác của giải.

Các vận động viên Đoàn thể thao NMNĐ Vĩnh Tân 4 nhận giải tại bế mạc hội thao

Ngày hội Văn hóa - Thể thao 2026 khép lại đã thể hiện tinh thần đoàn kết, học hỏi, giao lưu của các đơn vị sản xuất điện, cung ứng nhiên liệu trong nước. Đồng thời cho thấy, phong trào rèn luyện thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ tại các đơn vị, nhà máy.

Ngày hội của ngành đã tạo động lực tinh thần to lớn, tiếp thêm năng lượng để cán bộ, công nhân viên các đơn vị, nhà máy đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh, doanh trong năm 2026.