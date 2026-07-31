Thể thao 360 VTV, FPT Play, TV360 trực tiếp Việt Nam vs Singapore: Việt Nam liên tục gây nguy hiểm cho Singapore Link trực tiếp bóng đá hôm nay Việt Nam và Singapore lúc 20h00 ngày 31/7/2026 trên VTVgo, FPT Play và TV360. Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn ba điểm để cạnh tranh ngôi đầu bảng A AFF Cup 2026.

VTV, FPT Play, TV360 tường thuật trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Singapore 31/7/2026

Việt Nam 0 - 0 Singapore Trận đấu bắt đầu hiệp 2 72' ĐT Việt Nam thay người

Hoàng Hên và Văn Vĩ rời sân, nhường chỗ cho Hai Long và Phan Tuấn Tài.

Hoàng Hên và Văn Vĩ rời sân, nhường chỗ cho Hai Long và Phan Tuấn Tài. 68' Quang Hải sút xa chệch cột

ĐT Việt Nam đưa bóng thoáng sang cánh phải nhưng hàng thủ Singapore kịp lùi về. Quang Hải sau đó tung cú sút xa từ cự ly khoảng 25m, bóng đi khá căng nhưng chệch cột xa.

ĐT Việt Nam đưa bóng thoáng sang cánh phải nhưng hàng thủ Singapore kịp lùi về. Quang Hải sau đó tung cú sút xa từ cự ly khoảng 25m, bóng đi khá căng nhưng chệch cột xa. 59' Tiến Anh sút chệch cột dọc

ĐT Việt Nam đoạt bóng ở giữa sân, Tài Lộc rướn người vượt qua 2 cầu thủ Singapore rồi lọt xuống góc trái vòng cấm. Sau pha phối hợp với Xuân Son và Hoàng Hên, bóng được nhả sang cánh phải cho Tiến Anh băng vào dứt điểm chéo góc nhưng đi chệch cột dọc.

ĐT Việt Nam đoạt bóng ở giữa sân, Tài Lộc rướn người vượt qua 2 cầu thủ Singapore rồi lọt xuống góc trái vòng cấm. Sau pha phối hợp với Xuân Son và Hoàng Hên, bóng được nhả sang cánh phải cho Tiến Anh băng vào dứt điểm chéo góc nhưng đi chệch cột dọc. 56' VAR xác định không có penalty cho ĐT Việt Nam

Từ quả phạt góc bên cánh trái, thủ môn Mahbud không đấm được bóng ra xa. Bóng bật tới vị trí Xuân Mạnh, cầu thủ Việt Nam lao vào rồi ngã sau va chạm với Lionel Tan, nhưng VAR xác định không có lỗi.

Từ quả phạt góc bên cánh trái, thủ môn Mahbud không đấm được bóng ra xa. Bóng bật tới vị trí Xuân Mạnh, cầu thủ Việt Nam lao vào rồi ngã sau va chạm với Lionel Tan, nhưng VAR xác định không có lỗi. 51' Xuân Son đánh đầu vọt xà

Quang Hải có bóng sát đường biên cánh trái rồi treo xoáy rất hay vào vòng cấm. Xuân Son di chuyển lọt vào giữa nhưng pha đánh đầu của anh đưa bóng đi quá cao.

Quang Hải có bóng sát đường biên cánh trái rồi treo xoáy rất hay vào vòng cấm. Xuân Son di chuyển lọt vào giữa nhưng pha đánh đầu của anh đưa bóng đi quá cao. 50' Song Ui Young sút chệch cột dọc

Song Ui Young lọt xuống ở khu vực trước vòng cấm ĐT Việt Nam rồi tung cú sút xa, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Song Ui Young lọt xuống ở khu vực trước vòng cấm ĐT Việt Nam rồi tung cú sút xa, nhưng bóng đi chệch cột dọc. 48' Hoàng Hên bỏ lỡ cơ hội

Xuân Son đoạt bóng rồi che người ở góc phải vòng cấm Singapore trước khi trả ra đúng tầm Hoàng Hên băng lên từ tuyến hai. Tuy nhiên, cú sút chân trái của Hoàng Hên lại đi ra ngoài.

Xuân Son đoạt bóng rồi che người ở góc phải vòng cấm Singapore trước khi trả ra đúng tầm Hoàng Hên băng lên từ tuyến hai. Tuy nhiên, cú sút chân trái của Hoàng Hên lại đi ra ngoài. 46' Hiệp hai bắt đầu

Hiệp hai trận đấu giữa Việt Nam và Singapore bắt đầu. Hai đội đang hòa nhau 0-0 sau 45 phút đầu tiên.

Hiệp hai trận đấu giữa Việt Nam và Singapore bắt đầu. Hai đội đang hòa nhau 0-0 sau 45 phút đầu tiên. 45+4' Hiệp một khép lại

Hiệp một trận đấu giữa Việt Nam và Singapore khép lại mà chưa có bàn thắng nào được ghi.

Hiệp một trận đấu giữa Việt Nam và Singapore khép lại mà chưa có bàn thắng nào được ghi. 41' ĐT Việt Nam thay người sớm

HLV Kim Sang Sik không chờ tới hết hiệp một khi tung Tài Lộc vào sân thay Đình Bắc.

HLV Kim Sang Sik không chờ tới hết hiệp một khi tung Tài Lộc vào sân thay Đình Bắc. 40' Tiến Anh tạt bóng nguy hiểm

Tiến Anh tiếp tục có quả lật nguy hiểm từ cánh phải. Xuân Son có mặt trong vòng cấm, nhưng Đình Bắc là người chạm bóng và cú xử lý của anh chưa tốt.

Tiến Anh tiếp tục có quả lật nguy hiểm từ cánh phải. Xuân Son có mặt trong vòng cấm, nhưng Đình Bắc là người chạm bóng và cú xử lý của anh chưa tốt. 34' Thành Chung lần thứ hai đánh đầu sạt cột

Hoàng Hên đặt lòng chạm cầu thủ Singapore đi vọt xà, mang về quả phạt góc bên cánh phải cho ĐT Việt Nam. Quang Hải treo bóng vào cột gần để Thành Chung băng cắt đánh đầu, bóng chạm cầu thủ đối phương rồi đi sạt cột dọc góc xa.

Hoàng Hên đặt lòng chạm cầu thủ Singapore đi vọt xà, mang về quả phạt góc bên cánh phải cho ĐT Việt Nam. Quang Hải treo bóng vào cột gần để Thành Chung băng cắt đánh đầu, bóng chạm cầu thủ đối phương rồi đi sạt cột dọc góc xa. 30' Hoàng Đức sút xa dội xà ngang

Singapore đưa bóng lên nhưng Đình Bắc ập vào tranh chấp với Shahiran. Hoàng Đức đoạt được bóng rồi sút xa ngay, nhưng bóng dội trúng xà ngang khung thành Singapore.

Singapore đưa bóng lên nhưng Đình Bắc ập vào tranh chấp với Shahiran. Hoàng Đức đoạt được bóng rồi sút xa ngay, nhưng bóng dội trúng xà ngang khung thành Singapore. 29' Xuân Son móc bóng không thành công

Văn Vĩ xoay sở tốt ở sân nhà trước khi ĐT Việt Nam kéo bóng lên. Từ cánh trái, Tiến Anh lật bóng để Xuân Son tung người móc bóng, nhưng bóng dội đất rồi đi thẳng vào vị trí thủ môn Singapore.

Văn Vĩ xoay sở tốt ở sân nhà trước khi ĐT Việt Nam kéo bóng lên. Từ cánh trái, Tiến Anh lật bóng để Xuân Son tung người móc bóng, nhưng bóng dội đất rồi đi thẳng vào vị trí thủ môn Singapore. 27' Thành Chung đánh đầu chệch cột dọc

Sau tình huống Singapore phá bóng từ quả phạt góc bên cánh phải, Hoàng Đức treo bóng chính xác từ cánh trái vào cột xa. Thành Chung chiếm vị trí thuận lợi rồi bật cao đánh đầu chéo góc, nhưng bóng đi sạt cột dọc.

Sau tình huống Singapore phá bóng từ quả phạt góc bên cánh phải, Hoàng Đức treo bóng chính xác từ cánh trái vào cột xa. Thành Chung chiếm vị trí thuận lợi rồi bật cao đánh đầu chéo góc, nhưng bóng đi sạt cột dọc. 22' Xuân Son dứt điểm thiếu chính xác

Tuyến giữa Singapore để mất bóng nhanh, Xuân Son cầm bóng đột phá rồi dứt điểm về góc xa từ khu vực bên phải vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo Việt Nam đi thiếu chính xác.

Tuyến giữa Singapore để mất bóng nhanh, Xuân Son cầm bóng đột phá rồi dứt điểm về góc xa từ khu vực bên phải vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo Việt Nam đi thiếu chính xác. 21' Đình Bắc tung người móc bóng vọt xà

ĐT Việt Nam phối hợp ở trung lộ rồi đưa bóng thoáng sang cánh phải cho Tiến Anh. Cầu thủ này tạt như đặt về cột xa, nhưng Đình Bắc tung người móc bóng không trúng tâm, khiến bóng bay vọt xà ngang.

ĐT Việt Nam phối hợp ở trung lộ rồi đưa bóng thoáng sang cánh phải cho Tiến Anh. Cầu thủ này tạt như đặt về cột xa, nhưng Đình Bắc tung người móc bóng không trúng tâm, khiến bóng bay vọt xà ngang. 14' Hoàng Hên suýt thoát xuống

Một đường phất dài rơi sát mép vòng cấm Singapore bên cánh phải, đưa Hoàng Hên vào thế có thể thoát xuống. Tuy nhiên, thủ môn Mahbud băng ra nhanh hơn và kịp dùng chân phá bóng.

Một đường phất dài rơi sát mép vòng cấm Singapore bên cánh phải, đưa Hoàng Hên vào thế có thể thoát xuống. Tuy nhiên, thủ môn Mahbud băng ra nhanh hơn và kịp dùng chân phá bóng. 12' Đình Bắc dứt điểm chạm hậu vệ Singapore

Quang Hải phất bóng vượt tuyến để Văn Vĩ đón bóng bên cánh trái rồi nhả ra sau. Đình Bắc quặt vào dứt điểm, bóng chạm chân một cầu thủ Singapore đi vào cạnh lưới.

Quang Hải phất bóng vượt tuyến để Văn Vĩ đón bóng bên cánh trái rồi nhả ra sau. Đình Bắc quặt vào dứt điểm, bóng chạm chân một cầu thủ Singapore đi vào cạnh lưới. 8' Xuân Son bị theo kèm sát

Hoàng Hên và Tiến Anh phối hợp xuống bóng bên cánh phải, trước khi Hoàng Hên chuyền thấp vào cho Xuân Son. Tuy nhiên, Hariss Harun kịp áp sát khiến tiền đạo Việt Nam không thể dứt điểm.

Hoàng Hên và Tiến Anh phối hợp xuống bóng bên cánh phải, trước khi Hoàng Hên chuyền thấp vào cho Xuân Son. Tuy nhiên, Hariss Harun kịp áp sát khiến tiền đạo Việt Nam không thể dứt điểm. 2' Đình Bắc căng ngang nguy hiểm

Đình Bắc thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang cắt mặt khung thành Singapore, nhưng không có đồng đội nào kịp băng vào dứt điểm.

Đình Bắc thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang cắt mặt khung thành Singapore, nhưng không có đồng đội nào kịp băng vào dứt điểm. 1' Hiệp một bắt đầu

Singapore giao bóng, trận đấu giữa Việt Nam và Singapore tại AFF Cup 2026 chính thức bắt đầu.

Singapore giao bóng, trận đấu giữa Việt Nam và Singapore tại AFF Cup 2026 chính thức bắt đầu. 0' Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Trận đấu giữa Việt Nam vs Singapore đang được chuẩn bị.

Trận đấu giữa Việt Nam và Singapore tại bảng A AFF Cup 2026 diễn ra lúc 20h00 ngày 31/7/2026 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là trận đấu thứ hai của đội tuyển Việt Nam, còn Singapore đã hoàn thành hai lượt trận và đang sở hữu sáu điểm.

Nền tảng trực tiếp trận Việt Nam và Singapore: VTV5, VTV7, VTVgo, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Việt Nam và Singapore phát trực tiếp trên VTVgo: https://vtvgo.vn/

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Việt Nam và Singapore: https://fptplay.vn/su-kien/viet-nam-singapore-6a66d978408ec9dba10c7a12?event=event&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Việt Nam và Singapore: https://tv360.vn/tv/vtv6-hd?ch=10043&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup bằng chiến thắng 7-0 trước Timor Leste. Ba điểm cùng hiệu số bàn thắng lớn giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik có được vị trí thuận lợi trong cuộc cạnh tranh tại bảng A.

Nguyễn Đình Bắc trở thành cầu thủ nổi bật nhất trận ra quân với cú hat-trick. Hoàng Hên ghi hai bàn, Nguyễn Xuân Son đóng góp một pha lập công, còn bàn thắng còn lại xuất phát từ tình huống Liam Farrugia phản lưới sau cú dứt điểm của Quang Hải.

Chiến thắng trước Timor Leste cho thấy đội tuyển Việt Nam có nhiều phương án tiếp cận khung thành. Đội bóng áo đỏ có thể phối hợp trung lộ, tấn công biên, tận dụng khả năng xâm nhập của các tiền vệ hoặc đưa bóng trực tiếp tới vị trí Xuân Son.

Trận gặp Singapore mang ý nghĩa lớn về cục diện bảng đấu. Đội khách đã giành sáu điểm sau hai lượt trận, vì vậy Việt Nam cần chiến thắng để lấy lại ngôi đầu và tạo lợi thế trước chuyến làm khách trên sân Indonesia.

Singapore cũng có lý do để chơi thận trọng. Một điểm tại Mỹ Đình sẽ giúp đội bóng của HLV Gavin Lee tiếp tục duy trì vị trí thuận lợi trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Tương quan sức mạnh: Việt Nam được đánh giá cao hơn

Theo dự đoán của Siêu máy tính, đội tuyển Việt Nam có 75,4% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Singapore chỉ có 8,7% cơ hội thắng, còn xác suất hai đội chia điểm là 15,9%.

Sự chênh lệch cũng xuất hiện trên bảng xếp hạng FIFA. Việt Nam đang đứng vị trí thứ 99 thế giới, còn Singapore xếp hạng 148.

Đội chủ nhà có lợi thế về chiều sâu nhân sự. HLV Kim Sang Sik sở hữu nhiều cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu như Xuân Son, Đình Bắc, Hoàng Hên, Quang Hải, Hoàng Đức và Hai Long.

Trên hàng công, Xuân Son là điểm đến của những đường bóng trực diện. Tiền đạo này có khả năng tranh chấp với trung vệ, làm tường cho đồng đội và tự mình dứt điểm trong khu vực cấm địa.

Đình Bắc đem lại tốc độ cùng khả năng tạo đột biến ở biên. Sau ba bàn thắng trong ngày ra quân, tiền đạo trẻ nhiều khả năng sẽ nhận được sự theo sát đặc biệt từ các hậu vệ Singapore.

Hoàng Hên có xu hướng di chuyển rộng, thường xuyên xuất hiện giữa các tuyến và tham gia phối hợp với Quang Hải. Khả năng đổi vị trí của bộ ba tấn công có thể khiến hệ thống phòng ngự đội khách gặp khó trong việc phân chia người kèm.

Singapore có điểm mạnh về thể lực, tranh chấp và không chiến. Ilhan Fandi là mục tiêu chính trong những tình huống bóng dài hoặc tạt bóng từ hai cánh. Song Ui-young và Kyoga Nakamura có thể tận dụng bóng hai để tạo ra cơ hội.

Lịch sử đối đầu: Việt Nam chiếm ưu thế

Việt Nam và Singapore đã gặp nhau tổng cộng 22 lần. Đội tuyển Việt Nam thắng chín trận, Singapore thắng bốn trận, còn chín cuộc đối đầu kết thúc với tỷ số hòa.

Hai lần gặp nhau gần nhất diễn ra tại AFF Cup 2024. Việt Nam giành chiến thắng 2-0 ở trận đầu tiên, sau đó tiếp tục đánh bại Singapore với tỷ số 3-1.

Kết quả này giúp Việt Nam có được lợi thế về tâm lý. Đội bóng áo đỏ cũng đang duy trì chuỗi phong độ cao với năm chiến thắng liên tiếp, ghi 21 bàn và chỉ nhận hai bàn thua.

Dù vậy, Singapore bước vào cuộc đối đầu tại Mỹ Đình với sự tự tin sau hai trận toàn thắng. Đoàn quân của HLV Gavin Lee vượt qua Campuchia 2-1 rồi đánh bại Timor Leste 2-0.

Ilhan Fandi ghi bàn trong cả hai trận. Tiền đạo này là mối đe dọa lớn nhất đối với hàng phòng ngự Việt Nam nhờ thể hình, khả năng chọn vị trí và kỹ năng không chiến.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Việt Nam toàn thắng năm trận gần nhất trước Siheung Citizen, Yongin, Gangwon, Myanmar và Timor Leste. Đội tuyển ghi 21 bàn và chỉ để thủng lưới hai lần.

Riêng hai trận gần đây, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik ghi tổng cộng 11 bàn mà vẫn giữ sạch lưới. Sự ổn định ở cả tấn công lẫn phòng ngự giúp Việt Nam bước vào trận gặp Singapore với tâm lý tốt.

Về lực lượng, Nguyễn Tài Lộc đã bình phục chấn thương và sẵn sàng thi đấu. Khả năng ra sân của thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn còn bỏ ngỏ.

Patrik Lê Giang nhiều khả năng tiếp tục được sử dụng trong khung thành. Bộ ba trung vệ dự kiến gồm Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thành Chung.

Singapore thắng Campuchia và Timor Leste tại AFF Cup, ghi bốn bàn và chỉ nhận một bàn thua. Trước giải đấu, đội bóng này từng thua FC Ryukyu 0-2 và Okinawa SV 2-3 trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản.

Đội khách không có Safuwan Baharudin và Ikhsan Fandi do hai cầu thủ không được câu lạc bộ chủ quản nhả về. Thủ môn Rudy Khairullah cùng hậu vệ Irfan Najeeb vắng mặt vì chấn thương.

Việc thiếu Ikhsan Fandi khiến HLV Gavin Lee chỉ còn Ilhan Fandi và Shawal Anuar là hai tiền đạo thực thụ. Khả năng thay đổi nhân sự trên hàng công vì thế bị hạn chế.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Việt Nam nhiều khả năng sẽ nhập cuộc chủ động, đẩy cao hai cầu thủ chạy cánh và cố gắng tạo sức ép ngay bên phần sân Singapore.

Hoàng Đức có nhiệm vụ luân chuyển bóng và hỗ trợ thoát pressing. Quang Hải sẽ chơi cao hơn, tìm kiếm khoảng trống trước hàng phòng ngự đội khách và thực hiện những đường chuyền quyết định.

Khi Singapore tập trung nhiều cầu thủ ở trung lộ, Việt Nam có thể đưa bóng sang hai hành lang biên. Trương Tiến Anh và Nguyễn Văn Vĩ sẽ đóng vai trò kéo giãn đội hình đối phương trước khi tạt bóng cho Xuân Son hoặc trả ngược về tuyến hai.

Đình Bắc và Hoàng Hên cũng có thể đổi cánh hoặc bó vào trong để tạo ra ưu thế quân số. Những pha di chuyển này sẽ buộc các hậu vệ Singapore phải liên tục thay đổi vị trí.

Đội khách dự kiến sử dụng khối phòng ngự thấp, ưu tiên giữ cự ly và hạn chế khoảng trống quanh vòng cấm. Khi giành được bóng, Singapore có thể chuyền nhanh tới Ilhan Fandi để tiền đạo này giữ bóng, chờ các cầu thủ phía sau dâng lên.

Khả năng chơi bóng bổng là phương án đáng chú ý của Singapore. Việt Nam cần hạn chế các tình huống phạm lỗi không cần thiết ở hai biên và tránh để đối phương có nhiều quả đá phạt gần khu vực cấm địa.

Việt Nam đã ghi 21 bàn trong năm trận gần nhất, còn Singapore có bốn bàn sau hai lượt trận tại AFF Cup. Với thế trận được dự báo nghiêng về đội chủ nhà, trận đấu có khả năng xuất hiện ít nhất ba bàn thắng.

Singapore có thể phải sử dụng nhiều pha phạm lỗi chiến thuật để ngăn Quang Hải, Hoàng Hên, Đình Bắc và Xuân Son tăng tốc. Tổng số thẻ phạt được dự đoán nằm trong khoảng từ ba đến năm thẻ.

Với chất lượng đội hình, lợi thế sân nhà và khả năng tấn công đa dạng, Việt Nam có nhiều cơ hội giành trọn ba điểm. Singapore có thể gây khó khăn trong một số thời điểm, nhưng khó duy trì sự chắc chắn nếu phải chịu sức ép liên tục.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 3-0 Singapore.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Singapore

Đội hình dự kiến Việt Nam: Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Đội hình dự kiến Singapore: Izwan Mahbud; Lionel Tan, Hariss Harun, Irfan Fandi, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Kyoga Nakamura; Glenn Kweh, Song Ui-young, Harhys Stewart; Ilhan Fandi.

Thống kê đáng chú ý Việt Nam vs Singapore

Việt Nam toàn thắng năm trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Đội tuyển Việt Nam ghi 21 bàn và chỉ nhận hai bàn thua trong năm trận vừa qua.

Việt Nam ghi tổng cộng 11 bàn và giữ sạch lưới ở hai trận gần nhất.

Singapore toàn thắng hai lượt trận đầu tiên tại AFF Cup 2026.

Ilhan Fandi ghi bàn trong cả hai trận của Singapore tại giải năm nay.

Việt Nam thắng chín, hòa chín và thua bốn trong 22 lần gặp Singapore.

Đội tuyển Việt Nam thắng cả hai cuộc đối đầu gần nhất với Singapore tại AFF Cup 2024.

Siêu máy tính đánh giá Việt Nam có 75,4% khả năng giành chiến thắng.