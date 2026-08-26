Thể thao 360 Vô địch ASEAN Cup 2026, Việt Nam vẫn còn cách xa kỷ lục của Thái Lan Đội tuyển Việt Nam đã lần thứ tư vô địch Đông Nam Á sau khi vượt qua Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, xét về thành tích lịch sử tại sân chơi này, “Những chiến binh Sao Vàng” vẫn còn khoảng cách đáng kể so với đại kình địch Thái Lan.

Nhà vô địch Hyundai Asean Cup 2026. Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam khép lại ASEAN Cup 2026 bằng chức vô địch đầy ý nghĩa khi vượt qua chính Thái Lan sau hai lượt trận chung kết.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng 2-0 trên sân Rajamangala ở lượt đi trước khi hòa 2-2 tại Mỹ Đình tối 26/8. Với tổng tỷ số 4-2, Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương bóng đá Đông Nam Á.

Đây là lần thứ 4 đội tuyển Việt Nam vô địch giải đấu số một cấp đội tuyển quốc gia của khu vực, sau các năm 2008, 2018, 2024 và 2026.

Nhưng ngay cả sau khi có thêm chiếc cúp năm 2026, Việt Nam vẫn còn cách khá xa thành tích mà Thái Lan thiết lập trong lịch sử giải đấu.

Thái Lan vẫn là đội vô địch Đông Nam Á nhiều nhất

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á được tổ chức lần đầu năm 1996, khi còn mang tên Tiger Cup. Sau đó giải lần lượt mang các tên AFF Suzuki Cup, AFF Mitsubishi Electric Cup và ASEAN Championship/ASEAN Cup.

Trong lịch sử giải đấu, Thái Lan vẫn giữ kỷ lục 7 lần vô địch, vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020 và 2022.

Việt Nam và Singapore hiện đứng thứ hai với 4 chức vô địch.

Đội tuyển Số lần vô địch Các năm vô địch Thái Lan 7 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020, 2022 Việt Nam 4 2008, 2018, 2024, 2026 Singapore 4 1998, 2004, 2007, 2012 Malaysia 1 2010

Như vậy, sau ASEAN Cup 2026, Việt Nam vẫn kém Thái Lan 3 chức vô địch.

Khoảng cách đã được thu hẹp đáng kể, nhưng để san bằng kỷ lục của người Thái, Việt Nam ít nhất phải vô địch thêm ba lần nữa trong điều kiện Thái Lan không có thêm danh hiệu.

Việt Nam lần đầu bảo vệ thành công chức vô địch

Dù chưa thể sánh với Thái Lan về tổng số danh hiệu, chức vô địch năm 2026 vẫn đánh dấu một cột mốc quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Sau khi đăng quang năm 2008, Việt Nam không thể bảo vệ ngôi vương ở giải kế tiếp. Kịch bản tương tự xảy ra sau chức vô địch năm 2018.

Nhưng chu kỳ 2024-2026 đã khác. Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 và tiếp tục đăng quang năm 2026, qua đó lần đầu có hai chức vô địch liên tiếp. Thành tích này càng đáng chú ý khi đối thủ trong trận chung kết năm 2026 chính là Thái Lan - đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải.

Thái Lan từng ba lần bảo vệ thành công ngôi vương

Đây cũng là một thống kê cho thấy vì sao thành tích lịch sử của Thái Lan vẫn vượt trội. “Voi chiến” từng tạo ra ba giai đoạn vô địch liên tiếp: 2000-2002, 2014-2016 và 2020-2022.

Điều đó có nghĩa Thái Lan đã nhiều lần duy trì vị thế số một Đông Nam Á qua hai kỳ giải liên tiếp, trong khi Việt Nam mới lần đầu làm được điều tương tự với hai chức vô địch 2024 và 2026.

Thái Lan còn sở hữu một giai đoạn đặc biệt thành công trong những năm 2010 và đầu thập niên 2020, khi giành 4 chức vô địch chỉ trong 5 kỳ giải: 2014, 2016, 2020 và 2022.

Chính chuỗi thành tích này tạo nên khoảng cách lớn giữa Thái Lan và phần còn lại của Đông Nam Á.

Việt Nam đang thu hẹp khoảng cách với Thái Lan

Nếu nhìn vào toàn bộ lịch sử giải đấu, Thái Lan vẫn là “ông vua” ASEAN Cup với 7 chức vô địch. Nhưng nếu nhìn vào những kỳ giải gần đây, cán cân giữa hai nền bóng đá đang có những thay đổi đáng chú ý.

Việt Nam giành 3 trong 5 chức vô địch gần nhất vào các năm 2018, 2024 và 2026. Trong cùng giai đoạn, Thái Lan đăng quang hai lần vào năm 2020 và 2022. Đặc biệt, chức vô địch ASEAN Cup 2026 đến sau khi Việt Nam vượt qua chính Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 ở chung kết.

Điều đó tạo nên một nghịch lý thú vị: Việt Nam đang là nhà vô địch Đông Nam Á, nhưng Thái Lan vẫn là đội tuyển thành công nhất trong lịch sử giải đấu.

Bốn chức vô địch đã đưa Việt Nam tiến gần hơn đến đại kình địch. Tuy nhiên, khoảng cách 7-4 cũng cho thấy hành trình để thực sự vượt qua di sản mà bóng đá Thái Lan tạo dựng tại ASEAN Cup vẫn còn dài.

Chức vô địch năm 2026 vì thế vừa là một cột mốc để ăn mừng, vừa mở ra một mục tiêu mới: từ vị thế nhà đương kim vô địch đến cuộc đua trở thành đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á.