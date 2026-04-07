Vozinha 4 lần khuất phục Messi: Cape Verde ngẩng cao đầu rời World Cup 2026 Thất bại 2-3 trước Argentina sau 120 phút kịch tính không làm mờ đi kỳ tích của Cape Verde. Thủ thành 40 tuổi Vozinha trở thành hiện tượng toàn cầu khi trực tiếp ngăn chặn Messi.

Hành trình lịch sử của Cape Verde tại World Cup 2026 đã khép lại sau thất bại 2-3 trước đương kim vô địch Argentina tại vòng 32 đội. Tuy nhiên, tỉ số đơn thuần không phản ánh hết sự kịch tính tại sân vận động, nơi đội bóng "nhược tiểu" nhất giải đấu đã đẩy nhà vua thế giới vào một cuộc tra tấn thể lực và tinh thần kéo dài đến tận hiệp phụ thứ hai.

Khi "Goliath" bị đẩy đến giới hạn

Đội tuyển có biệt danh "Blue Sharks" (Cá mập xanh) bước vào trận đấu với tư thế của một kẻ lót đường. Thế nhưng, những gì diễn ra trên sân đã chứng minh tại sao họ có thể cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 ở vòng bảng. Cape Verde không chỉ phòng ngự thụ động; họ tổ chức một hệ thống bọc lót khoa học, biến mỗi mét vuông trên sân thành một cuộc tranh chấp nảy lửa.

Vozinha có trận đấu để đời trước Messi

Lionel Messi, dù vẫn tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, đã có một ngày thi đấu đầy ức chế. Phải đến giữa hiệp phụ thứ hai, sau gần 150 phút chiến đấu (tính cả thời gian thực), Argentina mới có thể khuất phục được ý chí của các cầu thủ đến từ quốc đảo nhỏ bé này. Bàn thắng quyết định giúp nhà đương kim vô địch đi tiếp, nhưng sự nể phục của thế giới bóng đá lại dành trọn cho Cape Verde.

Màn trình diễn thượng hạng của thủ thành 40 tuổi

Tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn vào Vozinha. Ở độ tuổi 40, cái tuổi mà nhiều đồng nghiệp đã giải nghệ, anh đã thực hiện tổng cộng 8 pha cứu thua xuất thần. Đặc biệt hơn, có tới 4 tình huống anh trực tiếp từ chối bàn thắng của siêu sao Lionel Messi trong những thời khắc quyết định.

Vozinha 4 lần gieo sầu Messi

Phân tích sâu hơn về các pha cứu thua của Vozinha:

Phút thứ 63: Messi thoát xuống đối mặt cận thành, nhưng Vozinha đã băng ra cực nhanh, thu hẹp góc sút và dùng toàn bộ cơ thể để cản phá cú dứt điểm bằng chân phải.

Messi thoát xuống đối mặt cận thành, nhưng Vozinha đã băng ra cực nhanh, thu hẹp góc sút và dùng toàn bộ cơ thể để cản phá cú dứt điểm bằng chân phải. Phút thứ 73: Một quả đá phạt hàng rào hiểm hóc hướng vào góc cao bên phải. Vozinha bay người hết cỡ, dùng đầu ngón tay đẩy bóng chịu phạt góc, bảo toàn tỷ số hòa 1-1.

Một quả đá phạt hàng rào hiểm hóc hướng vào góc cao bên phải. Vozinha bay người hết cỡ, dùng đầu ngón tay đẩy bóng chịu phạt góc, bảo toàn tỷ số hòa 1-1. Phút bù giờ hiệp hai: Messi thực hiện cú sút phạt chìm xuyên hàng rào đầy tinh quái. Dù bị che mắt, Vozinha vẫn kịp đổ người chính xác để ôm gọn bóng.

Messi thực hiện cú sút phạt chìm xuyên hàng rào đầy tinh quái. Dù bị che mắt, Vozinha vẫn kịp đổ người chính xác để ôm gọn bóng. Hiệp phụ thứ nhất: Từ rìa vòng cấm, Messi tung cú sút bồi sấm sét. Một lần nữa, thủ thành 40 tuổi lại bay người đấm bóng cứu thua trong sự ngỡ ngàng của các cổ động viên Argentina.

Di sản của một kỳ tích

Dù dừng bước, Cape Verde rời giải với tư thế của những người hùng. Là quốc gia có diện tích nhỏ nhất từng tham dự World Cup, với dân số chỉ bằng khoảng 1% của Argentina, việc lọt vào vòng 32 đội là một thành tựu vô tiền khoáng hậu. Khoản tiền thưởng 11 triệu USD từ FIFA sẽ là nguồn lực khổng lồ để tái đầu tư vào bóng đá quốc gia này.

Dù sớm dừng bước, Vozinha và các cầu thủ Cape Verde vẫn gây ấn tượng mạnh

Sức hút của trận đấu còn lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng. Thủ môn Vozinha từ một cái tên ít người biết đến với 50.000 người theo dõi trên Instagram, đã chứng kiến một sự bùng nổ chưa từng thấy. Sau trận hòa Tây Ban Nha, con số này vọt lên 14 triệu và chạm mốc 18,4 triệu ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc trận gặp Argentina vang lên.

Hành trình của Cape Verde tại World Cup 2026 không chỉ là một câu chuyện về bóng đá, mà còn là minh chứng cho tinh thần quật cường của những đội bóng nhỏ trên sân khấu lớn nhất thế giới. Hình ảnh Vozinha liên tục làm nản lòng Messi sẽ còn được nhắc lại như một trong những khoảnh khắc biểu tượng của giải đấu năm nay.