Vinicius Junior: Giọt nước mắt và sứ mệnh đưa Brazil trở lại đỉnh thế giới Trước thềm cuộc thư hùng với Nhật Bản tại vòng 1/16 World Cup 2026, Vinicius Junior đã có những chia sẻ đầy xúc động về gia đình cùng quyết tâm chinh phục chức vô địch thứ sáu cho Selecao.

Tại World Cup 2026, Vinicius Junior không chỉ mang trên vai kỳ vọng của hàng triệu người dân xứ Samba mà còn gánh vác cả giấc mơ dang dở của nhiều thế hệ tiền bối. Trước trận đấu loại trực tiếp với Nhật Bản diễn ra vào lúc 0h ngày 30/6, ngôi sao của Real Madrid đã để lại một khoảnh khắc khó quên khi bật khóc ngay trên sóng truyền hình. Đó không phải những giọt nước mắt của áp lực, mà là sự xúc động nghẹn ngào khi anh chứng kiến đoạn video từ người bà thân yêu – điểm tựa lớn nhất trong hành trình vươn tới đỉnh cao của anh.

Nguồn sức mạnh từ nguồn cội và gia đình

Hồi tưởng về quãng thời gian tuổi thơ đầy khó khăn, Vinicius chia sẻ rằng bà ngoại chính là người đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Trong bối cảnh người cha thường xuyên phải đi làm xa để mưu sinh, tiền đạo sinh năm 2000 đã lớn lên trong vòng tay của mẹ và bà tại một căn nhà nhỏ hẹp.

Khoảnh khắc xúc động của Vinicius

"Có nhiều ngày tôi phải ngủ cùng bà vì nhà quá chật. Gia đình đã làm tất cả để biến giấc mơ bóng đá của tôi thành hiện thực. Được nhìn thấy bà hạnh phúc là điều vô giá đối với tôi lúc này", Vinicius tâm sự. Chính sợi dây liên kết gia đình bền chặt này đã tạo nên một Vinicius bản lĩnh và kiên cường như hiện tại, giúp anh vững vàng trước mọi sóng gió tại đấu trường quốc tế.

Dấu ấn Carlo Ancelotti và khát vọng "Ngôi sao thứ sáu"

Về mặt chuyên môn, ĐT Brazil đang tiến vào vòng knock-out với một tâm thế tự tin hơn bao giờ hết. Vinicius thừa nhận rằng sự hiện diện của HLV Carlo Ancelotti đã mang lại một luồng sinh khí mới cho Selecao. Chiến lược gia người Ý không chỉ mang đến những điều chỉnh về chiến thuật mà còn truyền tải sự tự do, điềm tĩnh và niềm tin sắt đá vào việc lấy lại vị thế số một thế giới.

Sự kết hợp giữa những cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Neymar, Marquinhos, Casemiro cùng dàn tài năng trẻ đầy triển vọng đang tạo nên một tập thể cân bằng. Vinicius, dù mới 25 tuổi, đã đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần để dẫn dắt những đàn em như Endrick hay Rayan.

Vinicius ca ngợi HLV Ancelotti

"Ngôi sao thứ sáu đã đến quá chậm. Chúng tôi là một thế hệ luôn chiến đấu để đưa Brazil trở lại đỉnh cao. Việc có các đàn anh giàu kinh nghiệm giúp những cầu thủ trẻ như chúng tôi thi đấu thoải mái và tự tin hơn rất nhiều", anh khẳng định.

Cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc và phong độ đỉnh cao

Bên cạnh những mục tiêu trên sân cỏ, Vinicius vẫn kiên trì với hành trình chống phân biệt chủng tộc. Đối với anh, việc tạo ra một xã hội công bằng cho thế hệ tương lai, bao gồm cả cậu em trai bảy tuổi của mình, còn quan trọng hơn cả những danh hiệu cá nhân. Anh muốn dùng tầm ảnh hưởng của một siêu sao bóng đá để truyền cảm hứng và bảo vệ những người da màu trẻ tuổi.

Sự quyết tâm đó được cụ thể hóa bằng phong độ chói sáng trên sân cỏ. Vinicius tiết lộ anh đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng cho kỳ World Cup này, từ việc duy trì thể lực đến việc không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào tại Real Madrid để đạt trạng thái 100% phong độ.

Vinicius thi đấu tuyệt hay ở vòng bảng World Cup 2026

Hướng tới kỷ lục lịch sử của Ronaldo và Rivaldo

Thống kê cho thấy Vinicius đang có một giải đấu bùng nổ với 4 bàn thắng chỉ sau 3 trận vòng bảng. Đặc biệt, cú đúp vào lưới Scotland đã cho thấy sự đa dạng trong kỹ năng dứt điểm của tiền đạo này.

Nếu tiếp tục xuyên thủng mảnh lưới ĐT Nhật Bản trong trận đấu tới, Vinicius sẽ chính thức trở thành cầu thủ Brazil đầu tiên kể từ sau hai huyền thoại Ronaldo và Rivaldo (năm 2002) ghi bàn trong cả bốn trận đầu tiên của một kỳ World Cup. Với phong độ và tinh thần đang lên cao, người hâm mộ xứ Samba hoàn toàn có quyền tin vào một chiến thắng thuyết phục để tiến gần hơn tới chiếc cúp vàng danh giá.