vivo Y05e ra mắt: Smartphone giá rẻ sở hữu độ bền chuẩn quân đội và pin 5.150 mAh vivo Y05e gây ấn tượng trong phân khúc phổ thông với thiết kế bền bỉ đạt chuẩn quân đội và viên pin 5.150 mAh, chạy trên hệ điều hành Android 16 mới nhất.

Thương hiệu vivo vừa âm thầm mở rộng danh mục sản phẩm thuộc phân khúc phổ thông bằng việc ra mắt mẫu smartphone vivo Y05e. Dù có mức giá tiếp cận dễ dàng, thiết bị vẫn được chú trọng vào khả năng chống chịu và thời lượng pin, hướng tới nhóm người dùng ưu tiên sự bền bỉ trong quá trình sử dụng hàng ngày.

vivo Y05e âm thầm ra mắt với thiết kế trẻ trung

Thiết kế bền bỉ và khả năng chống chịu vượt trội

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên vivo Y05e chính là độ bền. Trong khi các sản phẩm cùng tầm giá thường chỉ tập trung vào cấu hình, vivo đã trang bị cho mẫu máy này độ bền đạt chuẩn quân đội. Điều này giúp thiết bị có khả năng chống va đập tốt hơn trong các tình huống sử dụng thực tế.

Bên cạnh đó, máy còn đạt chỉ số kháng bụi và nước IP64. Tiêu chuẩn này đảm bảo điện thoại có thể hoạt động ổn định dưới các tác động từ môi trường như bụi bẩn hoặc tia nước bắn, một tính năng tương đối hiếm gặp ở các dòng smartphone giá rẻ.

Màn hình và nền tảng phần mềm hiện đại

Về khả năng hiển thị, vivo Y05e sở hữu màn hình LCD kích thước 6.74 inch. Độ phân giải dừng lại ở mức HD+ (1,600 x 720 pixel), một thông số tiêu chuẩn trong phân khúc, vừa đủ để cung cấp trải nghiệm hình ảnh rõ ràng cho các tác vụ đọc báo, xem video và lướt mạng xã hội.

Đáng chú ý, dù là thiết bị giá rẻ, máy vẫn được cài sẵn giao diện người dùng OriginOS 6 dựa trên hệ điều hành Android 16 mới nhất. Việc trang bị phần mềm mới giúp người dùng tiếp cận được các tính năng tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật từ Google và vivo ngay từ khi xuất xưởng.

Hiệu năng và thời lượng pin dài hạn

Cấu hình phần cứng của vivo Y05e bao gồm RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB. Thiết bị hỗ trợ công nghệ mở rộng RAM ảo, cho phép nâng tổng dung lượng khả dụng lên 8GB để cải thiện khả năng đa nhiệm. Mặc dù nhà sản xuất chưa công bố chính thức tên bộ vi xử lý, nhưng các dữ liệu từ Google Play Console cho thấy nhiều khả năng máy sử dụng chip Unisoc T606.

Điện thoại sở hữu thiết kế bền bỉ và cấu hình khá tốt

Cung cấp năng lượng cho máy là viên pin dung lượng 5.150 mAh. Theo công bố của vivo, viên pin này được tối ưu hóa để duy trì hiệu suất ổn định và độ bền trong tối đa 4 năm sử dụng, giúp giảm thiểu tình trạng chai pin nhanh chóng thường thấy trên các dòng máy phổ thông.

Thông số kỹ thuật cơ bản của vivo Y05e

Thông số Chi tiết Màn hình 6.74 inch, LCD, HD+ Vi xử lý Unisoc T606 (dự kiến) Bộ nhớ 4GB RAM (+4GB ảo) / 64GB ROM Pin 5.150 mAh (Cam kết độ bền 4 năm) Camera Sau 8MP / Trước 5MP Hệ điều hành OriginOS 6 (Android 16) Độ bền Chuẩn quân đội, kháng bụi nước IP64

Hệ thống camera và kết nối

Do tập trung vào độ bền và pin, hệ thống camera trên vivo Y05e được thiết kế ở mức cơ bản. Mặt sau là camera chính 8MP hỗ trợ đèn flash LED, trong khi mặt trước tích hợp camera selfie 5MP. Máy vẫn giữ lại các kết nối truyền thống cần thiết như jack cắm tai nghe 3.5 mm, cổng USB-C, hỗ trợ hai SIM Nano, Wi-Fi và Bluetooth.

Hiện tại, vivo Y05e đã được mở bán tại thị trường Nam Phi với phiên bản màu xanh lá. Giá bán của thiết bị là 2,499 rand Nam Phi, tương đương khoảng 3.5 triệu đồng. Đây được xem là lựa chọn phù hợp cho nhóm người dùng cần một chiếc điện thoại phụ bền bỉ hoặc người dùng phổ thông chú trọng vào giá trị sử dụng lâu dài thay vì chạy đua cấu hình.