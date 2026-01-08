Vinicius Junior nắm đằng chuôi trước Real Madrid: Bài toán nan giải của Perez và cơ hội cho Arsenal Mối quan hệ giữa Vinicius Junior và Real Madrid rơi vào thế bế tắc khi ngôi sao Brazil nắm trọn lợi thế đàm phán, mở ra kịch bản ra đi tự do đầy bất ngờ.

Trong nhiều năm qua, Real Madrid luôn nắm thế thượng phong trên thị trường chuyển nhượng nhờ vị thế của đội bóng vĩ đại nhất châu Âu. Tuy nhiên, trong cuộc thương thảo hợp đồng với Vinicius Junior, trật tự vốn có này đang bị đảo lộn. Ngôi sao 26 tuổi người Brazil chủ động chậm lại trên bàn đàm phán, đẩy Chủ tịch Florentino Perez vào vị thế vô cùng bất lợi.

Dù cả hai bên đều bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó, một thỏa thuận gia hạn vẫn chưa thể thông qua. Ban huấn luyện Real Madrid sẵn sàng bước vào mùa giải mới ngay cả khi Vinicius chưa đặt bút ký hợp đồng mới, với niềm tin sẽ thuyết phục được anh theo thời gian. Bất chấp sự lạc quan từ ban huấn luyện, ở góc độ quản trị, thời gian lại là kẻ thù lớn nhất của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Vinicius Junior không vội gia hạn với Real. Ảnh: Getty Images.

Thế cờ đảo chiều tại Bernabeu

Việc không thể chốt tương lai của Vinicius trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa là viễn cảnh tồi tệ đối với Perez. Vị chủ tịch quyền lực của Real Madrid dần đánh mất quyền tự quyết. Trong khi truyền thông không ngừng đồn đoán, Vinicius vẫn giữ thái độ im lặng hoàn toàn, lắng nghe sự tư vấn từ đội ngũ cố vấn hàng đầu nhằm đạt được phương án tài chính tối ưu nhất.

Bên cạnh yếu tố tài chính, vị trí thi đấu cũng là mấu chốt quan trọng. Vinicius muốn đảm bảo bản thân tiếp tục được đảm nhận hành lang cánh trái sở trường và đóng vai trò trung tâm trong kế hoạch chuyên môn của đội bóng. Việc chậm gia hạn giúp anh có thêm thời gian đánh giá chính xác vai trò của mình dưới thời ban huấn luyện hiện tại.

Tính đến mốc thời gian đầu năm 2027, Vinicius sở hữu toàn bộ lợi thế. Khi hợp đồng bước vào giai đoạn cuối, anh hoàn toàn có quyền đàm phán hợp đồng sơ bộ với các CLB ngoài Tây Ban Nha. Ban lãnh đạo Real Madrid dù có ra tối hậu thư cũng khó ép buộc chân sút người Brazil, bởi ngay cả khi đội bóng sẵn sàng bán anh, tuyển thủ Brazil vẫn có quyền từ chối ra đi để chờ đợi cơ hội tốt hơn.

Kịch bản rời đi tự do và bài toán bản quyền hình ảnh

Trở thành cầu thủ tự do là kịch bản ít được đề cập hơn so với việc gia hạn hay bán đứt, nhưng lại mang tính thực tế rất cao. Xét về mặt kinh tế, đây là phương án mang lại lợi ích tối đa cho Vinicius. Lượt chuyển nhượng miễn phí sẽ kích hoạt cuộc đua tiền lương nảy lửa giữa các đội bóng hàng đầu châu Âu, kèm theo khoản tiền lót tay khổng lồ dành riêng cho tiền đạo này.

Quan trọng hơn, việc rời đi theo dạng tự do giúp Vinicius thoát khỏi quy định chia sẻ 50% bản quyền hình ảnh — điều khoản truyền thống của Real Madrid vốn là rào cản lớn trong các cuộc đàm phán hợp đồng hiện tại. Khả năng tự chủ 100% thương hiệu cá nhân là yếu tố thu hút khó cưỡng đối me một ngôi sao tầm cỡ thế giới.

Arsenal có cơ hội lớn để sở hữu Vinicius. Ảnh: Getty Images.

Cơ hội cho Arsenal và sự mỉa mai của định mệnh

Trong bối cảnh đó, những đội bóng theo đuổi như Arsenal đang đứng trước cơ hội lớn. Thay vì dốc toàn lực ngân sách để hỏi mua ngay lập tức với mức giá đắt đỏ, đại diện London hoàn toàn có thể kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu từ phía đại diện của Vinicius để đàm phán hợp đồng sơ bộ vào đầu năm 2027. Đây là chiến lược tài chính khôn ngoan đối với một ngôi sao tấn công hàng đầu.

Đáng chú ý hơn cả là sự mỉa mai của lịch sử: Real Madrid từng xây dựng thế lực thống trị bằng việc chiêu mộ hàng loạt ngôi sao lớn theo dạng tự do ngay khi họ hết hạn hợp đồng với CLB chủ quản. Giờ đây, chính Kền kền trắng lại đối mặt với nguy cơ nếm trải cảm giác mất trắng một trong những tài sản đắt giá nhất của mình theo đúng phương thức mà họ từng áp dụng thành công trên thị trường chuyển nhượng.