Vợ sinh con, quân nhân hưởng chế độ thai sản thế nào?

Ông Nguyễn Quảng Doanh (Hà Nội) đã phục vụ trong quân đội 10 năm và vẫn tại ngũ. Tháng 9/2025, vợ ông sinh con nhưng không tham gia BHXH.

Tháng 10/2025, ông đã hoàn thiện hồ sơ và nộp cho đơn vị. Đến tháng 5/2026, ông đã được giải quyết chế độ nghỉ 7 ngày để chăm sóc vợ sinh con. Tuy nhiên, đến nay ông vẫn chưa nhận được trợ cấp thai sản một lần (nếu thuộc trường hợp được hưởng).

Ông Doanh hỏi, trường hợp vợ ông không tham gia BHXH thì ông có được hưởng trợ cấp thai sản một lần khi vợ sinh con theo quy định của pháp luật hay không?

Ngoài khoản trợ cấp một lần (nếu thuộc đối tượng được hưởng), ông còn được hưởng những chế độ, khoản trợ cấp nào khác liên quan đến chế độ thai sản không? Thời hạn giải quyết hồ sơ hưởng chế độ thai sản được quy định là bao lâu kể từ khi đơn vị tiếp nhận đầy đủ hồ sơ?

Về vấn đề này, Cục Chính sách-Xã hội, Tổng cục Chính trị có ý kiến như sau:

Đối với chế độ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, trường hợp ông là quân nhân chuyên nghiệp đang tham gia BHXH bắt buộc thì khi vợ sinh con, ông được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật BHXH. Thời gian nghỉ cụ thể phụ thuộc vào tình trạng sinh con của vợ (sinh thường, sinh phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi, sinh đôi hoặc sinh ba con trở lên) và thời gian nghỉ việc phải thực hiện trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày vợ sinh con.

Đối với chế độ trợ cấp một lần khi sinh con, tại Điều 58 Luật BHXH quy định trường hợp lao động nữ sinh con nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản hoặc không tham gia BHXH mà người chồng có đủ điều kiện theo khoản 2 Điều 50 của Luật thì người chồng được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con. Do đó, việc vợ ông không tham gia BHXH; đồng thời ông là quân nhân chuyên nghiệp đã tham gia BHXH được 10 năm, hiện vẫn đang tại ngũ, ông đáp ứng đầy đủ điều kiện theo khoản 2 Điều 50 Luật BHXH.

Do vậy, ông được hưởng trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức tham chiếu tại tháng vợ ông sinh con.

Tại Điều 62 Luật BHXH quy định chậm nhất sau 45 ngày kể từ ngày hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì ông phải nộp hồ sơ cho cơ quan trực tiếp quản lý và trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, người sử dụng lao động hoàn thành việc giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động.

Đề nghị ông lập hồ sơ theo quy định và gửi cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp để được xem xét, giải quyết. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản, nêu rõ căn cứ và lý do theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung trả lời của Cục Chính sách-Xã hội, Tổng cục Chính trị đối với kiến nghị của ông Nguyễn Quảng Doanh.