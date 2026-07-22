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    vivo S2 tái xuất sau 7 năm: Chiến lược hồi sinh dòng S đối đầu OPPO ở phân khúc cận cao cấp

    Tuệ Nhân22/07/2026 07:44

    vivo dự kiến hồi sinh dòng smartphone S với phiên bản S2 vào tháng 8/2026. Thiết bị được định vị ở phân khúc cận cao cấp nhằm cạnh tranh trực tiếp với dòng Reno của OPPO.

    Sau gần 7 năm vắng bóng kể từ thế hệ đầu tiên, thương hiệu điện thoại vivo đang chuẩn bị đưa dòng S trở lại thị trường. Mẫu máy kế nhiệm mang tên vivo S2 được kỳ vọng sẽ là quân bài chiến lược của hãng trong việc giành thị phần tại phân khúc smartphone cận cao cấp, nơi đang có sự thống trị mạnh mẽ từ các đối thủ đồng hương.

    Lịch trình ra mắt và định vị thị trường của vivo S2

    Theo dữ liệu từ chuyên gia rò rỉ Yogesh Brar, vivo S2 với mã hiệu model V2576 dự kiến sẽ chính thức trình làng vào đầu tháng 8/2026. Các đợt mở bán đầu tiên được cho là sẽ bắt đầu tại thị trường Ấn Độ vào khoảng giữa tháng 8. Thông tin này càng trở nên xác thực khi thiết bị đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của tổ chức Bluetooth SIG, dấu hiệu cho thấy các thủ tục cấp phép cuối cùng đã hoàn tất.

    Lịch trình ra mắt dự kiến của vivo S2 vào tháng 8/2026
    Rò rỉ lịch trình ra mắt của tân binh vivo S2 trong tháng 8 tới

    Trong danh mục sản phẩm của hãng, vivo S2 sẽ được xếp vào phân khúc cận cao cấp. Đối thủ trực tiếp mà thiết bị này nhắm tới là mẫu OPPO Reno 16 Pro. Chiến lược của vivo là tập trung vào nhóm khách hàng ưu tiên thiết kế thời trang và khả năng nhiếp ảnh di động, đặc biệt là camera selfie – vốn là thế mạnh truyền thống của dòng S và V-series.

    Phân tích kỹ thuật và bước nhảy vọt sau 7 năm

    Việc hồi sinh một dòng sản phẩm sau 7 năm đặt ra thách thức lớn về mặt định hình công nghệ. Để thấy rõ sự khác biệt, hãy nhìn lại thế hệ tiền nhiệm vivo S1 ra mắt từ năm 2019. Thời điểm đó, S1 chỉ được trang bị cấu hình tầm trung với chip MediaTek Helio P65 và sạc công suất thấp 18W.

    Thế hệ vivo S1 ra mắt năm 2019 với cấu hình cơ bản
    Thế hệ tiền nhiệm vivo S1 ra mắt năm 2019 với thông số cấu hình khá ấn tượng

    Trên phiên bản S2 mới, vivo được dự báo sẽ mang đến những nâng cấp mang tính đột phá để phù hợp với tiêu chuẩn năm 2026. Thiết bị dự kiến thừa hưởng nhiều thuật toán xử lý hình ảnh tiên tiến từ dòng V-series quốc tế. Tuy nhiên, do tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu, mức giá của thiết bị có thể bị đẩy lên mức dưới 50,000 Rupee (khoảng 13.6 triệu đồng), cao hơn đáng kể so với mức giá khởi điểm của thế hệ cũ.

    So sánh tương quan thông số với các giải pháp hiện nay

    Để duy trì tính cạnh tranh trước các đối thủ như OPPO hay Xiaomi, vivo S2 cần sở hữu những thông số kỹ thuật đủ ấn tượng. Dưới đây là bảng so sánh tương quan giữa các dòng máy trong cùng phân khúc để thấy rõ sự thay đổi về tiêu chuẩn phần cứng:

    Thông sốvivo S1 (2019)Xiaomi 17T (Tham khảo)vivo S2 (Dự kiến)
    Màn hình6.38 inch Super AMOLED6.59 inch AMOLED 1.5KAMOLED tần số quét cao
    Vi xử lýMediaTek Helio P65Dimensity 8500-UltraChip cận cao cấp mới
    Camera chính16MP50MP Leica (OIS)Tối ưu thuật toán chân dung
    Dung lượng pin4,500mAh6,500mAhTrên 5,000mAh
    Sạc nhanh18W67WTrên 66W

    Đáng lưu ý, các mẫu máy mới như Xiaomi 17T hiện đã nâng tiêu chuẩn pin lên mức 6,500mAh cùng công nghệ silicon-carbon, buộc vivo phải có những điều chỉnh tương ứng trên dòng S2 để không bị tụt hậu về thời lượng sử dụng.

    Xiaomi 17T với camera Leica và pin 6500mAh là đối thủ đáng gờm trong phân khúc

    Sự trở lại của dòng S cho thấy vivo đang muốn lấp đầy mọi khoảng trống trong phân khúc giá từ 10 đến 15 triệu đồng. Nếu duy trì được ngôn ngữ thiết kế mỏng nhẹ kết hợp với hệ thống camera selfie chất lượng cao từ dòng V-series, vivo S2 hoàn toàn có khả năng tạo ra áp lực lớn lên dòng Reno của OPPO trong thời gian tới.

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      Khoa học - công nghệ
      vivo S2 tái xuất sau 7 năm: Chiến lược hồi sinh dòng S đối đầu OPPO ở phân khúc cận cao cấp
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