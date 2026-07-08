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    vivo S2 chính thức tái xuất sau 7 năm với pin 7.050 mAh và màn hình 1.5K 120Hz

    Lê Nhân07/08/2026 12:50

    vivo chính thức hồi sinh dòng S bằng mẫu smartphone vivo S2 sở hữu dung lượng pin khủng 7.050 mAh, chip Dimensity 7360-Turbo cùng màn hình 1.5K sắc nét.

    Sau 7 năm kể từ thời điểm ra mắt thế hệ tiền nhiệm vào năm 2019, vivo chính thức hồi sinh dòng S bằng việc trình làng mẫu smartphone vivo S2 tại thị trường Ấn Độ. Thiết bị gây chú ý lớn nhờ sự kết hợp giữa thiết kế mỏng nhẹ và viên pin dung lượng cực khủng 7.050 mAh, đi kèm màn hình cong 1.5K chất lượng cao và vi xử lý MediaTek Dimensity 7360-Turbo.

    vivo S2 chính thức ra mắt
    vivo S2 chính thức ra mắt

    Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của vivo S2

    Thông sốChi tiết
    Màn hìnhAMOLED cong 6.83 inch, 1.5K (2800 x 1260 pixels), 120Hz, 3.000 nits
    Vi xử lýMediaTek Dimensity 7360-Turbo (4nm)
    Bộ nhớ RAM/ROM8GB LPDDR4X (thêm 8GB RAM ảo) / 128GB - 256GB UFS 3.1
    Pin & Sạc7.050 mAh, Sạc nhanh 44W, hỗ trợ sạc nhánh (bypass charging)
    Camera sau50MP (Sony IMX852) + 2MP (đo độ sâu), đèn flash Aura Light
    Camera trước32MP, hỗ trợ quay video 4K
    Độ bềnĐạt chuẩn IP68, IP69 và chứng nhận độ bền quân đội MIL-STD-810H
    Hệ điều hànhOriginOS 6 dựa trên Android 16

    Thiết kế mỏng nhẹ ấn tượng vượt qua giới hạn viên pin 7.050 mAh

    Điểm nhấn kỹ thuật nổi bật nhất trên vivo S2 là việc tích hợp thành công viên pin dung lượng lên tới 7.050 mAh trong một bộ khung mỏng nhẹ. Cấu trúc thiết kế của máy được lấy cảm hứng từ dòng flagship vivo X300 FE, mang lại sự sang trọng và cảm giác cầm nắm thoải mái dù mang nguồn năng lượng lớn.

    Smartphone mới của vivo có thiết kế bắt mắt
    Smartphone mới của vivo có thiết kế bắt mắt

    Bên cạnh dung lượng pin ấn tượng, thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 44W cùng tính năng sạc nhánh (bypass charging). Tính năng này cho phép dòng điện cấp trực tiếp cho bo mạch thay vì qua pin, giúp giảm nhiệt lượng tỏa ra khi vừa sạc vừa sử dụng heavy-duty hoặc chơi game. Về độ bền, vivo S2 đáp ứng tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn IP68, IP69 cùng chứng nhận độ bền chuẩn quân đội MIL-STD-810H.

    Màn hình AMOLED 1.5K tần số quét 120Hz nâng tầm trải nghiệm thị giác

    Mặt trước của vivo S2 trang bị tấm nền AMOLED cong kích thước 6.83 inch với độ phân giải 1.5K (2800 x 1260 pixel). Tần số quét 120Hz mang lại hiệu ứng chuyển cảnh và phản hồi vuốt chạm mượt mà.

    vivo S2 sở hữu màn hình AMOLED cong tràn viền
    vivo S2 sở hữu màn hình AMOLED cong tràn viền

    Đáng chú ý, độ sáng tối đa của màn hình đạt mức 3.000 nits, đảm bảo khả năng hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gay gắt. Tấm nền này cũng đạt chứng nhận bảo vệ mắt từ SGS nhờ khả năng lọc ánh sáng xanh và giảm thiểu hiện tượng nhấp nháy. Cảm biến vân tay quang học được nhúng trực tiếp dưới màn hình để tối ưu hóa thao tác mở khóa.

    Hiệu năng từ Dimensity 7360-Turbo và hệ thống tản nhiệt buồng hơi

    Cung cấp sức mạnh phần cứng cho vivo S2 là vi xử lý MediaTek Dimensity 7360-Turbo sản xuất trên tiến trình 4nm. Đi kèm với đó là dung lượng RAM 8GB LPDDR4X (hỗ trợ mở rộng 8GB RAM ảo) và bộ nhớ trong chuẩn UFS 3.1 dung lượng tối đa 256GB.

    vivo S2 có cấu hình mạnh mẽ
    vivo S2 có cấu hình mạnh mẽ

    Để duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài, vivo tích hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi lớn với diện tích 3.800mm². Về phần mềm, máy chạy giao diện OriginOS 6 trên nền Android 16. Nhà sản xuất cam kết cung cấp 3 bản cập nhật Android lớn cùng 5 năm cập nhật các vá lỗi bảo mật.

    Hệ thống camera Aura Light 50MP cùng mức giá phân phối

    Ở khả năng nhiếp ảnh, vivo S2 sở hữu cụm camera bố trí nằm ngang độc đáo. Cảm biến chính Sony IMX852 độ phân giải 50MP kết hợp với camera đo độ sâu 2MP. Điểm đặc trưng của dòng sản phẩm này là hệ thống vòng đèn flash Aura Light, hỗ trợ tăng cường ánh sáng tự nhiên khi chụp ảnh chân dung ban đêm. Mặt trước máy là ống kính selfie 32MP. Cả hai hệ thống camera đều hỗ trợ quay video chuẩn 4K.

    Điện thoại có hệ thống camera chất lượng cao
    Điện thoại có hệ thống camera chất lượng cao

    Ngoài ra, vivo S2 trang bị hệ thống loa kép stereo, chuẩn kết nối Bluetooth 5.4 và công nghệ tối ưu mạng AI SuperLink. Máy có ba tùy chọn màu sắc bao gồm Xanh Sapphire, Đồng Hoàng Gia và Trắng Lụa.

    Giá bán niêm yết tại thị trường Ấn Độ cho các phiên bản cụ thể như sau:

    • Phiên bản RAM 8GB + ROM 128GB: 39.999 Rs (khoảng 11,03 triệu đồng).
    • Phiên bản RAM 8GB + ROM 256GB: 44.999 Rs (khoảng 13,79 triệu đồng).

    Thiết bị chính thức nhận đặt hàng trước và bắt đầu mở bán từ ngày 12 tháng 8.

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      Khoa học - công nghệ
      vivo S2 chính thức tái xuất sau 7 năm với pin 7.050 mAh và màn hình 1.5K 120Hz
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