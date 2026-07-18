vivo X500 Ultra thử nghiệm ba cảm biến tele 200MP: Bước tiến mới trong nhiếp ảnh di động vivo đang đánh giá các cảm biến 200MP với kích thước lên đến 1/1.12 inch cho X500 Ultra, ưu tiên công nghệ zoom trong cảm biến thay vì ống kính quang học 10x truyền thống.

Mẫu flagship tiếp theo của vivo mang tên X500 Ultra đang thu hút sự chú ý của giới công nghệ khi hãng bắt đầu giai đoạn thử nghiệm chuyên sâu cho hệ thống camera. Theo các nguồn tin rò rỉ, vivo hiện đang tập trung tối ưu hóa khả năng nhiếp ảnh từ xa bằng việc thử nghiệm đồng thời nhiều loại cảm biến độ phân giải cao.

Thông tin camera vivo X500 Ultra

Chiến lược thử nghiệm đa cảm biến trên vivo X500 Ultra

Thay vì chốt cấu hình phần cứng từ sớm, đội ngũ kỹ sư của vivo đang đánh giá ba biến thể cảm biến tele tiềm vọng cùng có độ phân giải 200MP nhưng khác nhau về kích thước vật lý. Việc thử nghiệm song song này cho thấy tham vọng của hãng trong việc tìm ra điểm cân bằng giữa chất lượng hình ảnh và độ dày thiết bị.

Dưới đây là thông số ba loại cảm biến đang được đưa vào thử nghiệm:

Loại cảm biến Kích thước vật lý Đặc điểm nổi bật Biến thể 1 1/1.12 inch Kích thước cực lớn, thu sáng vượt trội, tối ưu chụp thiếu sáng Biến thể 2 1/1.3 inch Sự cân bằng giữa hiệu suất và không gian linh kiện Biến thể 3 1/1.4 inch Kích thước gọn nhất, dễ dàng tối ưu độ mỏng cho cụm camera

Cảm biến kích thước 1/1.12 inch được đánh giá là một bước đi táo bạo, bởi kích thước này tương đương với cảm biến chính trên nhiều flagship hiện nay. Nếu được áp dụng cho ống kính tele, X500 Ultra sẽ có khả năng thu thập dữ liệu hình ảnh vượt trội ở các mức zoom cao, mang lại độ chi tiết và dải tương phản động ấn tượng hơn.

Mẫu flagship tiếp theo của vivo hứa hẹn cho trải nghiệm nhiếp ảnh tuyệt vời

Thay đổi tư duy: Ưu tiên zoom trong cảm biến

Đáng chú ý, các báo cáo kỹ thuật chỉ ra rằng vivo có thể sẽ từ bỏ kế hoạch tích hợp camera tele quang học 10x chuyên dụng. Thay vào đó, hãng chuyển sang tận dụng sức mạnh của cảm biến 200MP kết hợp với thuật toán zoom trong cảm biến (in-sensor zoom).

Phương pháp này cho phép thiết bị thực hiện cắt (crop) từ khung hình gốc có độ phân giải cực cao để tạo ra ảnh phóng đại mà vẫn giữ được độ sắc nét tương đương zoom quang học. Cách tiếp cận này giúp giảm bớt sự phức tạp về mặt cơ khí của ống kính tiềm vọng, đồng thời tiết kiệm không gian bên trong máy cho các linh kiện khác như pin hoặc hệ thống tản nhiệt.

vivo X500 Ultra dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm sau

Thách thức về thiết kế và đối thủ cạnh tranh

Việc sử dụng cảm biến kích thước lớn mang lại lợi thế về quang học nhưng cũng đặt ra bài toán khó về thiết kế. Một cảm biến 1/1.12 inch đi kèm hệ thống thấu kính tiềm vọng sẽ khiến cụm camera trở nên dày và nặng hơn đáng kể. Đây là lý do vivo vẫn đang cân nhắc kỹ lưỡng các tùy chọn 1/1.3 inch và 1/1.4 inch để đảm bảo tính thẩm mỹ cho sản phẩm thương mại.

Trong phân khúc flagship chuyên trị nhiếp ảnh, vivo X500 Ultra sẽ phải đối mặt với những đối thủ nặng ký đã khẳng định được vị thế như Xiaomi 17 Ultra. Mẫu máy từ Xiaomi cũng sở hữu cấu hình phần cứng mạnh mẽ với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và hệ thống camera đa ống kính độ phân giải cao.

Dự kiến, vivo X500 Ultra sẽ chính thức ra mắt vào đầu năm sau. Sự thành công của thiết bị này phụ thuộc lớn vào việc hãng tối ưu hóa thuật toán xử lý hình ảnh để khai thác tối đa tiềm năng của cảm biến 200MP thế hệ mới.