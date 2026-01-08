vivo S2 chính thức chốt ngày ra mắt với viên pin 7.050 mAh cùng màn hình cong 1.5K ấn tượng vivo xác nhận ra mắt smartphone vivo S2 vào ngày 6/8. Mẫu máy gây ấn tượng với viên pin 7.050 mAh, màn hình 1.5K 120Hz và độ bền đạt chuẩn IP68/IP69.

vivo vừa chính thức xác nhận thời điểm trình làng mẫu điện thoại thông minh vivo S2 vào ngày 6 tháng 8 tới đây. Tân binh tầm trung này thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng công nghệ nhờ sự kết hợp giữa thiết kế màn hình cong cao cấp, viên pin dung lượng siêu lớn 7.050 mAh và chuẩn kháng nước bền bỉ.

Thiết kế bo cong hiện đại và màn hình AMOLED 1.5K

Theo thông tin công bố trên trang chủ vivo Ấn Độ, sự kiện ra mắt vivo S2 sẽ diễn ra vào lúc 12 giờ trưa ngày 6 tháng 8 (tức 13 giờ 30 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam). Thiết kế tổng thể của sản phẩm mang đậm cảm hứng từ các mẫu flagship cao cấp với khung viền bo cong mềm mại, tạo cảm giác cầm nắm thoải mái và ôm tay.

Hãng đã ấn định thời gian tung ra chiếc vivo S2 vào lúc 12 giờ trưa ngày 6 tháng 8 tại Ấn Độ

Mặt trước của máy nổi bật với màn hình AMOLED kích thước 6.83 inch, độ phân giải 1.5K sắc nét và tần số quét 120Hz. Màn hình được làm cong tràn ra hai bên kết hợp với camera selfie đục lỗ 32MP nằm ở vị trí trung tâm. Trong khi đó, mặt lưng sử dụng cụm camera đặt ngang cân đối đi kèm đèn flash hình tròn khá độc đáo.

Máy sở hữu màn hình cong tràn viền đi kèm camera selfie đục lỗ ở chính giữa

Hiệu năng Dimensity 7360 Turbo và thời lượng pin 7.050 mAh

Về sức mạnh phần cứng, vivo S2 được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 7360 Turbo, đi kèm bộ nhớ RAM 8GB và dung lượng lưu trữ nội bộ 128GB. Mẫu smartphone này được cài đặt sẵn giao diện OriginOS 6 ngay khi xuất xưởng, giúp tối ưu hóa thao tác đa nhiệm và mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà.

Điểm nhấn ấn tượng nhất trên thiết bị là viên pin dung lượng lên tới 7.050 mAh. Dung lượng pin này đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao trong thời gian dài mà không lo gián đoạn. Hãng cũng tích hợp công nghệ sạc nhanh 44W giúp rút ngắn thời gian nạp lại năng lượng.

Máy sở hữu viên pin khủng với dung lượng lên tới 7,050 mAh

Hệ thống camera và khả năng kháng nước đỉnh cao

Bên cạnh viên pin khủng, độ bền của vivo S2 cũng được nâng cấp đáng kể khi đạt đồng thời hai tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn IP68 lẫn IP69. Về hệ thống quang học, máy trang bị cụm camera sau gồm cảm biến chính Sony IMX582 độ phân giải 50MP và một ống kính phụ 2MP hỗ trợ đo độ sâu trường ảnh.

Thông số kỹ thuật dự kiến của vivo S2

Thông số Chi tiết Màn hình AMOLED 6.83 inch, 1.5K, 120Hz Vi xử lý MediaTek Dimensity 7360 Turbo Bộ nhớ RAM 8GB / ROM 128GB Camera sau 50MP (Sony IMX582) + 2MP Camera trước 32MP Dung lượng pin 7.050 mAh, sạc nhanh 44W Kháng nước/bụi IP68 / IP69 Hệ điều hành OriginOS 6

Dự kiến giá bán và thời điểm lên kệ

Tại thị trường Ấn Độ, mức giá đồn đoán của vivo S2 rơi vào khoảng từ 40.000 đến 45.000 Rupee (tương đương khoảng từ 11 triệu đến 12,3 triệu đồng). Hiện tại, kế hoạch phân phối chính thức mẫu máy này tại thị trường Việt Nam vẫn chưa được công bố.