Vivo S2 chuẩn bị ra mắt với màn hình pOLED 120Hz và viên pin 7.050 mAh Vivo sắp tái khởi động dòng S tại Ấn Độ với mẫu Vivo S2 trang bị vi xử lý Dimensity 7360 Turbo, pin 7.050 mAh và chuẩn kháng nước IP68/IP69.

Vivo đang chuẩn bị hồi sinh dòng sản phẩm S-series tại thị trường Ấn Độ với sự xuất hiện của mẫu smartphone mới mang tên Vivo S2. Những thông tin rò rỉ gần đây cho thấy thiết bị sẽ sở hữu điểm nhấn ấn tượng về thời lượng pin lên tới 7.050 mAh, màn hình pOLED cong 120Hz cùng cấu hình vi xử lý MediaTek Dimensity 7360 Turbo.

Vivo S2 dự kiến sẽ ra mắt trong vòng một tuần tới.

Thiết kế ngoại hình và chuẩn độ bền IP68/IP69

Dựa trên hình ảnh thực tế của mô hình bị rò rỉ, Vivo S2 xuất hiện với phiên bản màu trắng ấm. Mặt sau có thiết kế cụm camera đặt dọc ở góc trên bên trái, chứa hai thấu kính tròn xếp gần nhau cùng một cảm biến thứ ba được bao quanh bởi dải đèn trợ sáng.

Bên cạnh ngoại hình hiện đại, điểm nâng cấp đáng chú ý trên Vivo S2 là khả năng chống chịu tác động từ môi trường. Máy được xác nhận đạt hai tiêu chuẩn kháng bụi và nước là IP68 và IP69, giúp thiết bị hoạt động bền bỉ trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt cũng như áp lực nước mạnh.

Màn hình pOLED 1.5K và hiệu năng từ Dimensity 7360 Turbo

Về khả năng hiển thị, Vivo S2 được trang bị màn hình pOLED thiết kế cong với độ phân giải 1.5K cùng tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà. Cung cấp sức mạnh cho máy là vi xử lý MediaTek Dimensity 7360 Turbo, đáp ứng các tác vụ xử lý hàng ngày và nhu cầu giải trí.

Điểm tựa năng lượng của thiết bị đến từ viên pin dung lượng 7.050 mAh. Mặc dù sở hữu thỏi pin lớn, máy vẫn đi kèm công nghệ sạc nhanh công suất 44W giúp rút ngắn thời gian sạc cho người dùng.

Hệ thống máy ảnh, mức giá và đối thủ cạnh tranh

Cấu hình quang học của Vivo S2 gồm cụm camera sau với cảm biến chính 50MP kết hợp cùng ống kính phụ 2MP. Ở mặt trước, máy sở hữu camera selfie độ phân giải 32MP phục vụ nhu cầu chụp ảnh chân dung và gọi video.

Theo các thông tin rò rỉ, phiên bản bộ nhớ 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong của Vivo S2 dự kiến có giá bán 66.999 INR (tương đương khoảng 700 USD). Mức giá này đặt sản phẩm vào phân khúc cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như OnePlus Nord 6 và Nothing Phone (4a) Pro. Thời điểm ra mắt chính thức của Vivo S2 tại Ấn Độ dự kiến vào ngày 6 tháng 8.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Vivo S2