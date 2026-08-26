Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play trực tiếp chung kết Việt Nam vs Thái Lan lượt về ngày 26/8/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Việt Nam và Thái Lan lúc 20h00 ngày 26/8/2026. Đội tuyển Việt Nam hướng tới chức vô địch ASEAN Cup 2026 sau khi thắng 2-0 ở chung kết lượt đi.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Thái Lan 26/8/2026

Việt Nam 2 - 2 Thái Lan Trận đấu đang diễn ra 90+4' Hết trận, Việt Nam thắng chung cuộc 4-2

Trận chung kết lượt về khép lại với tỷ số hòa 2-2. Sau hai lượt trận, tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 để giành chiến thắng chung cuộc.

Trận chung kết lượt về khép lại với tỷ số hòa 2-2. Sau hai lượt trận, tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 để giành chiến thắng chung cuộc. 90+3' Việt Nam gỡ hòa 2-2 đầy kịch tính

Wanchai nỗ lực phá bóng trong tình huống nguy hiểm nhưng lại vô tình đưa bóng vượt qua thủ môn Chatchai, giúp tuyển Việt Nam cân bằng tỷ số ngay trước khi trận đấu kết thúc.

Wanchai nỗ lực phá bóng trong tình huống nguy hiểm nhưng lại vô tình đưa bóng vượt qua thủ môn Chatchai, giúp tuyển Việt Nam cân bằng tỷ số ngay trước khi trận đấu kết thúc. 90' Hiệp hai có 4 phút bù giờ

Trọng tài cho trận đấu thêm 4 phút, tuyển Việt Nam không còn nhiều thời gian để tìm kiếm bàn gỡ trước Thái Lan.

Trọng tài cho trận đấu thêm 4 phút, tuyển Việt Nam không còn nhiều thời gian để tìm kiếm bàn gỡ trước Thái Lan. 85' Wanchai đưa Thái Lan vượt lên 2-1

Sau tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm, Wanchai nhanh chóng kiểm soát rồi tung cú sút chéo góc hiểm hóc, không cho Patrik Lê Giang cơ hội cản phá.

Sau tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm, Wanchai nhanh chóng kiểm soát rồi tung cú sút chéo góc hiểm hóc, không cho Patrik Lê Giang cơ hội cản phá. 82' Hai Long không thể đón đường chuyền

Tuyển Việt Nam tổ chức phản công tốc độ, Xuân Son đưa bóng vào phía trong cho Hai Long nhưng đường chuyền hơi mạnh khiến cơ hội trôi qua.

Tuyển Việt Nam tổ chức phản công tốc độ, Xuân Son đưa bóng vào phía trong cho Hai Long nhưng đường chuyền hơi mạnh khiến cơ hội trôi qua. 76' Văn Hậu kịp thời giải nguy

Thái Lan treo bóng vào khu vực cấm địa của tuyển Việt Nam, nhưng Văn Hậu đọc tình huống tốt và can thiệp đúng lúc để hóa giải pha bóng nguy hiểm.

Thái Lan treo bóng vào khu vực cấm địa của tuyển Việt Nam, nhưng Văn Hậu đọc tình huống tốt và can thiệp đúng lúc để hóa giải pha bóng nguy hiểm. 69' Hai Long đưa bóng trúng cột dọc

Hai Long tung cú dứt điểm đưa bóng dội cột bật ra. Quang Hải lập tức lao vào đá bồi, nhưng pha kết thúc sau đó lại đi chệch cột trong gang tấc.

Hai Long tung cú dứt điểm đưa bóng dội cột bật ra. Quang Hải lập tức lao vào đá bồi, nhưng pha kết thúc sau đó lại đi chệch cột trong gang tấc. 63' Tiến Anh dứt điểm chệch khung thành

Tiến Anh thoát xuống sát đáy biên phải rồi xử lý khéo léo để loại bỏ hậu vệ theo kèm, nhưng cú sút ở góc hẹp sau đó chỉ đưa bóng đi vào cạnh lưới.

Tiến Anh thoát xuống sát đáy biên phải rồi xử lý khéo léo để loại bỏ hậu vệ theo kèm, nhưng cú sút ở góc hẹp sau đó chỉ đưa bóng đi vào cạnh lưới. 60' Hoàng Hên sút xa đầy uy lực

Hoàng Hên mạnh dạn tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đi với lực tốt nhưng lại bay cao hơn khung thành Thái Lan.

Hoàng Hên mạnh dạn tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đi với lực tốt nhưng lại bay cao hơn khung thành Thái Lan. 57' Xuân Son tung người vô lê

Xuân Son chủ động thực hiện pha dứt điểm trên không, nhưng cú chạm bóng không trúng tâm khiến lực sút giảm đáng kể và chưa thể gây khó cho hàng thủ Thái Lan.

Xuân Son chủ động thực hiện pha dứt điểm trên không, nhưng cú chạm bóng không trúng tâm khiến lực sút giảm đáng kể và chưa thể gây khó cho hàng thủ Thái Lan. 52' Việt Nam gỡ hòa 1-1

Từ quả tạt bên cánh, Hoàng Hên băng vào dứt điểm một chạm đưa bóng dội cột dọc. Bóng sau đó bật trúng chân thủ môn Chatchai rồi đi vào lưới, giúp tuyển Việt Nam san bằng tỷ số.

Từ quả tạt bên cánh, Hoàng Hên băng vào dứt điểm một chạm đưa bóng dội cột dọc. Bóng sau đó bật trúng chân thủ môn Chatchai rồi đi vào lưới, giúp tuyển Việt Nam san bằng tỷ số. 48' Kakana sút hỏng phạt đền

Kakana nhận trách nhiệm thực hiện quả 11 m cho Thái Lan nhưng cú đá của anh lại đưa bóng vọt cao, khiến đội khách bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt.

Kakana nhận trách nhiệm thực hiện quả 11 m cho Thái Lan nhưng cú đá của anh lại đưa bóng vọt cao, khiến đội khách bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt. 47' Thái Lan được hưởng phạt đền

Xuân Mạnh có pha va chạm với Kakana trong khu vực cấm địa và trọng tài lập tức cho Thái Lan hưởng quả phạt 11 m.

Xuân Mạnh có pha va chạm với Kakana trong khu vực cấm địa và trọng tài lập tức cho Thái Lan hưởng quả phạt 11 m. 46' Hiệp hai bắt đầu

Hai đội trở lại sân để bước vào 45 phút còn lại, tuyển Việt Nam cần gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ trước Thái Lan.

Hai đội trở lại sân để bước vào 45 phút còn lại, tuyển Việt Nam cần gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ trước Thái Lan. 45+1' Hiệp một khép lại

45 phút đầu tiên kết thúc với lợi thế 1-0 nghiêng về Thái Lan sau bàn thắng của Yotsakorn.

45 phút đầu tiên kết thúc với lợi thế 1-0 nghiêng về Thái Lan sau bàn thắng của Yotsakorn. 45' Yotsakorn dứt điểm chệch cột

Thái Lan tổ chức pha lên bóng sắc nét trước khi Yotsakorn tung cú sút hướng về góc gần, nhưng bóng đi ra ngoài khung thành Việt Nam.

Thái Lan tổ chức pha lên bóng sắc nét trước khi Yotsakorn tung cú sút hướng về góc gần, nhưng bóng đi ra ngoài khung thành Việt Nam. 37' Seksan sút vọt xà

Từ pha bóng được đưa vào vòng cấm rồi trả ngược ra tuyến hai, Seksan có khoảng trống để dứt điểm ngay nhưng cú sút của anh lại đưa bóng đi quá cao.

Từ pha bóng được đưa vào vòng cấm rồi trả ngược ra tuyến hai, Seksan có khoảng trống để dứt điểm ngay nhưng cú sút của anh lại đưa bóng đi quá cao. 30' Thái Lan tiếp tục gây sức ép

Patrik Lê Giang phải đấm bóng giải nguy sau quả phạt góc của Thái Lan. Bóng bật ra đúng tầm Seksan, nhưng cú sút xa sau đó của cầu thủ này lại đưa bóng đi chệch khung thành.

Patrik Lê Giang phải đấm bóng giải nguy sau quả phạt góc của Thái Lan. Bóng bật ra đúng tầm Seksan, nhưng cú sút xa sau đó của cầu thủ này lại đưa bóng đi chệch khung thành. 27' Thành Long kịp thời can thiệp

Kakana tung cú sút từ khu vực trước vòng cấm, nhưng Thành Long áp sát đúng lúc khiến bóng giảm lực đáng kể và đi thẳng vào tay Patrik Lê Giang.

Kakana tung cú sút từ khu vực trước vòng cấm, nhưng Thành Long áp sát đúng lúc khiến bóng giảm lực đáng kể và đi thẳng vào tay Patrik Lê Giang. 22' Patrik Lê Giang tiếp tục cứu nguy

Từ tình huống phạt góc của Thái Lan, hàng thủ Việt Nam chịu sức ép lớn và Patrik Lê Giang một lần nữa phải bay người cản phá để giữ nguyên cách biệt.

Từ tình huống phạt góc của Thái Lan, hàng thủ Việt Nam chịu sức ép lớn và Patrik Lê Giang một lần nữa phải bay người cản phá để giữ nguyên cách biệt. 20' Lê Giang Patrik bay người cứu thua

Thái Lan tạo ra tình huống nguy hiểm từ quả tạt có độ chính xác cao vào khu vực cấm địa, buộc Lê Giang Patrik phải tung người đẩy bóng giải nguy.

Thái Lan tạo ra tình huống nguy hiểm từ quả tạt có độ chính xác cao vào khu vực cấm địa, buộc Lê Giang Patrik phải tung người đẩy bóng giải nguy. 18' Đình Bắc thử vận may bằng chân trái

Đình Bắc tự tin đột phá trong vòng cấm trước khi tung cú sút chân trái, nhưng bóng đi chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn Chatchai.

Đình Bắc tự tin đột phá trong vòng cấm trước khi tung cú sút chân trái, nhưng bóng đi chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn Chatchai. 12' Yotsakorn mở tỷ số cho Thái Lan

Một pha xử lý không tốt trong vòng cấm của cầu thủ Thái Lan vô tình đưa bóng đến đúng vị trí Yotsakorn. Tiền đạo số 9 lập tức tung cú sút rất căng, Lê Giang Patrik đã chạm tay nhưng không thể ngăn bóng đi vào lưới, giúp đội khách dẫn 1-0.

Một pha xử lý không tốt trong vòng cấm của cầu thủ Thái Lan vô tình đưa bóng đến đúng vị trí Yotsakorn. Tiền đạo số 9 lập tức tung cú sút rất căng, Lê Giang Patrik đã chạm tay nhưng không thể ngăn bóng đi vào lưới, giúp đội khách dẫn 1-0. 10' Việt Nam buộc phải thay người sớm

Văn Vĩ không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương, buộc ban huấn luyện tuyển Việt Nam tung Tuấn Tài vào sân thay thế.

Văn Vĩ không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương, buộc ban huấn luyện tuyển Việt Nam tung Tuấn Tài vào sân thay thế. 7' Đình Bắc bỏ lỡ thời cơ dứt điểm

Hoàng Hên xử lý khéo léo để mở ra đợt tấn công sáng nước cho tuyển Việt Nam, nhưng Đình Bắc chậm một nhịp nên không thể tung ra cú sút thuận lợi.

Hoàng Hên xử lý khéo léo để mở ra đợt tấn công sáng nước cho tuyển Việt Nam, nhưng Đình Bắc chậm một nhịp nên không thể tung ra cú sút thuận lợi. 5' Lê Giang dễ dàng làm chủ tình hình

Sarach thử đưa bóng vào khu vực cấm địa cho đồng đội thoát xuống, nhưng đường chuyền quá sâu và thủ môn Lê Giang đã băng ra bắt gọn.

Sarach thử đưa bóng vào khu vực cấm địa cho đồng đội thoát xuống, nhưng đường chuyền quá sâu và thủ môn Lê Giang đã băng ra bắt gọn. 1' Trận đấu chính thức bắt đầu

Thái Lan là đội thực hiện quả giao bóng, mở màn trận chung kết lượt về với tuyển Việt Nam.

Thái Lan là đội thực hiện quả giao bóng, mở màn trận chung kết lượt về với tuyển Việt Nam. 0' Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 tại Mỹ Đình.

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h00 ngày 26/8/2026 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đội tuyển Việt Nam đang chiếm ưu thế lớn sau khi giành chiến thắng 2-0 ngay tại Rajamangala ở lượt đi.

Nền tảng trực tiếp trận Việt Nam và Thái Lan gồm VTV6/VTVgo, FPT Play và TV360. Cụ thể:

Việt Nam và Thái Lan phát trực tiếp trên VTV6/VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link FPT Play trực tiếp trận Việt Nam và Thái Lan: https://fptplay.vn/su-kien/viet-nam-thai-lan-6a8b9827bfa46eabda09e687?event=event&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận Việt Nam và Thái Lan: https://tv360.vn/tv/vtv6-hd?ch=10043&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để hoàn tất hành trình tại ASEAN Cup 2026 bằng chức vô địch. Chiến thắng 2-0 trên sân Rajamangala ở lượt đi giúp đoàn quân của HLV Kim Sang-sik bước vào trận quyết định tại Mỹ Đình với cách biệt đủ để chủ động tính toán.

Lượt đi cho thấy Việt Nam có khả năng thích nghi tốt với những thời điểm khác nhau của trận đấu. Trước sức ép của Thái Lan trong hiệp một, đội bóng áo đỏ ưu tiên sự an toàn, giữ đội hình chắc chắn và không để đối phương phá vỡ thế cân bằng. Sau giờ nghỉ, cục diện thay đổi nhanh chóng.

Hai Long và Quang Hải được tung vào sân rồi lần lượt ghi bàn, giúp Việt Nam tạo ra khoảng cách 2-0. Đây không chỉ là lợi thế về tỷ số mà còn đặt Thái Lan vào tình thế phải thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận tại lượt về.

Đội khách cần thắng cách biệt hai bàn để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Nếu muốn đảo ngược cục diện ngay trong 90 phút, “Voi chiến” phải tạo ra chiến thắng cách biệt từ ba bàn. Bởi vậy, sức ép ghi bàn sẽ đè nặng lên đội bóng của HLV Anthony Hudson ngay từ những phút đầu.

Tương quan sức mạnh: Việt Nam có lợi thế từ cục diện chung kết

Khoảng cách sức mạnh giữa hai đội không quá lớn nếu chỉ nhìn vào các chỉ số. Theo siêu máy tính Besoccer, Việt Nam có 39,1% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút, nhỉnh hơn tỷ lệ 37,5% của Thái Lan. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa được dự báo ở mức 23,4%.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Thái Lan đang đứng thứ 94 thế giới, còn Việt Nam xếp thứ 99. Chênh lệch 5 bậc cho thấy đây vẫn là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển có trình độ khá tương đồng trong khu vực.

Sự khác biệt lớn nhất trước trận lượt về nằm ở cục diện. Việt Nam có quyền chơi an toàn hơn nhờ lợi thế hai bàn, còn Thái Lan phải tìm cách đẩy nhanh trận đấu. Chính yêu cầu đó có thể khiến cán cân chiến thuật nghiêng về phía đội chủ nhà.

Phong độ của Việt Nam cũng đang rất ấn tượng. Đội tuyển toàn thắng cả 5 trận gần nhất, ghi 12 bàn và chỉ để lọt lưới một lần. Hệ thống phòng ngự ổn định giúp HLV Kim Sang-sik có cơ sở lựa chọn một thế trận thực dụng thay vì phải tranh chấp quyền kiểm soát bóng bằng mọi giá.

Lịch sử đối đầu: Việt Nam cải thiện rõ thành tích trước Thái Lan

Năm lần gặp nhau gần nhất giữa Việt Nam và Thái Lan không có trận hòa. Việt Nam giành 3 chiến thắng, còn Thái Lan có 2 lần hưởng niềm vui.

Kết quả lượt đi tại Rajamangala tiếp tục củng cố sự tự tin cho đội bóng áo đỏ. Thi đấu trên sân của đối thủ nhưng Việt Nam vẫn giữ sạch lưới và giành chiến thắng 2-0, qua đó tạo ra một trong những lợi thế quan trọng nhất trước trận lượt về.

Tổng cộng 11 bàn xuất hiện trong 5 cuộc đối đầu gần nhất, đạt trung bình 2,2 bàn mỗi trận. Những con số này cho thấy các trận đấu giữa hai đội thường không tạo ra tỷ số quá lớn.

Màn tái đấu tại Mỹ Đình có thể khác đôi chút do Thái Lan không còn nhiều dư địa để thận trọng. Đội khách cần bàn thắng, đồng nghĩa nhịp độ trận đấu có khả năng tăng dần nếu thế cân bằng kéo dài.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Việt Nam đang sở hữu chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp, ghi tổng cộng 12 bàn và chỉ nhận một bàn thua. Đáng chú ý, 8 trong số 12 bàn thắng được ghi ở hiệp hai.

Khả năng tăng tốc sau giờ nghỉ đã xuất hiện rõ trong hai trận gần nhất. Trước Malaysia và Thái Lan, Việt Nam đều không ghi bàn ở hiệp một nhưng tìm được cách giải quyết đối thủ trong 45 phút cuối.

Thái Lan có thành tích 3 thắng và 2 thua trong 5 trận gần đây. “Voi chiến” ghi 7 bàn và thủng lưới 5 lần. Hai thất bại gần nhất trước Singapore và Việt Nam là những cảnh báo dành cho hàng phòng ngự đội khách.

Về lực lượng, hai đội đều có thể sử dụng những nhân tố quan trọng nhất theo thông tin trước trận. Đây là điều kiện thuận lợi để cả HLV Kim Sang-sik lẫn Anthony Hudson triển khai những phương án chiến thuật mạnh nhất cho trận quyết định.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Việt Nam nhiều khả năng không cần nhập cuộc bằng thế trận tấn công dồn dập. Ưu thế 2-0 cho phép đội chủ nhà tập trung giữ cự ly đội hình, hạn chế khoảng trống trước vòng cấm và chờ Thái Lan tự đẩy cao đội hình.

Hoàng Đức và Quang Hải có vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Nam thoát pressing và đưa bóng lên phía trên. Khi giành lại quyền kiểm soát, tốc độ của Đình Bắc cùng khả năng di chuyển, làm tường của Xuân Son có thể giúp đội chủ nhà chuyển từ phòng ngự sang tấn công nhanh.

Đối với Thái Lan, bàn thắng sớm có ý nghĩa rất lớn. Nếu rút ngắn cách biệt ngay trong hiệp một, “Voi chiến” sẽ tạo thêm sức ép tâm lý lên đội chủ nhà. Ngược lại, một hiệp đấu đầu tiên không bàn thắng sẽ khiến nhiệm vụ của đội khách ngày càng khó khăn.

Đó cũng là thời điểm Việt Nam có thể phát huy thế mạnh. Trong 5 trận gần nhất, hai đội có tổng cộng 13 và 12 bàn xuất hiện, tương ứng trung bình 2,6 và 2,4 bàn mỗi trận. Riêng Việt Nam đang cho thấy khả năng tạo khác biệt rõ rệt sau giờ nghỉ.

Thế trận vì vậy có thể diễn ra thận trọng trong hiệp một trước khi mở hơn trong hiệp hai. Thái Lan đủ khả năng tìm được bàn thắng khi phải đẩy cao sức ép, nhưng Việt Nam cũng có nhiều cơ hội khai thác khoảng trống mà đội khách để lại.

Dự đoán tổng bàn thắng: 2-3 bàn.

Tính chất chung kết có thể làm số pha tranh chấp tăng lên, nhất là khi Thái Lan phải tìm cách phá vỡ những tình huống chuyển trạng thái của đội chủ nhà. Tuy nhiên, thống kê gần đây của hai đội không cho thấy xu hướng nhận quá nhiều thẻ.

Dự đoán tổng thẻ phạt: 3-5 thẻ.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 1-1 Thái Lan.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Thái Lan

Việt Nam

Đội hình dự kiến: Lê Giang Patrik; Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh; Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Trương Tiến Anh; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Thái Lan

Đội hình dự kiến: Kampon Pathomakkakul; Waris Choolthong, Manuel Bihr, Nattapong Sayriya, Oussama Thiangkham; Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Seksan Ratree; Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai, Patrik Gustavsson.

Thống kê đáng chú ý Việt Nam vs Thái Lan

Việt Nam toàn thắng 5 trận gần nhất.

Việt Nam ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần trong 5 trận gần đây.

Có 8 trong 12 bàn gần nhất của Việt Nam được ghi trong hiệp hai.

Thái Lan thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất.

Thái Lan ghi 7 bàn và nhận 5 bàn thua trong 5 trận gần đây.

Việt Nam thắng 3 trong 5 lần đối đầu gần nhất với Thái Lan.

Năm cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội có tổng cộng 11 bàn.

Việt Nam đang dẫn Thái Lan 2-0 sau trận chung kết lượt đi.

Theo Besoccer, Việt Nam có 39,1% khả năng thắng trong 90 phút, Thái Lan đạt 37,5% và tỷ lệ hòa là 23,4%.

Việt Nam đứng thứ 99 thế giới, trong khi Thái Lan xếp hạng 94.