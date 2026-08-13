vivo S50t Vitality Edition ra mắt với chip Snapdragon 8s Gen 3, pin 6.500 mAh và camera zoom 100x vivo chính thức trình làng S50t Vitality Edition sở hữu pin 6.500 mAh trong thân máy mỏng 7,49 mm, chip Snapdragon 8s Gen 3 và camera tiềm vọng zoom 100x.

vivo vừa mở bán mẫu smartphone S50t Vitality Edition thuộc phân khúc tầm trung cận cao cấp. Mẫu máy này gây ấn tượng mạnh nhờ việc đóng gói viên pin dung lượng lớn 6.500 mAh vào thiết kế siêu mỏng chỉ 7,49 mm, đi kèm vi xử lý Snapdragon 8s Gen 3 và hệ thống camera tiềm vọng zoom 100x.

vivo S50t Vitality Edition ra mắt

Tối ưu thiết kế: Pin dung lượng 6.500 mAh trong thân máy siêu mỏng

Điểm đột phá nhất trên vivo S50t Vitality Edition nằm ở khả năng tối ưu không gian linh kiện. Dù sở hữu viên pin dung lượng khổng lồ lên tới 6.500 mAh, máy vẫn duy trì được vóc dáng thanh mảnh với độ mỏng từ 7,49 mm đến 7,59 mm (tùy phiên bản màu sắc) và trọng lượng tối ưu ở mức 197g.

Để nạp đầy viên pin dung lượng lớn này, thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây công suất 90W qua cổng USB Type-C. Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng tích hợp tính năng sạc ngược tiện lợi, giúp chia sẻ năng lượng cho các thiết bị phụ kiện khác khi cần thiết.

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Cấu hình phần cứng: Chip Snapdragon 8s Gen 3 và màn hình 120Hz

Về khả năng hiển thị, vivo S50t Vitality Edition trang bị màn hình AMOLED kích thước 6,59 inch, độ phân giải 2750 x 1260 pixel. Màn hình hỗ trợ tần số quét 120Hz cùng tần số lấy mẫu cảm ứng tức thời đạt mức 2000Hz, giúp phản hồi thao tác tức thì khi sử dụng ứng dụng nặng hoặc chơi game.

Sức mạnh phần cứng bên trong được cung cấp bởi con chip Snapdragon 8s Gen 3, kết hợp dung lượng RAM 12GB chuẩn LPDDR5 và bộ nhớ trong tối đa 512GB. Việc trang bị chuẩn RAM LPDDR5 giúp tối ưu chi phí sản xuất mà vẫn đảm bảo hiệu năng đa nhiệm mượt mà.

vivo S50t Vitality Edition có màn hình khá chất lượng

Hệ thống camera: Ống kính tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom 100x

Cụm camera phía sau của vivo S50t Vitality Edition sở hữu thiết lập ba ống kính đa dụng. Hệ thống này bao gồm cảm biến chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học OIS, camera góc siêu rộng 8MP và camera tele tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom kỹ thuật số lên đến 100x.

Ở mặt trước, máy sở hữu camera selfie 50MP tích hợp tính năng tự động lấy nét (AF). Thiết bị sử dụng cảm biến vân tay siêu âm đặt dưới màn hình, hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt và cài sẵn giao diện OriginOS 6 dựa trên hệ điều hành Android 16 ngay từ khi xuất xưởng.

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Thông số kỹ thuật và giá bán chi tiết

vivo S50t Vitality Edition mang đến cho người dùng bốn tùy chọn màu sắc gồm Space Black, Inspiration Purple, Confession White và Serene Blue. Chi tiết cấu hình và mức giá niêm yết của máy được tổng hợp trong bảng dưới đây:

Thông số Cấu hình chi tiết Màn hình AMOLED 6,59 inch, 2750 x 1260 pixel, 120Hz, touch sampling rate 2000Hz Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Bộ nhớ RAM 12GB LPDDR5, ROM 256GB / 512GB Camera sau 50MP (chính, OIS) + 8MP (góc rộng) + 50MP (tele tiềm vọng, zoom 100x) Camera trước 50MP, lấy nét tự động AF Pin & Sạc 6.500 mAh, sạc nhanh 90W, hỗ trợ sạc ngược Hệ điều hành OriginOS 6 (nền tảng Android 16)

Tại thị trường nội địa, phiên bản RAM 12GB + ROM 256GB có giá 3.299 Nhân dân tệ (khoảng 12,74 triệu đồng). Phiên bản cao nhất RAM 12GB + ROM 512GB có giá 3.599 Nhân dân tệ (khoảng 13,9 triệu đồng).