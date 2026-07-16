Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Anh vs Argentina 16/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Anh và Argentina lúc 2h00 ngày 16/7/2026. Messi cùng nhà đương kim vô địch đối đầu sức trẻ của “Tam sư” tại bán kết World Cup.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Anh vs Argentina 16/7/2026

Anh 1 - 0 Argentina Hiệp 2 đang diễn ra 68' Pickford cứu thua xuất sắc

Từ cánh phải, Messi tạt bóng chuẩn xác để Nico Gonzalez đánh đầu cận thành, nhưng Pickford phản xạ xuất sắc để cản phá cú dứt điểm, giải nguy cho tuyển Anh.

Từ cánh phải, Messi tạt bóng chuẩn xác để Nico Gonzalez đánh đầu cận thành, nhưng Pickford phản xạ xuất sắc để cản phá cú dứt điểm, giải nguy cho tuyển Anh. 66' Declan Rice sút xa

Declan Rice tung cú sút xa đưa bóng đi chìm, nhưng pha dứt điểm chưa đủ hiểm để làm khó thủ môn Emiliano Martinez.

Declan Rice tung cú sút xa đưa bóng đi chìm, nhưng pha dứt điểm chưa đủ hiểm để làm khó thủ môn Emiliano Martinez. 65' Argentina tạo cơ hội nguy hiểm

Messi chuyền bóng thoáng sang cánh trái cho Nico Gonzalez. Cầu thủ Argentina đánh đầu đưa bóng vào trong, nhưng John Stones đã có mặt kịp thời để giải nguy cho tuyển Anh.

Messi chuyền bóng thoáng sang cánh trái cho Nico Gonzalez. Cầu thủ Argentina đánh đầu đưa bóng vào trong, nhưng John Stones đã có mặt kịp thời để giải nguy cho tuyển Anh. 61' Enzo Fernandez sút xa vọt xà

Enzo Fernandez tung cú sút ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi cao hơn xà ngang khung thành tuyển Anh.

Enzo Fernandez tung cú sút ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi cao hơn xà ngang khung thành tuyển Anh. 55' Vào! Gordon mở tỷ số cho tuyển Anh

Từ cánh phải, Morgan Rogers thực hiện pha căng ngang như đặt để Anthony Gordon băng vào đệm bóng tung lưới Argentina, đưa tuyển Anh vươn lên dẫn 1-0.

Từ cánh phải, Morgan Rogers thực hiện pha căng ngang như đặt để Anthony Gordon băng vào đệm bóng tung lưới Argentina, đưa tuyển Anh vươn lên dẫn 1-0. 47' Alvarez dứt điểm nguy hiểm

Julian Alvarez đột phá dũng mãnh bên cánh phải trước khi dứt điểm vào góc gần, nhưng thủ môn Pickford đổ người cản phá thành công. Ngay sau đó, tiền đạo Argentina tiếp tục sút ở góc tương tự, đưa bóng đi vào phần lưới bên cạnh khung thành.

Julian Alvarez đột phá dũng mãnh bên cánh phải trước khi dứt điểm vào góc gần, nhưng thủ môn Pickford đổ người cản phá thành công. Ngay sau đó, tiền đạo Argentina tiếp tục sút ở góc tương tự, đưa bóng đi vào phần lưới bên cạnh khung thành. 46' Hiệp hai bắt đầu

Hiệp hai trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina bắt đầu. Hai đội tiếp tục tìm bàn mở tỷ số sau khi hòa 0-0 trong hiệp một.

Hiệp hai trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina bắt đầu. Hai đội tiếp tục tìm bàn mở tỷ số sau khi hòa 0-0 trong hiệp một. 45+3' Hết hiệp một

Hiệp một trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina khép lại với tỷ số tạm thời 0-0.

Hiệp một trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina khép lại với tỷ số tạm thời 0-0. 42' Lisandro Martinez nhận thẻ vàng

Morgan Rogers đi bóng khéo léo, buộc Lisandro Martinez phải phạm lỗi để ngăn đợt phản công nguy hiểm của tuyển Anh. Cầu thủ Argentina sau đó phải nhận thẻ vàng.

Morgan Rogers đi bóng khéo léo, buộc Lisandro Martinez phải phạm lỗi để ngăn đợt phản công nguy hiểm của tuyển Anh. Cầu thủ Argentina sau đó phải nhận thẻ vàng. 39' Enzo Fernandez sút xa vọt xà

Enzo Fernandez quyết định dứt điểm từ xa, nhưng bóng đi cao hơn xà ngang trong gang tấc.

Enzo Fernandez quyết định dứt điểm từ xa, nhưng bóng đi cao hơn xà ngang trong gang tấc. 36' Reece James đá phạt nguy hiểm

Từ tình huống đá phạt bên cánh trái, Reece James quyết định sút thẳng về khung thành. Thủ môn Emiliano Martinez bay người cản phá thành công, cứu thua cho Argentina.

Từ tình huống đá phạt bên cánh trái, Reece James quyết định sút thẳng về khung thành. Thủ môn Emiliano Martinez bay người cản phá thành công, cứu thua cho Argentina. 29' Pickford mắc sai lầm

Pickford phát bóng không tốt khi bị các cầu thủ Argentina áp sát. Ngay sau đó, Messi và Alvarez có cơ hội phối hợp sát vòng cấm tuyển Anh, nhưng pha xử lý cuối cùng lại không thành công.

Pickford phát bóng không tốt khi bị các cầu thủ Argentina áp sát. Ngay sau đó, Messi và Alvarez có cơ hội phối hợp sát vòng cấm tuyển Anh, nhưng pha xử lý cuối cùng lại không thành công. 20' Anh tấn công nguy hiểm

James căng ngang từ cánh phải, nhưng thủ môn Emiliano Martinez đã đổ người đúng lúc để bắt gọn bóng, giải nguy cho khung thành Argentina.

James căng ngang từ cánh phải, nhưng thủ môn Emiliano Martinez đã đổ người đúng lúc để bắt gọn bóng, giải nguy cho khung thành Argentina. 14' Gordon bỏ lỡ cơ hội

Tuyển Anh tấn công nguy hiểm bên cánh trái. Anthony Gordon ngoặt bóng vào trong và nỗ lực đột phá thay vì phối hợp với đồng đội, nhưng hậu vệ Argentina đã kịp thời ngăn chặn.

Tuyển Anh tấn công nguy hiểm bên cánh trái. Anthony Gordon ngoặt bóng vào trong và nỗ lực đột phá thay vì phối hợp với đồng đội, nhưng hậu vệ Argentina đã kịp thời ngăn chặn. 12' Cầu thủ hai đội tiếp tục va chạm

Elliot Anderson một lần nữa trở thành tâm điểm sau pha va chạm với Enzo Fernandez, khiến bầu không khí trên sân thêm căng thẳng.

Elliot Anderson một lần nữa trở thành tâm điểm sau pha va chạm với Enzo Fernandez, khiến bầu không khí trên sân thêm căng thẳng. 8' Anh đá phạt góc không thành

Tuyển Anh được hưởng phạt góc, nhưng hàng thủ Argentina thi đấu tập trung và dễ dàng ngăn chặn tình huống bóng bổng vào vòng cấm.

Tuyển Anh được hưởng phạt góc, nhưng hàng thủ Argentina thi đấu tập trung và dễ dàng ngăn chặn tình huống bóng bổng vào vòng cấm. 3' Cầu thủ hai đội tranh cãi nảy lửa

Cầu thủ hai đội lời qua tiếng lại sau tình huống Lionel Messi bị Elliot Anderson phạm lỗi. Trọng tài phải can thiệp để hạ nhiệt căng thẳng trên sân.

Cầu thủ hai đội lời qua tiếng lại sau tình huống Lionel Messi bị Elliot Anderson phạm lỗi. Trọng tài phải can thiệp để hạ nhiệt căng thẳng trên sân. 1' Trận đấu bắt đầu

Argentina phát bóng, trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina chính thức bắt đầu.

Argentina phát bóng, trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina chính thức bắt đầu. 0' Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina đang được chuẩn bị.

Trận đấu giữa Anh và Argentina tại bán kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2h00 ngày 16/7/2026 trên sân Mercedes-Benz, Atlanta, Mỹ. Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau tại World Cup kể từ năm 2002, đồng thời là lần đầu Lionel Messi đối đầu tuyển Anh ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Nền tảng trực tiếp trận Anh và Argentina: VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play và TV360. Cụ thể:

Anh và Argentina phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Anh và Argentina phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Anh và Argentina: https://fptplay.vn/su-kien/anh-argentina-6a544270987225d1cc4f9fd2?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Anh và Argentina: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Anh và Argentina sẽ tái hiện một trong những cặp đấu giàu duyên nợ nhất lịch sử World Cup. Từ Wembley năm 1966, trận đấu gắn với Diego Maradona tại Mexico năm 1986, loạt luân lưu năm 1998 cho tới màn đọ sức năm 2002, mỗi lần hai đội gặp nhau đều để lại dấu ấn đặc biệt.

Lần chạm trán tại Atlanta mang ý nghĩa quyết định tấm vé vào chung kết World Cup 2026. Anh đang hướng tới trận chung kết thế giới đầu tiên sau 60 năm, còn Argentina muốn tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch.

Dưới thời HLV Thomas Tuchel, “Tam sư” duy trì vị thế của một đội tuyển thường xuyên tiến sâu ở các giải đấu lớn. Đây là lần thứ tư kể từ năm 2018, Anh lọt vào bán kết World Cup hoặc EURO.

Con đường tới vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất của Anh không dễ dàng. Đội bóng áo trắng khởi đầu giải chưa thuyết phục, gặp nhiều khó khăn trước CHDC Congo rồi mới tìm lại cảm giác tốt nhất trong trận đấu với Mexico.

Tại tứ kết, Anh bị Na Uy dẫn trước nhưng đã ngược dòng nhờ hai bàn thắng của Jude Bellingham. Chiến thắng này giúp “Tam sư” nối dài mạch thắng lên 4 trận liên tiếp.

Argentina đến Atlanta với vị thế nhà đương kim vô địch. La Albiceleste chưa từng thua tại bán kết World Cup và đang sở hữu chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp kể từ tháng 9/2025.

Đội bóng của HLV Lionel Scaloni đã ghi 3 bàn trong cả 4 trận gần nhất. Với tổng cộng 17 pha lập công từ đầu giải, Argentina chỉ còn kém thành tích ghi bàn tốt nhất của họ tại một kỳ World Cup đúng 1 bàn.

Tương quan sức mạnh: Khoảng cách rất nhỏ

Theo mô hình dự báo của Opta, tuyển Anh có 39,1% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Argentina đạt 31,6%, còn xác suất hai đội hòa và phải thi đấu hiệp phụ là 29,3%.

Tỷ lệ trên cho thấy Anh chỉ nhỉnh hơn đôi chút. Trên bảng xếp hạng FIFA, Argentina đang đứng số 1 thế giới, còn tuyển Anh xếp hạng 4.

Anh sở hữu lợi thế về thể lực, tốc độ và khả năng tạo sức ép. Harry Kane là điểm đến của các đường chuyền phía trên, Jude Bellingham có khả năng xâm nhập vòng cấm, còn Bukayo Saka và Anthony Gordon mang đến tốc độ ở hai hành lang.

Argentina có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu loại trực tiếp. Emiliano Martinez là điểm tựa trong khung thành, Cristian Romero và Lisandro Martinez giữ vai trò chỉ huy hàng thủ, còn Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister cùng Rodrigo De Paul kiểm soát tuyến giữa.

Ở hàng công, Messi có thể lùi sâu để tổ chức lối chơi, tạo khoảng trống cho Julián Alvarez và Lautaro Martinez di chuyển phía trước. Khả năng phối hợp giữa ba cầu thủ này sẽ là thử thách lớn với hàng phòng ngự tuyển Anh.

Lịch sử đối đầu: Những ký ức chưa bao giờ phai

Anh và Argentina đã gặp nhau 6 lần tại World Cup, tạo ra tổng cộng 18 bàn thắng. Hiệu suất trung bình khoảng 3 bàn mỗi trận phản ánh tính cởi mở của cặp đấu này trong quá khứ.

Argentina sở hữu ký ức nổi bật tại World Cup 1986, khi Diego Maradona ghi hai bàn thắng đi vào lịch sử. Một bàn đến từ tình huống dùng tay chơi bóng, bàn còn lại là pha solo vượt qua hàng loạt cầu thủ Anh.

Năm 1998, Argentina tiếp tục loại “Tam sư” sau loạt sút luân lưu. Trận đấu ấy còn được nhớ tới bởi chiếc thẻ đỏ của David Beckham.

Tại World Cup 2002, Anh giành chiến thắng 1-0 nhờ quả phạt đền của Beckham. Đó cũng là lần gần nhất hai đội gặp nhau tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong 5 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, Anh thắng 2, hòa 2 và thua 1. Thành tích này mang lại sự tự tin nhất định cho đội bóng châu Âu trước trận bán kết.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Tuyển Anh thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel ghi 9 bàn, nhận 4 bàn thua và chưa thất bại tại World Cup 2026.

Anh đã ghi tổng cộng 12 bàn sau 6 trận, đạt hiệu suất 2 bàn mỗi trận. Bellingham dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội với 5 pha lập công.

Hàng thủ vẫn chưa mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Các trận đấu loại trực tiếp của “Tam sư” đều diễn ra căng thẳng và phần lớn chỉ được quyết định với cách biệt 1 bàn.

Về lực lượng, Jordan Henderson phải nghỉ hết giải vì chấn thương cổ tay. Trung vệ Jarell Quansah không thể góp mặt do án treo giò.

Argentina toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 14 bàn và để thủng lưới 6 lần. Nhà đương kim vô địch đã ghi 17 bàn sau 6 trận, đạt trung bình 2,83 bàn mỗi trận.

La Albiceleste ghi ít nhất 3 bàn trong cả 4 trận gần nhất. Dù hàng công hoạt động hiệu quả, Argentina đã để thủng lưới ở 4/6 trận tại giải.

Facundo Medina đang bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương bắp chân. Những vị trí chủ chốt còn lại của HLV Lionel Scaloni đều sẵn sàng thi đấu.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Tuyển Anh nhiều khả năng tiếp tục sử dụng sơ đồ với Declan Rice và Elliot Anderson chơi phía sau Jude Bellingham. Rice chịu trách nhiệm bảo vệ hàng thủ, còn Anderson hỗ trợ luân chuyển bóng và pressing ở giữa sân.

Bellingham sẽ được phép di chuyển tự do phía sau Harry Kane. Tiền vệ này có thể lùi xuống nhận bóng, phối hợp với Saka rồi bất ngờ xâm nhập vòng cấm.

Argentina có thể bố trí hàng tiền vệ gồm De Paul, Enzo Fernandez và Mac Allister để hạn chế không gian hoạt động của Bellingham. De Paul nhiều khả năng được giao nhiệm vụ hỗ trợ Messi, đồng thời gây sức ép lên Rice.

Messi có xu hướng di chuyển vào khoảng trống giữa tuyến tiền vệ và hàng hậu vệ Anh. Nếu “Tam sư” dâng đội hình quá cao, Alvarez cùng Lautaro có thể khai thác khoảng trống phía sau bằng tốc độ.

Khả năng phòng ngự bóng bổng cũng sẽ giữ vai trò quan trọng. Anh có Harry Kane, Bellingham, Guehi và Konsa, còn Argentina sở hữu Romero, Lisandro Martinez cùng Lautaro Martinez.

Dự đoán số bàn thắng Anh vs Argentina

Argentina đã ghi 17 bàn sau 6 trận, đạt trung bình 2,83 bàn mỗi trận. Cả 4 trận gần nhất của nhà đương kim vô địch đều xuất hiện ít nhất 3 bàn.

Anh ghi 12 bàn sau 6 trận và đạt hiệu suất 2 bàn mỗi trận. Hàng công “Tam sư” đang có phong độ tốt khi ghi ít nhất 2 bàn trong 4 trận liên tiếp.

Tính chất bán kết có thể khiến hai đội thận trọng trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, hiệu suất tấn công cao cùng những vấn đề ở hàng thủ mở ra khả năng trận đấu cán mốc 3 bàn.

Dự đoán trận đấu có 3 bàn thắng.

Dự đoán tỷ số Anh vs Argentina

Các dự đoán trước trận đang chia thành nhiều hướng khác nhau. Một số chuyên trang đặt niềm tin vào kinh nghiệm của Argentina, số khác đánh giá cao tốc độ và phong độ của tuyển Anh.

Sports Mole dự đoán: Anh 1-2 Argentina.

The Standard dự đoán: Anh 2-1 Argentina.

Goal dự đoán: Anh 1-1 Argentina trong 90 phút.

TNT Sports dự đoán: Anh 1-0 Argentina.

Radio Times dự đoán: Anh 2-1 Argentina.

The Sporting News dự đoán: Anh 3-2 Argentina.

Dự đoán của chúng tôi: Anh 2-1 Argentina.

Đội hình dự kiến Anh vs Argentina

Đội hình Anh dự kiến: Pickford; Konsa, Guehi, O'Reilly, Reece James; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Đội hình Argentina dự kiến: Emiliano Martinez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Alvarez, Lautaro Martinez.

Thống kê đáng chú ý Anh vs Argentina

Anh và Argentina đều để thủng lưới trung bình khoảng 1 bàn mỗi trận kể từ đầu World Cup 2026.

Tuyển Anh được hưởng trung bình khoảng 5,8 quả phạt góc mỗi trận.

Argentina ghi 17 bàn sau 6 trận, đạt trung bình 2,83 bàn mỗi trận.

Jude Bellingham đã ghi 5 bàn và đang dẫn đầu danh sách lập công của tuyển Anh.

Lionel Messi lần đầu tiên chính thức đối đầu tuyển Anh ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Argentina đứng số 1 trên bảng xếp hạng FIFA, còn tuyển Anh xếp hạng 4.

Đây là lần đầu tiên Anh và Argentina gặp nhau tại World Cup kể từ vòng bảng năm 2002.

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Anh thắng 2, hòa 2 và thua 1 trước Argentina.

Cả hai đội đều từng phải thi đấu hiệp phụ trên hành trình tiến vào bán kết.