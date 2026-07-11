Thể thao 360 Vòng tứ kết World Cup 2026: Bản lĩnh định đoạt tấm vé bán kết Cuộc đối đầu giữa Na Uy và Anh diễn ra lúc 4 giờ, ngày 12/7 trên sân Miami Stadium (Mỹ) tại vòng tứ kết World Cup 2026 đang được rất chờ đợi khi 2 tiền đạo cắm hàng đầu thế giới là Haaland và Harry Kane sẽ so tài ghi bàn.

Haaland và Kane: Ai đưa đội nhà vào bán kết?

Cuộc đối đầu giữa Na Uy và Anh diễn ra lúc 4 giờ, ngày 12/7 trên sân Miami Stadium (Mỹ) tại vòng tứ kết World Cup 2026 đang được rất chờ đợi khi 2 tiền đạo cắm hàng đầu thế giới là Haaland và Harry Kane sẽ so tài ghi bàn.

Na Uy đang là một trong những hiện tượng thú vị nhất tại World Cup 2026. Sau khi vượt qua vòng bảng đầy thuyết phục, đại diện Bắc Âu tiếp tục gây bất ngờ khi đánh bại Brazil 2 - 1 ở vòng 1/8. Thành công ấy không chỉ đến từ phong độ chói sáng của Haaland mà còn nhờ lối chơi kỷ luật, giàu thể lực và khả năng chuyển đổi trạng thái rất nhanh. Đoàn quân của huấn luyện viên Stale Solbakken luôn biết cách tận dụng những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương. Đó chính là thứ vũ khí đã khiến nhiều đối thủ lớn gặp khó khăn. Bên cạnh Haaland, tuyến giữa năng động giúp Na Uy duy trì cường độ pressing và có sự hỗ trợ từ Martin Odegaard, Antonio Nusa hay Alexander Sorloth giúp họ duy trì sức ép liên tục. Hàng phòng ngự của Na Uy cũng thi đấu chắc chắn, giữ được sự tập trung trong những thời điểm quyết định.

Trong khi đó, Anh có hành trình vào tứ kết không hề dễ dàng. Sau khi đứng đầu bảng với các kết quả thắng Croatia, hòa Ghana và thắng Panama, tiếp tục vượt qua CHDC Congo ở vòng 1/16 rồi đánh bại Mexico 3 - 2 ở vòng 1/8 cho thấy “Tam sư” sở hữu bản lĩnh để vượt qua những thời điểm khó khăn. Đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel không chỉ có chiều sâu đội hình mà còn sở hữu nhiều ngôi sao đang đạt phong độ cao như: Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka hay Phil Foden. Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm giúp Anh trở thành tập thể cân bằng ở cả 3 tuyến.

Điểm nóng đáng chú ý nhất của trận đấu nằm ở cuộc đấu giữa hàng công Na Uy với hàng thủ Anh. Haaland luôn là mối đe dọa thường trực nhờ tốc độ, sức mạnh và khả năng dứt điểm đa dạng. Nếu các hậu vệ Anh không hạn chế được khoảng trống dành cho chân sút này, khung thành của Jordan Pickford sẽ thường xuyên bị đặt trong tình trạng báo động. Ở chiều ngược lại, khả năng kiểm soát tuyến giữa được xem là chìa khóa quyết định thành bại của tuyển Anh. Jude Bellingham không chỉ đảm nhiệm vai trò kết nối lối chơi mà còn thường xuyên tạo ra những pha xâm nhập vòng cấm đầy bất ngờ. Bên cạnh đó, Harry Kane vẫn là điểm tựa về kinh nghiệm, khả năng làm tường và săn bàn trong những thời khắc quyết định.

Về mặt chiến thuật, Na Uy nhiều khả năng sẽ chủ động chơi thấp, nhường quyền kiểm soát bóng và chờ đợi thời cơ phản công. Đây là cách tiếp cận từng giúp họ đánh bại Brazil. Trong khi đó, tuyển Anh được dự đoán sẽ kiểm soát thế trận, khai thác tốc độ ở 2 biên và tạo áp lực liên tục nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

Lịch sử và chất lượng đội hình đang nghiêng về phía tuyển Anh. Tuy nhiên, World Cup 2026 đã chứng minh rằng mọi bất ngờ đều có thể xảy ra. Với tinh thần hưng phấn cùng sự tự tin sau những chiến thắng ấn tượng, Na Uy hoàn toàn đủ khả năng tạo nên thêm một cú sốc nếu tận dụng tốt các cơ hội phản công.

Đây sẽ là trận đấu giằng co với tốc độ cao và nhiều pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Đội bóng nào kiểm soát tốt nhịp độ, hạn chế sai sót khi chuyển đổi trạng thái và tận dụng hiệu quả các tình huống cố định sẽ có nhiều cơ hội giành chiến thắng.