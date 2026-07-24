vivo S2 lộ diện thông số kỹ thuật: Chip Snapdragon 8 Gen 5, màn hình 1.5K và giá từ 11,5 triệu Sau 7 năm vắng bóng, dòng S của vivo chuẩn bị trở lại với mẫu vivo S2 mang chip Snapdragon 8 Gen 5, màn hình OLED 1.5K 120Hz cùng mức giá từ 11,5 triệu đồng.

Sau 7 năm kể từ khi thế hệ vivo S1 xuất hiện vào năm 2019, thương hiệu vivo chuẩn bị tái xuất phân khúc cận cao cấp với mẫu smartphone vivo S2. Theo các nguồn tin rò rỉ từ hệ thống bán lẻ và giới thạo tin, mẫu điện thoại mới này sở hữu bộ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5, màn hình OLED 1.5K tần số quét 120Hz và mức giá khởi điểm quy đổi khoảng 11,5 triệu đồng.

Phân tích cấu hình và hiệu năng dự kiến trên vivo S2

Nguồn tin rò rỉ cho thấy vivo S2 được trang bị cấu hình phần cứng vượt trội so với nhiều thiết bị cùng phân khúc. Điểm nhấn lớn nhất đến từ việc máy tích hợp vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 từ Qualcomm, hứa hẹn cung cấp khả năng xử lý tác vụ mạnh mẽ và tối ưu điện năng hiệu quả.

Về khả năng hiển thị, thiết bị sử dụng tấm nền OLED kích thước 6,59 inch với độ phân giải 1,5K sắc nét. Màn hình này hỗ trợ tần số quét 120Hz giúp các thao tác chuyển cảnh mượt mà, đồng thời tích hợp cảm biến vân tay quang học ẩn dưới màn hình.

vivo S2 được kỳ vọng có cấu hình mạnh mẽ

Thông số Chi tiết rò rỉ Màn hình OLED 6,59 inch, độ phân giải 1,5K, 120Hz Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 Bộ nhớ RAM 8GB Bộ nhớ trong 128GB / 256GB Tính năng bảo mật Cảm biến vân tay dưới màn hình

Tùy chọn bộ nhớ, màu sắc và mức giá rò rỉ

Theo tiết lộ từ leaker Abhishek Yadav, vivo S2 sẽ cung cấp hai phiên bản bộ nhớ tiêu chuẩn gồm 8GB RAM + 128GB ROM và 8GB RAM + 256GB ROM. Về thiết kế ngoại thất, sản phẩm mang đến ba lựa chọn màu sắc bao gồm Xanh Sapphire, Đồng Hoàng Gia và Trắng Lụa.

Thông tin màu sắc và giá bán của vivo S2

Bên cạnh đó, dữ liệu rò rỉ từ danh sách bán lẻ nội bộ tại Ấn Độ hé lộ mức giá dự kiến cụ thể cho từng phiên bản như sau:

Phiên bản 8GB + 128GB: Khoảng 38.000 Rupee (tương đương 11,5 triệu đồng).

Khoảng 38.000 Rupee (tương đương 11,5 triệu đồng). Phiên bản 8GB + 256GB: Khoảng 42.000 Rupee (tương đương 12,7 triệu đồng).

Khoảng 42.000 Rupee (tương đương 12,7 triệu đồng). Phiên bản biến thể 8GB + 128GB: Khoảng 43.000 Rupee (tương đương 13,1 triệu đồng).

vivo S2 sẽ là lựa chọn chất lượng trong phân khúc smartphone cận cao cấp

Tuy nhiên, các con số trên mới chỉ phản ánh mức giá nội bộ rò rỉ. Mức giá phát hành chính thức có thể thay đổi khi nhà sản xuất công bố sản phẩm ra thị trường.

Thời điểm ra mắt và triển vọng thị trường

Động thái hồi sinh dòng S sau gần một thập kỷ vắng bóng thể hiện chiến lược mở rộng thị phần của vivo ở nhóm sản phẩm cận cao cấp. Các nguồn tin uy tín cho biết thời điểm ra mắt chính thức của vivo S2 dự kiến rơi vào khoảng đầu tháng 8 tới đây.

vivo S2 sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới

Nhờ sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại, vi xử lý hiệu năng cao và mức giá cạnh tranh, vivo S2 hứa hẹn sẽ tạo nên sự cạnh tranh đáng chú ý trong phân khúc smartphone cận cao cấp thời gian tới.