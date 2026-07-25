Thể thao 360 Võ sư “văn - võ song toàn” Hơn 10 năm trên cương vị Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Lâm Đồng, võ sư Nguyễn Đăng Dũng đã góp công lớn trong việc xây dựng và phát triển phong trào Taekwondo, đưa bộ môn này trở thành một trong những điểm sáng của thể thao tỉnh.

Võ sư Nguyễn Đăng Dũng tại một giải Taekwondo do phường Lang Biang - Đà Lạt tổ chức trong tháng 7/2026

Một đời gắn bó với nghề báo và nghiệp võ

Có một cụm từ khá chính xác để nói về võ sư Nguyễn Đăng Dũng - Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Lâm Đồng, đó là “văn - võ song toàn”. Sinh năm 1957 tại Huế, năm 1968, ông cùng gia đình vào Đà Lạt sinh sống. Bên cạnh việc học văn hóa, cậu bé Nguyễn Đăng Dũng ngày ấy được gia đình cho theo học võ để cải thiện sức khỏe, bởi thường xuyên đau ốm do chưa thích nghi với khí hậu lạnh của phố núi.

Ông bén duyên với Taekwondo khi đây là môn võ phát triển mạnh ở Đà Lạt, với nhiều võ đường hoạt động sôi nổi. Ông theo học tại Võ đường Trần Hưng Đạo - Đà Lạt và đến năm 1973 đạt huyền đai nhất đẳng. Với năng khiếu và sự tận tâm, ông được võ sư trưởng tin tưởng giao nhiệm vụ phụ tá giảng dạy. Cũng từ đó, ông chính thức gắn bó với sự nghiệp truyền dạy Taekwondo, một hành trình đã kéo dài hơn nửa thế kỷ.

“ Chúng tôi luôn chú trọng tổ chức chặt chẽ việc thi nâng đai, nâng đẳng, từng bước chuẩn hóa trình độ từ tứ đẳng huyền đai trở lên theo tiêu chuẩn quốc gia.

Võ sư Nguyễn Đăng Dũng - Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Lâm Đồng

Sau ngày đất nước thống nhất, khi các võ đường được hoạt động trở lại, võ sư Nguyễn Đăng Dũng tiếp tục giảng dạy Taekwondo. Ông từng dạy miễn phí cho lực lượng dân quân, bán vũ trang ở Đà Lạt trước khi mở võ đường riêng. Đến nay, ông đã đào tạo nhiều thế hệ võ sinh.

Bên cạnh nghiệp võ, năm 1983 ông bén duyên với nghề báo tại Đài Truyền thanh - Truyền hình Đà Lạt. Từ phóng viên, ông trở thành Trưởng ban Biên tập và công tác đến khi nghỉ hưu vào năm 2017.

Từ năm 1990, ông tham gia Ban Chấp hành Hội Taekwondo Lâm Đồng (tiền thân của Liên đoàn Taekwondo Lâm Đồng), giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực đến năm 2014. Từ năm 2015, ông là Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Lâm Đồng.

Ở tuổi 69, võ sư Nguyễn Đăng Dũng vẫn đều đặn đứng lớp tại Câu lạc bộ Taekwondo thuộc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Lâm Đồng, tiếp tục truyền lửa đam mê võ thuật cho các thế hệ trẻ.

Các thí sinh dự thi nâng đai, nâng đẳng trong một kỳ thi do Liên đoàn Taekwondo Lâm Đồng tổ chức gần đây

Tin tưởng vào lớp trẻ

Sau sáp nhập tỉnh, Taekwondo là một trong những bộ môn võ thuật phát triển rất mạnh về phong trào với số lượng câu lạc bộ hoạt động cùng số lượng người tập rất lớn trong tỉnh.

Theo võ sư Nguyễn Đăng Dũng, hiện toàn tỉnh có hơn 100 câu lạc bộ, lớp và điểm tập Taekwondo, thu hút trên 17.000 môn sinh tập luyện thường xuyên.

Phong trào không chỉ phát triển ở các đô thị như: Đà Lạt, Phan Thiết, Bảo Lộc, Gia Nghĩa mà còn lan tỏa đến nhiều địa phương như: Lâm Hà, Bảo Lâm, Đơn Dương, Di Linh, La Gi, Tánh Linh, Đức Linh… Đặc biệt, Taekwondo phát triển mạnh trong các trường học với đội ngũ giáo viên, võ sư, huấn luyện viên trực tiếp giảng dạy, tạo nền tảng vững chắc cho phong trào. Trong đó, Tánh Linh được xem là cái nôi đào tạo Taekwondo thành tích cao của Lâm Đồng.

Trong nhiều năm trên cương vị Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Lâm Đồng, võ sư Nguyễn Đăng Dũng luôn chú trọng phát triển phong trào ở cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. “Ở đâu có thanh thiếu niên, ở đó có Taekwondo”, ông Dũng chia sẻ về phương châm trong quá trình xây dựng phong trào.

Với vai trò người đứng đầu liên đoàn, ông cũng góp phần củng cố hệ thống giải đấu hằng năm, từ các kỳ thi nâng đai, nâng đẳng đến giải Taekwondo cấp tỉnh. Qua đó phát hiện, tuyển chọn những vận động viên nổi bật để bồi dưỡng, bổ sung cho đội tuyển tỉnh tham dự các giải khu vực và quốc gia.

Điểm đáng mừng là hệ thống tổ chức của liên đoàn Taekwondo Lâm Đồng hiện khá ổn định, từ Liên đoàn đến các câu lạc bộ. Hiện toàn tỉnh có hơn 10 võ sư đạt trình độ từ tứ đẳng huyền đai trở lên. Ông Dũng cũng bày tỏ sự tin tưởng vào thế hệ kế cận khi cho rằng, các võ sư, huấn luyện viên trẻ hiện nay năng động, có chuyên môn và sẽ là lực lượng tiếp nối, đưa Taekwondo Lâm Đồng phát triển trong thời gian tới.