Vòng đeo tay Garmin CIRQA cháy hàng toàn cầu khiến thời gian giao hàng kéo dài tới 2 tháng Garmin CIRQA rơi vào tình trạng cháy hàng toàn cầu khiến thời gian giao hàng kéo dài tới 8 tuần, đồng thời thúc đẩy doanh thu mảng Fitness tăng 25%.

Vòng đeo tay theo dõi sức khỏe vừa ra mắt Garmin CIRQA đang ghi nhận sức mua vượt xa dự kiến ban đầu của nhà sản xuất. Tình trạng cạn kiệt kho hàng diễn ra trên phạm vi toàn cầu, khiến thời gian chờ giao hàng đối với phần lớn người mua kéo dài từ 5 đến 8 tuần.

Tình trạng khan hiếm nguồn cung trên toàn cầu

Tại thị trường Mỹ, hầu hết các phiên bản màu sắc của Garmin CIRQA đều không còn sẵn trong kho. Những đơn hàng đặt vào cuối tháng 7 nhiều khả năng phải đến tháng 9 mới có thể bắt đầu vận chuyển. Lựa chọn duy nhất có sẵn để giao trong khoảng 1 đến 3 ngày làm việc là phiên bản màu Mauve kích thước L-XL.

Hầu hết các phiên bản vòng đeo tay thông minh Garmin CIRQA đều rơi vào trạng thái cháy hàng trên toàn cầu.

Người mua tại châu Âu cũng đối mặt với thời gian chờ từ 3 đến 5 tuần. Thị trường Australia và Canada gặp tình trạng chậm trễ tương tự, dù Canada vẫn còn một lượng nhỏ phiên bản màu Black kích thước L-XL.

Cú hích tài chính thúc đẩy cổ phiếu Garmin tăng vọt

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2026 của Garmin xác nhận mẫu thiết bị đeo giá 200 USD này đã rơi vào tình trạng cháy hàng chỉ một thời gian ngắn sau khi mở bán. Ban lãnh đạo tập đoàn cho biết mức độ quan tâm của người tiêu dùng vượt xa các dự báo nội bộ.

Sự thành công của sản phẩm đã góp phần đưa doanh thu mảng Thiết bị Tập luyện (Fitness) của Garmin tăng 25%, đạt mức 757 triệu USD. Thông tin này lập tức tác động tích cực đến tâm lý giới đầu tư, giúp giá cổ phiếu Garmin tăng tới 17%.

Kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất

Bên cạnh việc xử lý các đơn hàng tồn đọng, Garmin cho biết sự chậm trễ hiện tại chỉ là vấn đề kỹ thuật phát sinh trong giai đoạn đầu ra mắt sản phẩm. Để chuẩn bị cho nguồn cung dài hạn, một nhà máy sản xuất mới tại Thái Lan dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động từ năm 2027. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng đang xem xét phát triển thêm các kiểu dáng thiết bị đeo thông minh mới.