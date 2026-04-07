Thể thao 360 Vòng 1/8 World Cup 2026: Paraguay thách thức ứng viên vô địch Pháp Cuộc đối đầu mang đậm tính tương phản của bóng đá thế giới: sự hào hoa, áp đảo của “Gà trống Goloa” châu Âu đối đầu với tinh thần chiến binh “Garra Guarani” đầy gai góc của đại diện Nam Mỹ.

Paraguay viết tiếp cổ tích hay Pháp khẳng định sức mạnh?

Sau khi vòng 1/16 khép lại với không ít bất ngờ, cuộc chạm trán giữa Paraguay và Pháp diễn ra lúc 4 giờ, ngày 5/7 thuộc vòng 1/8 World Cup 2026. Một bên là “ngựa ô” đang tạo nên câu chuyện cổ tích của giải đấu, bên kia là ứng viên nặng ký cho chức vô địch với dàn cầu thủ đẳng cấp thế giới.

Paraguay bước vào vòng đấu dành cho 16 đội mạnh nhất bằng màn trình diễn đầy quả cảm trước Đức. Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Gustavo Alfaro, họ thi đấu chặt chẽ, kỷ luật và không hề nao núng trước sức ép từ đối thủ giàu truyền thống. Sau 120 phút bất phân thắng bại, Paraguay giành chiến thắng trên chấm luân lưu, qua đó tạo nên một trong những cú sốc lớn tại giải đấu.

Điểm mạnh của Paraguay nằm ở hệ thống phòng ngự được tổ chức khoa học, tinh thần chiến đấu bền bỉ cùng khả năng tận dụng tốt những tình huống phản công. Paraguay sở hữu những cầu thủ có tốc độ kinh hoàng từ trạng thái tĩnh sang động như: Miguel Almiron hay Julio Enciso. Dù không sở hữu nhiều ngôi sao nổi bật như các đội bóng lớn, tập thể gắn kết và lối chơi giàu tính kỷ luật đang giúp đội bóng Nam Mỹ trở thành đối thủ khó chịu với bất kỳ đội tuyển nào.

Ở phía đối diện, Pháp tiếp tục khẳng định vị thế của một ứng viên hàng đầu cho chiếc cúp vàng. Đội bóng áo lam vượt qua Thụy Điển với tỷ số 3 - 0 ở vòng trước bằng màn trình diễn thuyết phục cả về thế trận lẫn hiệu quả tấn công. Huấn luyện viên Didier Deschamps kết hợp giữa tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến của hàng công bên cạnh những ngôi sao giàu kinh nghiệm như: Kylian Mbappe, Ousmane Dembele và Michael Olise, đội tuyển Pháp còn sở hữu nhiều cầu thủ trẻ đang đạt phong độ cao.

Họ có chiều sâu đội hình, khả năng kiểm soát trận đấu tốt và sẵn sàng thay đổi cách tiếp cận tùy theo từng đối thủ. Đây được xem là lợi thế đáng kể khi bước vào giai đoạn loại trực tiếp, nơi chỉ một sai lầm cũng có thể phải trả giá bằng việc dừng cuộc chơi.

Dẫu được đánh giá cao hơn, Pháp chắc chắn không được phép chủ quan. Paraguay đã chứng minh họ đủ khả năng gây khó khăn cho những đội bóng mạnh nếu duy trì được sự tập trung và kỷ luật trong suốt 90 phút, thậm chí kéo trận đấu vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu. Với tính chất của các trận đấu loại trực tiếp, yếu tố bản lĩnh cùng khả năng chắt chiu cơ hội sẽ đóng vai trò quyết định.

Về lực lượng Pháp nhờ chất lượng đội hình vượt trội và kinh nghiệm chinh chiến ở những sân chơi lớn. Tuy nhiên, hành trình của Paraguay từ đầu giải là lời nhắc nhở rằng World Cup luôn chứa đựng những bất ngờ ngoài dự đoán. Nếu đội bóng Nam Mỹ tiếp tục phát huy tinh thần chiến đấu và sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự, họ hoàn toàn có thể khiến ứng viên vô địch phải trải qua một trận đấu đầy nhọc nhằn.

Trận đấu tại sân Philadelphia (Mỹ) hứa hẹn sẽ là màn so tài hấp dẫn giữa sức mạnh của một ứng cử viên hàng đầu và khát vọng viết tiếp câu chuyện kỳ diệu của “ngựa ô” Paraguay. Đội giành chiến thắng sẽ ghi tên mình vào vòng tứ kết và tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục ngôi vương World Cup 2026.