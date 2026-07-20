Vivo X300 E chính thức lộ diện: Pin 7.200mAh và camera Zeiss chuyên nghiệp Vivo xác nhận X300 E sở hữu viên pin dung lượng lớn 7.200mAh cùng hệ thống ống kính Zeiss. Đây là mẫu smartphone cao cấp mới nhất gia nhập dòng X300 series.

Vivo vừa chính thức xác nhận sự ra mắt của Vivo X300 E, thành viên mới nhất trong dòng sản phẩm cao cấp X300 series. Theo thông tin từ nhà sản xuất, thiết bị này không chỉ sở hữu thiết kế ấn tượng mà còn mang đến những nâng cấp vượt trội về thời lượng pin và khả năng nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Thiết kế tinh tế với bảng màu đa dạng

Vivo X300 E gây chú ý với cụm camera sau được đặt trong khung hình vuông thay vì hình tròn như một số phiên bản trước đó. Thiết bị được giới thiệu với ba tùy chọn màu sắc thời thượng bao gồm: Cam, Trắng và Đen. Trong đó, phiên bản màu cam nổi bật với vẻ ngoài năng động và cao cấp.

Dòng điện thoại Vivo X300 E mới nhất.

Hãng đã mở cổng đặt trước cho X300 E tại thị trường quốc tế, cụ thể là Trung Quốc, và dự kiến chương trình mở bán chính thức sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày 27/07 (giờ địa phương).

Đột phá về dung lượng pin và công nghệ camera Zeiss

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất trên Vivo X300 E chính là viên pin dung lượng lên tới 7.200mAh. Đây là một con số ấn tượng đối với một chiếc smartphone có độ dày thân máy chỉ khoảng 7,9mm, hứa hẹn mang lại thời gian sử dụng vượt trội cho người dùng cường độ cao.

Vivo X300 E có ba tùy chọn màu sắc.

Về khả năng nhiếp ảnh, Vivo tiếp tục hợp tác với Zeiss để tinh chỉnh hệ thống camera, đặc biệt là ống kính tiềm vọng (periscope telephoto). Sự kết hợp này kỳ vọng sẽ mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét, khả năng zoom quang học ấn tượng và màu sắc chân thực đặc trưng của thương hiệu quang học Đức.

Phân tích thông số kỹ thuật dự kiến

Dựa trên các thông tin rò rỉ trước đó, Vivo X300 E được cho là sẽ trang bị cấu hình mạnh mẽ nhất phân khúc. Máy có thể sử dụng màn hình kích thước 6,59 inch, lớn hơn một chút so với bản tiêu chuẩn. Đặc biệt, sự xuất hiện của vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 sẽ giúp thiết bị xử lý mượt mà các tác vụ nặng và trí tuệ nhân tạo (AI).

Thông số Chi tiết (Dự kiến/Xác nhận) Vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 Màn hình 6,59 inch Pin 7.200 mAh (Xác nhận) Sạc nhanh 90W Camera chính 50 MP Camera Tele 50 MP (Periscope Zeiss) Độ dày 7,9 mm

Bên cạnh đó, máy còn được dự đoán tích hợp cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, khung viền kim loại chắc chắn và hỗ trợ sạc nhanh công suất 90W. Với sự kết hợp giữa thiết kế mỏng nhẹ và viên pin "khủng", Vivo X300 E đang trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone Android cao cấp nửa cuối năm 2026.