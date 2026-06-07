vivo G5i và G5z ra mắt: Pin 7,200 mAh và chuẩn kháng nước IP69 cao cấp vivo vừa giới thiệu bộ đôi smartphone G5i và G5z với điểm nhấn là viên pin dung lượng cực lớn 7,200 mAh, chipset Snapdragon 4 Gen 2 và độ bền đạt chuẩn IP69.

Thương hiệu vivo vừa chính thức giới thiệu bộ đôi smartphone mới thuộc dòng G-series mang tên vivo G5i và vivo G5z. Đáng chú ý, hai thiết bị này sở hữu thông số kỹ thuật và ngôn ngữ thiết kế gần như tương đồng, tập trung vào khả năng vận hành bền bỉ với viên pin dung lượng lớn và các tiêu chuẩn bảo vệ phần cứng khắt khe.

vivo G5i ra mắt với cấu hình phần cứng khá mạnh mẽ

Sức mạnh từ Snapdragon 4 Gen 2 và bộ nhớ tốc độ cao

Cả vivo G5i và G5z đều được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 4 Gen 2 đến từ Qualcomm. Đây là chipset được sản xuất trên tiến trình 4nm hiện đại, giúp tối ưu hóa hiệu suất năng lượng và giảm thiểu nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình sử dụng. Chipset này sở hữu cấu trúc 8 nhân với xung nhịp tối đa đạt 2.2GHz, đi kèm nhân đồ họa Adreno 613.

Điểm khác biệt lớn của bộ đôi này so với các đối thủ trong cùng phân khúc tầm trung chính là việc trang bị chuẩn RAM LPDDR5 kênh đôi và bộ nhớ trong chuẩn UFS 3.1. Việc sử dụng các chuẩn bộ nhớ cao cấp vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng flagship giúp tốc độ truy xuất dữ liệu, mở ứng dụng và đa nhiệm trên G5i và G5z trở nên mượt mà hơn đáng kể.

Bộ đôi điện thoại tầm trung mới ra mắt của vivo có thiết kế và thông số kỹ thuật giống hệt nhau

Viên pin 7,200 mAh: Trải nghiệm bền bỉ vượt giới hạn

Điểm nhấn ấn tượng nhất trên bộ đôi sản phẩm mới của vivo chính là viên pin đơn cell có dung lượng điển hình lên tới 7,200 mAh (dung lượng định mức 7,060 mAh). Với mức dung lượng này, thiết bị có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao trong vòng 2 ngày liên tục mà không cần sạc lại.

Để hỗ trợ cho viên pin "khủng", vivo trang bị công nghệ sạc nhanh công suất 44W. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ tính năng sạc ngược OTG, cho phép người dùng sử dụng điện thoại như một viên pin dự phòng để nạp năng lượng cho các thiết bị điện tử khác trong trường hợp khẩn cấp.

vivo G5i và G5z có pin 7200 mAh đủ dùng trong 2 ngày dài

Độ bền đạt chuẩn IP69 và thiết kế màn hình 120Hz

Về khả năng hiển thị, vivo G5i và G5z sử dụng màn hình LCD kích thước 6.75 inch với độ phân giải HD+ (1,570 x 720 pixel). Dù độ phân giải không quá cao, nhưng màn hình này lại hỗ trợ tần số quét lên đến 120Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240Hz, đảm bảo các thao tác vuốt chạm và chuyển cảnh diễn ra mượt mà.

Về độ bền, vivo khẳng định bộ đôi này đạt chứng nhận chống rơi và chống sốc 5 sao. Đặc biệt, thiết bị tích hợp đồng thời hai chuẩn kháng nước, kháng bụi là IP68 và IP69. Trong đó, chuẩn IP69 cho phép điện thoại chịu được các tia nước có áp suất cao và nhiệt độ cao, một tính năng hiếm thấy trên các dòng điện thoại phổ thông hiện nay.

Thông số kỹ thuật chi tiết của vivo G5i và vivo G5z

Thông số Chi tiết Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4nm) Bộ nhớ RAM 6GB / 8GB LPDDR5 Bộ nhớ trong 128GB / 256GB UFS 3.1 Màn hình 6.75 inch LCD, 120Hz, 256 PPI Pin và Sạc 7,200 mAh, sạc nhanh 44W, sạc ngược OTG Camera sau 50MP (f/1.8), AF Camera trước 8MP (f/2.05) Kháng nước/bụi IP68 + IP69

Khả năng nhiếp ảnh và giá bán

Hệ thống camera trên vivo G5i và G5z được tối giản với một camera đơn phía sau độ phân giải 50MP, khẩu độ f/1.8, hỗ trợ lấy nét tự động và zoom kỹ thuật số 10x. Mặt trước là camera selfie 8MP phục vụ nhu cầu gọi video và chụp ảnh cơ bản. Các tính năng bổ trợ khác bao gồm loa kép âm thanh nổi, cảm biến vân tay cạnh bên, nhận diện khuôn mặt Face Wake, kết nối NFC và điều khiển hồng ngoại.

Tại thị trường quốc tế, bộ đôi này được mở bán với phiên bản màu Đen Obsidian cùng mức giá cụ thể như sau: