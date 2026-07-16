Virtus hạ Dila phút 90, tạo lợi thế ở vòng loại Conference League Virtus đánh bại Dila 1-0 tại San Marino Stadium ở vòng loại thứ nhất UEFA Europa Conference League nhờ bàn thắng của Ciacci ở phút 90, qua đó giành kết quả thuận lợi còn Dila phải nhận thất bại đáng tiếc.

Virtus 1 - 0 Dila Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Virtus tiếp đón Dila.

23' B. Anoff nhận thẻ vàng Phút 23', B. Anoff của Dila nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Tiền vệ này sẽ cần thi đấu thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

24' N. Gori nhận thẻ vàng Phút 24', N. Gori của Virtus nhận thẻ vàng. Chỉ một phút sau thẻ phạt của B. Anoff bên phía Dila, trận đấu đang diễn ra khá quyết liệt dù tỷ số vẫn là 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Dila thay người ở phút 46 Phút 46', Dila đưa B. Gogoberishvili vào sân thay F. Nyenetue.

46' M. Kante vào sân cho Dila Phút 46', Dila đưa M. Kante vào sân thay S. Shekiladze. Trận đấu tiếp tục với tỷ số 0-0.

55' B. Anoff nhận thẻ vàng ở phút 55 Phút 55, B. Anoff của Dila nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo đáng chú ý dành cho cầu thủ Dila trong phần còn lại của trận đấu.

55' B. Anoff nhận thẻ đỏ ở phút 55 Phút 55, B. Anoff của Dila nhận thẻ đỏ, khiến đội bóng này phải chơi thiếu người. Đây là bước ngoặt đáng chú ý của trận đấu.

56' Virtus thay người sau thẻ đỏ Phút 56, A. Yahya Rabie vào sân thay N. Gori bên phía Virtus. Quyết định điều chỉnh nhân sự đến ngay sau thẻ đỏ của B. Anoff bên phía Dila, khi trận đấu vẫn đang giằng co.

58' G. Jalaghonia nhận thẻ vàng Phút 58, G. Jalaghonia (Dila) nhận thẻ vàng. Dila chịu thêm sức ép sau tấm thẻ đỏ của B. Anoff chỉ ít phút trước.

62' Dila điều chỉnh nhân sự sau thẻ đỏ Phút 62, Dila đưa R. Etou vào sân thay T. Kikabidze. Trong thế thiếu người sau thẻ đỏ của B. Anoff, Dila buộc phải có thêm sự điều chỉnh về nhân sự.

70' Dila thay người ở phút 70 Phút 70', Dila đưa Claude Kouakou vào sân thay O. Parulava. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của Dila trong bối cảnh đội đang chơi thiếu người, còn tỷ số vẫn là 0-0.

71' Virtus thay người ở phút 71 Phút 71, Virtus đưa S. Santi vào sân thay T. Lombardi. Sự điều chỉnh này đến trong bối cảnh Dila đang chơi thiếu người, khi B. Anoff đã nhận thẻ đỏ.

71' Virtus thay người, Gasperoni vào sân Phút 71, Virtus thay người: M. Gasperoni vào sân thay G. Piscitella. Trong thế hơn người sau thẻ đỏ của Dila, Virtus có thêm lựa chọn để tìm bàn mở tỷ số.

81' Dila điều chỉnh nhân sự phút 81 Phút 81, Dila thay người: L. Yarbrough vào sân, L. Menteshashvili rời trận. Đây là điều chỉnh đáng chú ý trong thế trận Dila đang chơi thiếu người.

81' Virtus thay người ở phút 81 Phút 81', Virtus đưa J. Muggeo vào sân thay I. Buonocunto. Đây là điều chỉnh đáng chú ý khi Dila đang chơi thiếu người sau thẻ đỏ của B. Anoff.

81' Virtus thay người giữa thế hơn người Phút 81', Virtus đưa V. Satalino vào sân thay U. De Lucia. Đội chủ nhà có thêm điều chỉnh trong bối cảnh Dila đã mất B. Anoff vì thẻ đỏ, nhưng tỷ số vẫn là 0-0.

89' J. Muggeo nhận thẻ vàng cuối trận Phút 89', J. Muggeo (Virtus) nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng, trong bối cảnh Virtus đang tìm cách tận dụng lợi thế hơn người trước Dila.

90+3' E. Ciacci ghi bàn ở phút bù giờ Phút 90+3, E. Ciacci lập công, giúp Virtus mở tỷ số 1-0 trước Dila. Bàn thắng đến ở những phút cuối, đưa Virtus vượt lên trong cuộc so tài tại San Marino Stadium.

90+4' E. Ciacci nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+4', E. Ciacci của Virtus nhận thẻ vàng. Đây là lời cảnh báo muộn trong lúc Virtus đang bảo vệ lợi thế 1-0.

KT Kết thúc: Virtus 1-0 Dila Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:56 17/07/2026

Đội hình chính thức Virtus Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luigi Bizzotto Dila Sơ đồ 4-3-3 · HLV Levan Korghalidze 39 Alex Passaniti 23 Emilio Di Pollina 45 Elia Ciacci 34 Umberto De Lucia 15 Nicola Gori 17 Alessandro Golinucci 21 Armando Amati 10 Ivan Buonocunto 11 Tommaso Lombardi 90 Stefano Scappini 93 Giammario Piscitella 1 Davit Kereselidze 16 Mamin Sanyang 2 Tedo Kikabidze 13 Joao Victor de Araujo Costa 14 Giorgi Jalaghonia 17 Blankson Anoff 27 Alioune Oumar Tall 8 Lasha Menteshashvili 7 Franklin Nyenetue 22 Shota Shekiladze 10 Otar Parulava Dự bị Virtus 31 Samuele Guddo 4 Ayoub Yahya 16 Jacopo Muggeo 20 Marco Gasperoni 77 Vittorio Satalino 7 Simone Santi Dila 12 Luka Sanikidze 5 Maik Poeketie 25 Lamar Yarbrough 33 Ramaric Etou 6 Claude Kouakou 15 Georgii Kobakhidze 19 Badri Gogoberishvili 37 Nana Kofi Donkor 9 Mohamed Kanté Cập nhật đội hình lúc 01:30 17/07/2026

Thông tin trận đấu

Virtus sẽ đối đầu Dila tại San Marino Stadium lúc 02:00 ngày 17/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là trận đấu được chú ý bởi hai đội đã từng gặp nhau một lần gần nhất, với kết quả nghiêng về Dila.

Ở lần đối đầu đó, Virtus không giành chiến thắng, trong khi Dila là đội có được kết quả tốt hơn. Tuy nhiên, diễn biến của trận đấu sắp tới sẽ phụ thuộc vào cách mỗi đội chuyển hóa lợi thế tâm lý và phong độ gần nhất thành màn trình diễn trên sân.

Virtus cần phản ứng sau thất bại gần nhất

Phong độ gần nhất của Virtus được ghi nhận là một trận thua. Kết quả này đặt đội bóng vào thế phải thể hiện sự chủ động ngay từ đầu nếu muốn tạo khác biệt trên sân nhà. Điều quan trọng với Virtus không chỉ là kiểm soát bóng, mà còn phải duy trì sự tỉnh táo trong những thời điểm chuyển trạng thái.

Trước một đối thủ từng đánh bại mình trong lần chạm trán gần nhất, Virtus có thể cần ưu tiên sự cân bằng. Nếu dâng cao thiếu kiểm soát, đội chủ nhà sẽ đối mặt với nguy cơ để lộ khoảng trống phía sau. Ngược lại, một cách tiếp cận thận trọng nhưng đủ tốc độ khi tổ chức tấn công sẽ giúp Virtus giảm áp lực và duy trì khả năng gây sức ép.

Dila bước vào trận đấu với lợi thế tinh thần

Dila có phong độ gần nhất là một trận thắng, đồng thời cũng là đội giành chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất giữa hai bên. Hai yếu tố này tạo ra lợi thế tinh thần đáng kể cho đội khách trước giờ bóng lăn, dù không thể tự mình quyết định kết quả trận đấu mới.

Dila nhiều khả năng sẽ cố gắng tận dụng sự tự tin đó để tổ chức thế trận chủ động. Đội khách có thể hướng tới việc gây sức ép ở những thời điểm Virtus triển khai bóng, qua đó buộc đối thủ mắc sai sót hoặc phải thực hiện những đường chuyền an toàn. Khả năng duy trì cự ly đội hình sẽ là yếu tố quan trọng nếu Dila muốn bảo vệ lợi thế tâm lý đang có.

Điểm then chốt nằm ở các pha chuyển trạng thái

Với dữ liệu phong độ gần nhất của hai đội lần lượt là một trận thua và một trận thắng, cuộc đấu này có thể được quyết định bởi cách mỗi bên xử lý các tình huống chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Virtus cần tránh để thất bại gần nhất ảnh hưởng đến sự tự tin, trong khi Dila phải chứng minh rằng lợi thế từ lần gặp trước vẫn còn giá trị trong một bối cảnh mới.

Ở khu vực giữa sân, đội giành được quyền kiểm soát và đưa bóng lên phía trước nhanh hơn sẽ có cơ hội tạo ra sức ép rõ rệt. Tuy nhiên, tốc độ cần đi cùng sự chính xác. Những pha tấn công thiếu chuẩn bị có thể khiến đội thực hiện đánh mất cấu trúc, đặc biệt khi đối thủ lập tức tổ chức phản công.

Nhận định trước trận

Virtus có lợi thế sân San Marino Stadium nhưng bước vào trận đấu sau phong độ gần nhất không thuận lợi. Trong khi đó, Dila sở hữu sự tự tin từ một trận thắng gần nhất và kết quả tích cực trong lần đối đầu trước đó.

Thế trận nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào việc Virtus có thể biến lợi thế sân nhà thành sức ép thực tế hay không. Dila sẽ có cơ sở để chơi tự tin, nhưng đội khách vẫn cần duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu. Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu mà sự cân bằng chiến thuật và khả năng tận dụng thời điểm sẽ quan trọng hơn việc nhập cuộc quá mạo hiểm.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Virtus · 0 thắng 0 hòa Dila · 1 thắng Dila 3 - 1 Virtus DIL

Virtus 5 trận gần nhất B B T B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới Dila 5 trận gần nhất T H B T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 1 Thủng lưới