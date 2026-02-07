Vivo Pad 5c ra mắt: Tablet tầm trung trang bị chip Snapdragon 8s Gen 3 và pin 10.000mAh Vivo vừa bổ sung vào hệ sinh thái máy tính bảng mẫu Pad 5c với cấu hình ấn tượng trong phân khúc giá trung cấp, sở hữu màn hình 144Hz và hệ thống tản nhiệt buồng hơi quy mô lớn.

Vivo vừa chính thức giới thiệu mẫu máy tính bảng Pad 5c tại thị trường Trung Quốc, định vị ở phân khúc tầm trung nhưng sở hữu thông số kỹ thuật tiệm cận các dòng cao cấp. Thiết bị này là sự bổ sung mới nhất vào dòng Pad 5 series, vốn đã có các phiên bản tiêu chuẩn và bản Pro.

Vivo Pad 5c.

Hiệu năng mạnh mẽ với Snapdragon 8s Gen 3

Điểm nhấn quan trọng nhất trên Vivo Pad 5c chính là vi xử lý Snapdragon 8s Gen 3. Đây là con chip được xây dựng trên tiến trình 4nm của Qualcomm, mang lại sự cân bằng giữa hiệu suất và điện năng tiêu thụ. Trong các bài kiểm tra hiệu năng thực tế, chipset này đạt điểm số trung bình khoảng 1,4 triệu điểm trên công cụ benchmark AnTuTu v10.

Để duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài, đặc biệt là khi chơi game hoặc xử lý tác vụ nặng, Vivo đã trang bị cho máy hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) có diện tích lên tới 32.200 mm². Đây là một con số ấn tượng đối với một thiết bị máy tính bảng, giúp tối ưu hóa khả năng thoát nhiệt cho phần cứng bên trong.

Màn hình 144Hz và trải nghiệm thị giác

Vivo Pad 5c sở hữu màn hình kích thước 12,1 inch với độ phân giải mà hãng gọi là "2.8K". Điểm đáng chú ý là tần số quét lên tới 144Hz, giúp các thao tác vuốt chạm và chuyển cảnh trở nên mượt mà hơn hẳn so với màn hình 60Hz hay 90Hz truyền thống. Độ sáng cực đại của màn hình đạt 900 nits, cho phép người dùng quan sát tốt ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh.

Vivo Pad 5c.

Thời lượng pin và khả năng kết nối

Về năng lượng, thiết bị được trang bị viên pin dung lượng lớn 10.000mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 44W. Dù sở hữu viên pin lớn, máy vẫn duy trì được độ mỏng chỉ 6,62 mm và trọng lượng 584 gram, giúp việc cầm nắm và di chuyển không quá khó khăn.

Hệ thống âm thanh của máy bao gồm thiết lập 4 loa, hứa hẹn mang lại trải nghiệm giải trí sống động. Về khả năng hỗ trợ công việc, Pad 5c tương thích với bút cảm ứng Vivo Pencil 3 và bàn phím thông minh Vivo Smart Touch Keyboard 5. Máy chạy trên giao diện OriginOS 6 dựa trên nền tảng Android ngay khi xuất xưởng.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số Chi tiết Màn hình 12,1 inch, 2.8K, 144Hz, 900 nits Vi xử lý Snapdragon 8s Gen 3 (4nm) Bộ nhớ RAM 8GB / 12GB Lưu trữ 128GB / 256GB Pin & Sạc 10.000mAh, sạc nhanh 44W Camera Sau 8MP / Trước 5MP Kết nối WiFi 6, Bluetooth 5.4

Giá bán và các phiên bản

Tại thị trường Trung Quốc, Vivo Pad 5c có ba tùy chọn màu sắc gồm xanh dương, xám và xanh lá. Mức giá cho các phiên bản cấu hình cụ thể như sau:

Phiên bản 8GB RAM / 128GB bộ nhớ trong: 2.699 CNY (khoảng 397 USD).

Phiên bản 8GB RAM / 256GB bộ nhớ trong: 2.999 CNY (khoảng 441 USD).

Phiên bản 12GB RAM / 256GB bộ nhớ trong: 3.499 CNY (khoảng 514 USD).

iQOO Pad 5c.

Đáng chú ý, thương hiệu con của Vivo là iQOO cũng ra mắt mẫu iQOO Pad 5c với thông số kỹ thuật và mức giá tương đương, nhưng chỉ có hai tùy chọn màu sắc là xám và bạc. Đây thực chất là phiên bản đổi tên dành cho các đối tượng khách hàng khác nhau trong cùng hệ sinh thái.