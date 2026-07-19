Kinh tế Vĩnh Tân 4 thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp Hàn Quốc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vừa có buổi làm việc chính thức với đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện phục vụ các nhà máy điện. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng, chuyển giao công nghệ cao nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành, nâng cao tính an toàn, tin cậy cho Vĩnh Tân 4 - một trong số các nhà máy sản xuất điện có công nghệ tiên tiến, hiện đại tại Việt Nam hiện nay.

Buổi làm việc giữa Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và các doanh nghiệp Hàn Quốc

Tại buổi làm việc, phía Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN) có ông Trần Ngọc Hưởng, Phó Giám đốc nhà máy, cùng các kỹ sư, cán bộ chuyên môn chủ chốt. Phía đoàn công tác Hàn Quốc có ông Han Kyung-Su, Trưởng Ban Xúc tiến hợp tác, Ban Quản lý Mua sắm của KOMIPO - doanh nghiệp phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO), vận hành các nhà máy nhiệt điện và năng lượng tái tạo, có trụ sở tại TP Boryeong, tỉnh Chungcheongnam-do (Hàn Quốc).

Ông Trần Ngọc Hưởng, Phó Giám đốc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 chia sẻ tại buổi làm việc

Phó Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Trần Ngọc Hưởng bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác của KOMIPO cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc tháp tùng. Ông Trần Ngọc Hưởng cho biết, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện có công nghệ tiên tiến, hiện đại, luôn chủ động tìm kiếm, thử nghiệm và ứng dụng các giải pháp, thiết bị tiên tiến trên thế giới nhằm bảo đảm vận hành sản xuất điện an toàn, liên tục cho hệ thống điện quốc gia. Đồng thời, nhà máy kiểm soát nghiêm ngặt các chỉ số môi trường theo quy định của Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Han Kyung-Su (KOMIPO) giới thiệu các thiết bị sản xuất điện tiên tiến, hiện đại

Về phía KOMIPO, ông Han Kyung-Su đánh giá cao sự chuyên nghiệp và tầm nhìn phát triển bền vững của Ban Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 trong công tác quản lý, vận hành sản xuất điện. Với vai trò là cầu nối hợp tác uy tín, KOMIPO đã tuyển chọn và giới thiệu đến Việt Nam 14 thương hiệu tiêu biểu của Hàn Quốc trong lĩnh vực thiết bị điện, cơ khí và các giải pháp số hóa phục vụ ngành điện.

Đại diện đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc chia sẻ với Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Các giải pháp công nghệ hiện đại được giới thiệu tại buổi làm việc gồm: công nghệ phun phủ nhiệt bảo vệ ống lò hơi; hệ thống thiết bị đánh lửa và bộ kích từ lò hơi; bộ truyền động điện, khí nén chuyên dụng cho van áp lực cao; thiết bị lọc dầu tuần hoàn; hệ thống băng tải, con lăn siêu bền; giải pháp chiếu sáng LED công nghiệp tiết kiệm điện và tủ phân phối điện thế hệ mới. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng giới thiệu giải pháp giám sát, quản lý thông minh tình trạng thiết bị dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu thời gian thực, hỗ trợ dự báo sớm nguy cơ hỏng hóc.

Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc chụp hình lưu niệm tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Thông qua buổi làm việc, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và các doanh nghiệp Hàn Quốc đã tăng cường kết nối, mở ra cơ hội hợp tác nhằm đưa các công nghệ tiên tiến vào triển khai thử nghiệm, nâng cấp thiết bị thực tế tại nhà máy trong thời gian tới. Đây là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 trong việc chủ động làm chủ công nghệ, không ngừng hiện đại hóa, hướng tới phát triển bền vững, vận hành an toàn gắn với bảo vệ môi trường.