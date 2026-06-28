Vivo X500e lộ diện: Bước chuyển mình với thiết kế camera vuông và chip Snapdragon 8-series Thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy Vivo X500e sẽ sở hữu thiết kế mô-đun camera vuông độc đáo, đi kèm hệ thống ống kính Zeiss và hiệu năng mạnh mẽ từ dòng chip Snapdragon 8.

Dòng flagship tiếp theo của Vivo đang dần lộ diện thông qua các báo cáo mới nhất từ cơ sở dữ liệu IMEI và các chuyên gia tin đồn. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của biến thể Vivo X500e, một thiết bị hứa hẹn mang đến sự thay đổi lớn về cả ngoại hình lẫn cấu hình phần cứng so với các thế hệ tiền nhiệm.

Thay đổi đột phá trong ngôn ngữ thiết kế

Theo thông tin từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station trên Weibo, Vivo X500e sẽ đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong ngôn ngữ thiết kế của dòng X-series. Thay vì sử dụng cụm camera hình tròn lớn đặt giữa mặt lưng như truyền thống, mẫu máy mới này được cho là sẽ chuyển sang mô-đun camera hình vuông đặt ở góc trên bên trái.

The Vivo X300 Ultra with a teleconverter accessory.

Sự thay đổi này có thể là nỗ lực của Vivo nhằm làm mới dòng sản phẩm cao cấp của mình, tạo ra sự phân biệt rõ rệt giữa các phiên bản trong cùng một thế hệ. Bên cạnh đó, thiết bị dự kiến sẽ sở hữu màn hình có kích thước 6,59 inch, một con số khá cân bằng giữa trải nghiệm hiển thị và khả năng cầm nắm.

Cấu hình mạnh mẽ với Snapdragon 8-series

Điểm khác biệt lớn nhất của Vivo X500e so với các phiên bản tiêu chuẩn và Pro trong dòng X500 nằm ở bộ vi xử lý. Trong khi Vivo X500 và X500 Pro được dự đoán sẽ trang bị chipset Dimensity 9600-series từ MediaTek, thì phiên bản "e" lại được ưu ái sử dụng nền tảng Snapdragon 8-series của Qualcomm.

Thông số Chi tiết rò rỉ (Dự kiến) Màn hình 6,59 inch Vi xử lý Snapdragon 8-series Camera chính Sony IMX 8-series Công nghệ ống kính Zeiss tuning Ống kính đặc biệt Periscope telephoto (Tiềm vọng)

Việc lựa chọn chip Snapdragon cho thấy Vivo có thể đang định vị mẫu X500e là một phiên bản tập trung vào hiệu năng thuần túy hoặc dành riêng cho các thị trường ưu chuộng chip của Qualcomm.

Leak reveals details of Vivo's upcoming smartphone.

Hệ thống camera Zeiss và cảm biến Sony thế hệ mới

Khả năng nhiếp ảnh vẫn là trọng tâm của dòng X-series. Vivo X500e được cho là sẽ trang bị camera tiềm vọng sử dụng cảm biến Sony IMX 8-series. Đặc biệt, hệ thống này tiếp tục nhận được sự tinh chỉnh từ Zeiss, đối tác chiến lược lâu năm của Vivo trong việc tối ưu hóa chất lượng thấu kính và màu sắc hình ảnh.

Sự kết hợp giữa cảm biến cao cấp của Sony và công nghệ quang học từ Zeiss hứa hẹn sẽ mang lại khả năng zoom ấn tượng và độ chi tiết cao, ngay cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Mặc dù lộ trình ra mắt chính xác của Vivo X500e vẫn chưa được xác nhận, nhưng toàn bộ dòng X500 series dự kiến sẽ chính thức trình làng vào quý 4 năm 2026.