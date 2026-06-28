Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Algeria vs Áo 28/6/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Algeria và Áo lúc 9h00 ngày 28/6/2026. Hai đội quyết chiến tại bảng J World Cup 2026 để tranh tấm vé đi tiếp.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Algeria vs Áo 28/6/2026

Trận đấu giữa Algeria và Áo tại bảng J World Cup 2026 diễn ra lúc 9h00 ngày 28/06/2026 trên sân Arrowhead Stadium, Kansas City, Mỹ. Đây là cuộc đối đầu có ý nghĩa quyết định trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Algeria 3 - 3 Áo Trận đấu đã kết thúc 90+4' Vào! Algeria 3-2 Áo

Houssem Aouar tung đường chuyền mở ra cơ hội cho Riyad Mahrez. Tiền đạo của Algeria vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ để tiếp cận bóng trước, rồi dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm vào góc thấp bên trái, nâng tỷ số lên 3-2.

Houssem Aouar tung đường chuyền mở ra cơ hội cho Riyad Mahrez. Tiền đạo của Algeria vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ để tiếp cận bóng trước, rồi dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm vào góc thấp bên trái, nâng tỷ số lên 3-2. 90' Thời gian bù giờ

Hiệp hai có thêm 4 phút bù giờ.

Hiệp hai có thêm 4 phút bù giờ. 88' Algeria chủ động cầm bóng

Algeria triển khai những pha phối hợp mạch lạc ở khu vực giữa sân, qua đó chủ động điều tiết thế trận và hạn chế khả năng tấn công của Áo.

Algeria triển khai những pha phối hợp mạch lạc ở khu vực giữa sân, qua đó chủ động điều tiết thế trận và hạn chế khả năng tấn công của Áo. 82' Algeria miệt mài tìm bàn thứ ba

Rayan Ait-Nouri cố gắng chọc khe cho đồng đội, nhưng hậu vệ Áo đã đọc tình huống tốt và kịp thời chặn lại.

Rayan Ait-Nouri cố gắng chọc khe cho đồng đội, nhưng hậu vệ Áo đã đọc tình huống tốt và kịp thời chặn lại. 77' Algeria chủ động cầm bóng

Algeria kiểm soát bóng và thực hiện những đường chuyền qua lại, kiên nhẫn chờ cơ hội để tung ra đòn tấn công.

Algeria kiểm soát bóng và thực hiện những đường chuyền qua lại, kiên nhẫn chờ cơ hội để tung ra đòn tấn công. 72' Hai đội liên tục thay đổi nhân sự

Trong khoảng thời gian cuối trận, cả Áo lẫn Algeria đều tung ra những sự thay đổi nhân sự nhằm điều chỉnh cách chơi.

Trong khoảng thời gian cuối trận, cả Áo lẫn Algeria đều tung ra những sự thay đổi nhân sự nhằm điều chỉnh cách chơi. 68' Kevin Danso bỏ lỡ cơ hội

Kevin Danso bật cao đón quả phạt góc, nhưng cú đánh đầu cận thành của anh lại đi chệch khung thành bên phải trong gang tấc.

Kevin Danso bật cao đón quả phạt góc, nhưng cú đánh đầu cận thành của anh lại đi chệch khung thành bên phải trong gang tấc. 64' Áo tiếp tục tấn công

Florian Grillitsch cố gắng thực hiện đường chuyền từ ngoài vòng cấm để tìm đồng đội, nhưng hàng phòng ngự Algeria đã phản ứng kịp thời và hóa giải tình huống.

Florian Grillitsch cố gắng thực hiện đường chuyền từ ngoài vòng cấm để tìm đồng đội, nhưng hàng phòng ngự Algeria đã phản ứng kịp thời và hóa giải tình huống. 60' Vào! Algeria 2-2 Áo

Houssem Aouar thực hiện đường chuyền tinh tế để Riyad Mahrez thoát xuống trong tư thế đối mặt khung thành trống. Tiền đạo của Algeria dễ dàng đệm bóng vào lưới, quân bình tỷ số 2-2.

Houssem Aouar thực hiện đường chuyền tinh tế để Riyad Mahrez thoát xuống trong tư thế đối mặt khung thành trống. Tiền đạo của Algeria dễ dàng đệm bóng vào lưới, quân bình tỷ số 2-2. 55' Vào! Algeria 1-2 Áo

Konrad Laimer kiến tạo thuận lợi để Marcel Sabitzer đón bóng trong vòng cấm và tung cú dứt điểm một chạm, đưa bóng gọn gàng vào sát cột dọc bên phải, giúp Áo nâng tỷ số lên 2-1.

Konrad Laimer kiến tạo thuận lợi để Marcel Sabitzer đón bóng trong vòng cấm và tung cú dứt điểm một chạm, đưa bóng gọn gàng vào sát cột dọc bên phải, giúp Áo nâng tỷ số lên 2-1. 54' Algeria đáp trả

Fares Chaibi tung cú vô-lê một chạm từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi không đủ khó và bị thủ môn Áo bắt gọn.

Fares Chaibi tung cú vô-lê một chạm từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi không đủ khó và bị thủ môn Áo bắt gọn. 50' Áo lên bóng chủ động

Các cầu thủ Áo phối hợp bằng những đường chuyền khá mạch lạc và chờ cơ hội triển khai tấn công, nhưng sau đó mắc sai lầm và để mất bóng.

Các cầu thủ Áo phối hợp bằng những đường chuyền khá mạch lạc và chờ cơ hội triển khai tấn công, nhưng sau đó mắc sai lầm và để mất bóng. 46' Hiệp hai bắt đầu

Algeria giao bóng, hiệp hai trận đấu giữa Algeria và Áo bắt đầu.

Algeria giao bóng, hiệp hai trận đấu giữa Algeria và Áo bắt đầu. 45' Vào! Algeria 1-1 Áo

Rafik Belghali khép lại pha đi bóng cá nhân đẹp mắt bằng cú dứt điểm đẳng cấp trong vòng cấm. Bóng bay thẳng vào góc cao bên phải khung thành, khiến Alexander Schlager gần như chỉ còn biết đứng nhìn.

Rafik Belghali khép lại pha đi bóng cá nhân đẹp mắt bằng cú dứt điểm đẳng cấp trong vòng cấm. Bóng bay thẳng vào góc cao bên phải khung thành, khiến Alexander Schlager gần như chỉ còn biết đứng nhìn. 44' Maza bỏ lỡ cơ hội mười mươi

Ibrahim Maza có cơ hội rất rõ ràng khi không bị ai theo kèm và dứt điểm một chạm ở cự ly gần, nhưng thủ môn Alexander Schlager đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Áo.

Ibrahim Maza có cơ hội rất rõ ràng khi không bị ai theo kèm và dứt điểm một chạm ở cự ly gần, nhưng thủ môn Alexander Schlager đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Áo. 39' Bóng trúng cột dọc

Fares Chaibi thử vận may bằng cú sút từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng lại tìm đúng cột dọc bên phải khung thành Áo.

Fares Chaibi thử vận may bằng cú sút từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng lại tìm đúng cột dọc bên phải khung thành Áo. 36' Ibrahim Maza dứt điểm sạt cột dọc

Ibrahim Maza có pha đi bóng rất hay trước khi dứt điểm trong vòng cấm, nhưng bóng đi sạt cột dọc trái trong gang tấc.

Ibrahim Maza có pha đi bóng rất hay trước khi dứt điểm trong vòng cấm, nhưng bóng đi sạt cột dọc trái trong gang tấc. 32' Không vào

Algeria suýt có bàn gỡ khi Rafik Belghali đón bóng trong khoảng trống rồi dứt điểm ngay trong vòng cấm, nhưng bóng đi chệch cột dọc trái trong gang tấc.

Algeria suýt có bàn gỡ khi Rafik Belghali đón bóng trong khoảng trống rồi dứt điểm ngay trong vòng cấm, nhưng bóng đi chệch cột dọc trái trong gang tấc. 31' Argentina liên tiếp ghi bàn

Ở trận đấu cùng giờ, Argentina đã gia tăng cách biệt trước Jordan. Với kết quả hiện tại, Áo đi tiếp với vị trí thứ hai sau Argentina, còn Algeria có nguy cơ bị loại.

Ở trận đấu cùng giờ, Argentina đã gia tăng cách biệt trước Jordan. Với kết quả hiện tại, Áo đi tiếp với vị trí thứ hai sau Argentina, còn Algeria có nguy cơ bị loại. 29' Vào! Algeria 0-1 Áo

David Alaba thực hiện đường tạt bóng chính xác vào vòng cấm để Marko Arnautovic băng vào dứt điểm gọn gàng, đưa bóng vào góc thấp bên phải khung thành Algeria và mở tỷ số cho Áo.

David Alaba thực hiện đường tạt bóng chính xác vào vòng cấm để Marko Arnautovic băng vào dứt điểm gọn gàng, đưa bóng vào góc thấp bên phải khung thành Algeria và mở tỷ số cho Áo. 25' Trận đấu gián đoạn

Trận đấu tạm gián đoạn để hai đội uống nước và tổ chức lại đội hình trong hiệp một.

Trận đấu tạm gián đoạn để hai đội uống nước và tổ chức lại đội hình trong hiệp một. 20' Laimer rơi vào thế việt vị

Konrad Laimer có khoảng trống để băng xuống phía sau hàng phòng ngự Algeria, nhưng cầu thủ Áo đã di chuyển quá sớm và bị trọng tài biên phất cờ việt vị.

Konrad Laimer có khoảng trống để băng xuống phía sau hàng phòng ngự Algeria, nhưng cầu thủ Áo đã di chuyển quá sớm và bị trọng tài biên phất cờ việt vị. 16' Áo cố gắng lên bóng

Konrad Laimer treo bóng vào vòng cấm Algeria, nhưng hàng phòng ngự đối phương đã nhanh chóng cắt được đường chuyền và hóa giải tình huống.

Konrad Laimer treo bóng vào vòng cấm Algeria, nhưng hàng phòng ngự đối phương đã nhanh chóng cắt được đường chuyền và hóa giải tình huống. 11' Arnautovic nhận thẻ vàng

Marko Arnautovic có pha vào bóng khá thô bạo với cầu thủ Algeria. Trọng tài Ilgiz Tantashev không do dự khi rút thẻ vàng cảnh cáo tiền đạo của Áo.

Marko Arnautovic có pha vào bóng khá thô bạo với cầu thủ Algeria. Trọng tài Ilgiz Tantashev không do dự khi rút thẻ vàng cảnh cáo tiền đạo của Áo. 10' Nỗ lực của Maza

Ibrahim Maza tung cú sút về phía khung thành Áo từ khoảng cách khá xa, nhưng bóng đi thiếu chính xác và không trúng đích.

Ibrahim Maza tung cú sút về phía khung thành Áo từ khoảng cách khá xa, nhưng bóng đi thiếu chính xác và không trúng đích. 8' Seiwald dứt điểm không trúng đích

Nicolas Seiwald tung cú dứt điểm từ rìa vòng cấm, nhưng anh tiếp xúc bóng không tốt và đưa bóng đi vọt xà ngang.

Nicolas Seiwald tung cú dứt điểm từ rìa vòng cấm, nhưng anh tiếp xúc bóng không tốt và đưa bóng đi vọt xà ngang. 3' Lộn xộn trước khung thành Algeria

Áo nhập cuộc chủ động và sớm tạo sức ép, khiến khung thành Algeria rơi vào tình huống lộn xộn ngay những phút đầu.

Áo nhập cuộc chủ động và sớm tạo sức ép, khiến khung thành Algeria rơi vào tình huống lộn xộn ngay những phút đầu. 1' Trận đấu bắt đầu

Áo giao bóng trước, trận đấu giữa Algeria và Áo chính thức bắt đầu.

Áo giao bóng trước, trận đấu giữa Algeria và Áo chính thức bắt đầu. 0' Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Trận đấu giữa Algeria vs Áo chuẩn bị bắt đầu.

Nền tảng trực tiếp trận Algeria và Áo: VTV2, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Algeria và Áo phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV2: https://vtvgo.vn/channel/vtv2-1,2.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Algeria và Áo: Đang cập nhật

Link TV360 trực tiếp trận đấu Algeria và Áo: Đang cập nhật

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Algeria vs Áo là một trong những trận đáng chú ý nhất ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026. Cả hai cùng có 3 điểm sau 2 lượt trận, nhưng Áo đứng trên nhờ hiệu số tốt hơn.

Argentina đã có 6 điểm và hiệu số +5 sau hai trận toàn thắng, qua đó nắm chắc lợi thế ở ngôi đầu. Jordan chưa có điểm nào sau 2 thất bại, nên cuộc đua tấm vé còn lại nhiều khả năng xoay quanh Algeria và Áo.

Với Algeria, nhiệm vụ là phải thắng để tự quyết cơ hội đi tiếp. Đại diện Bắc Phi đã thua Argentina 0-3 ở trận ra quân, nhưng chiến thắng 2-1 trước Jordan giúp họ thắp lại hy vọng.

Áo có lợi thế lớn hơn về cục diện. Sau trận thua Argentina 0-2, đội bóng của HLV S. Helm thắng Jordan 3-1 và vươn lên nhì bảng. Một kết quả hòa có thể đủ giúp Áo giữ vị trí phía trên Algeria.

Tương quan sức mạnh: Áo có lợi thế cục diện

Algeria sở hữu quyết tâm lớn hơn, bởi họ không còn nhiều lựa chọn ngoài chiến thắng. Đội bóng châu Phi có khả năng tạo sức ép tốt, đặc biệt thông qua các pha đưa bóng ra biên và tận dụng tốc độ ở hàng công.

Thống kê phạt góc cho thấy Algeria thường xuyên tạo áp lực ở phần sân đối phương. Sau 22 trận, họ được hưởng 127 quả phạt góc, trung bình 5,77 quả/trận. Đây là con số cao hơn đáng kể so với Áo.

Áo lại có sự cân bằng tốt hơn. Đại diện châu Âu không cần đẩy cao đội hình quá sớm, bởi lợi thế hiệu số cho phép họ chơi kiên nhẫn hơn. Khả năng tổ chức đội hình, kỷ luật chiến thuật và chất lượng tuyến giữa là điểm tựa quan trọng của Áo.

Về tấn công, Áo ghi 26 bàn sau 12 trận gần nhất, trung bình 2,17 bàn/trận. Algeria ghi 39 bàn sau 22 trận, đạt hiệu suất 1,77 bàn/trận. Cả hai đều có khả năng ghi bàn, nhưng Áo nhỉnh hơn về hiệu suất.

Lịch sử đối đầu: Áo từng thắng Algeria

Algeria và Áo mới gặp nhau 1 lần trong quá khứ. Ở lần đối đầu đó, Áo là đội giành chiến thắng.

Dữ liệu chạm trán không nhiều, nhưng lợi thế lịch sử đang nghiêng về đại diện châu Âu. Kết hợp với cục diện hiện tại, Áo có cơ sở để lựa chọn cách chơi thận trọng và thực dụng.

Algeria cần phá vỡ thế cân bằng bằng sức ép tấn công. Tuy nhiên, họ cũng phải cảnh giác với các pha chuyển trạng thái của Áo, nhất là khi hàng thủ có thể để lộ khoảng trống nếu dâng quá cao.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Algeria thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng Bắc Phi ghi 7 bàn và để thủng lưới 4 lần trong chuỗi trận này. Tại World Cup 2026, họ thua Argentina 0-3 và thắng Jordan 2-1.

Áo thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đại diện châu Âu ghi 10 bàn, nhận 4 bàn thua. Sau thất bại trước Argentina, chiến thắng 3-1 trước Jordan giúp Áo lấy lại sự tự tin đúng lúc.

Về lực lượng, Algeria thiếu Mohamed Amoura vì chấn thương gân kheo. Áo có đầy đủ lực lượng cho trận đấu quyết định tại Kansas City.

Sự vắng mặt của Amoura là tổn thất đáng chú ý với Algeria. Trong khi đó, Áo có nhiều phương án hơn để điều chỉnh cách tiếp cận trận đấu tùy theo diễn biến tỷ số.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Algeria nhiều khả năng sẽ nhập cuộc chủ động. Họ cần thắng, nên sức ép từ hai biên có thể được đẩy lên cao hơn, với Mahrez, Ait-Nouri và Chaïbi là những nhân tố có thể tạo đột biến.

Tuy nhiên, lối chơi này cũng kéo theo rủi ro. Nếu Algeria mất bóng ở khu vực giữa sân, Áo có thể tận dụng tốc độ chuyển trạng thái để khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ.

Áo có thể lựa chọn cách tiếp cận thực dụng. Seiwald, Laimer và Sabitzer sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc làm chậm nhịp trận đấu, tranh chấp ở giữa sân và đưa bóng nhanh lên phía trên cho Arnautović hoặc các cầu thủ chạy cánh.

Về số bàn thắng, Algeria có 17/22 trận gần nhất xuất hiện từ 2 bàn trở lên, còn Áo có 10/12 trận vượt mốc này. Dù vậy, tỷ lệ vượt mốc 3,5 bàn của hai đội khá thấp, nên kịch bản 2-3 bàn là hợp lý.

Ở thống kê phạt góc, Algeria đạt trung bình 5,77 quả/trận, còn Áo ở mức 3 quả/trận. Khi Algeria buộc phải tấn công, tổng phạt góc có thể rơi vào khoảng 8-10 quả, trong đó Algeria nhỉnh hơn.

Về thẻ phạt, Algeria nhận trung bình 1,5 thẻ vàng/trận, còn Áo ở mức 1,08 thẻ/trận. Tính chất quyết định của trận đấu có thể khiến các pha tranh chấp trở nên quyết liệt hơn, dự đoán khoảng 3-5 thẻ vàng.

Nhìn chung, Algeria có động lực lớn nhưng cũng chịu nhiều áp lực hơn. Áo nắm lợi thế về hiệu số, có lối chơi cân bằng hơn và khả năng kiểm soát rủi ro tốt hơn. Đại diện châu Âu có thể giành chiến thắng sát nút để giữ vé đi tiếp.

Dự đoán tỷ số: Algeria 1-2 Áo.

Đội hình dự kiến Algeria vs Áo

Đội hình dự kiến Algeria: Zidane; Mandi, Tougai, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Bentaleb, Chaïbi; Mahrez, Amoura, Gouiri.

Đội hình dự kiến Áo: Schlager; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Laimer; Wimmer, Sabitzer, Schmid; Arnautović.

Thống kê đáng chú ý Algeria vs Áo

Algeria và Áo cùng có 3 điểm sau 2 lượt trận bảng J.

Áo đứng nhì bảng J nhờ hiệu số tốt hơn Algeria.

Algeria thua Argentina 0-3 và thắng Jordan 2-1 tại World Cup 2026.

Áo thua Argentina 0-2, sau đó thắng Jordan 3-1.

Algeria ghi 39 bàn sau 22 trận gần nhất, trung bình 1,77 bàn/trận.

Áo ghi 26 bàn sau 12 trận gần nhất, đạt hiệu suất 2,17 bàn/trận.

Algeria bất bại 27/29 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đạt tỷ lệ 93%.

Áo bất bại 13/16 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đạt tỷ lệ 81%.

Algeria được hưởng trung bình 5,77 quả phạt góc/trận.

Áo có trung bình 3 quả phạt góc/trận.

Algeria nhận trung bình 1,5 thẻ vàng/trận, cao hơn mức 1,08 thẻ/trận của Áo.

Áo chỉ để thủng lưới trung bình 0,70 bàn/trận trên mọi đấu trường.

Hai đội mới gặp nhau 1 lần, Áo là đội giành chiến thắng.