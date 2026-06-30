Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Anh vs Congo 1/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Anh và Congo lúc 23h00 ngày 1/7/2026. Tam sư được đánh giá vượt trội tại vòng 1/16 World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Anh vs Congo 1/7/2026

Anh 0 - 0 CHDC Congo Trận đấu chuẩn bị diễn ra 0' Trận đấu bắt đầu

Trận đấu giữa Anh vs CHDC Congo chuẩn bị diễn ra.

Trận đấu giữa Anh và CHDC Congo tại vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra lúc 23h00 ngày 1/7/2026 trên sân Mercedes-Benz, Atlanta, Mỹ. Đây là màn so tài có sự chênh lệch lớn về chất lượng đội hình, khi Tam sư bước vào vòng knock-out với vị thế đội nhất bảng, còn Congo vừa tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá nước này.

Nền tảng trực tiếp trận Anh và Congo: VTV3, VTV6, VTV10. Cụ thể:

Anh và Congo phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Anh và Congo phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Anh và Congo phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Anh và Congo: Đang cập nhật

Link TV360 trực tiếp trận đấu Anh và Congo: Đang cập nhật

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Anh khép lại vòng bảng World Cup 2026 với ngôi nhất bảng L. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel giành 7 điểm sau 3 lượt trận, bắt đầu bằng chiến thắng 4-2 trước Croatia, sau đó hòa Ghana 0-0 và vượt qua Panama 2-0.

Tam sư chưa phải thể hiện hết sức mạnh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao. Sau 3 trận vòng bảng, Anh ghi 6 bàn, nhận 2 bàn thua và giữ sạch lưới ở 2 trận gần nhất. Đây là tín hiệu tích cực trước giai đoạn loại trực tiếp.

Harry Kane tiếp tục là đầu tàu hàng công. Tiền đạo này đã trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Anh tại các kỳ World Cup, đồng thời vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc làm tường, kết nối và dứt điểm. Jude Bellingham cũng duy trì phong độ ổn định ở tuyến giữa.

Congo lại bước vào trận đấu với tâm thế của đội vừa tạo nên lịch sử. Đại diện châu Phi hòa Bồ Đào Nha, thua Colombia, rồi thắng Uzbekistan 3-1 ở lượt cuối để giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Chiến thắng trước Uzbekistan, với cú đúp của Yoane Wissa, giúp tinh thần Congo lên rất cao. Tuy nhiên, vòng knock-out World Cup là thử thách hoàn toàn khác, đặc biệt khi đối thủ của họ là tuyển Anh có chiều sâu lực lượng vượt trội.

Tương quan sức mạnh: Tam sư vượt trội

So về chất lượng đội hình, Anh được đánh giá cao hơn hẳn. HLV Thomas Tuchel đang có trong tay nhiều cầu thủ chơi ở đẳng cấp cao tại Premier League và Champions League. Kane, Bellingham, Saka, Rice hay Rashford đều là những cái tên có thể tạo ra khác biệt.

Lối chơi của Anh cũng trở nên cân bằng hơn. Tam sư có thể kiểm soát bóng, gây sức ép bằng pressing và chuyển trạng thái nhanh khi cần. Elliot Anderson giúp tuyến giữa chắc chắn hơn, Rice đảm nhiệm vai trò đánh chặn, còn Bellingham tự do di chuyển để tạo áp lực lên hàng thủ đối phương.

Congo có nhiều cầu thủ giàu tốc độ và thể lực, nhưng chiều sâu lực lượng không thể so sánh với tuyển Anh. Đại diện châu Phi có thể trông chờ vào những pha phản công của Wissa, Meschack Elia hoặc Cedric Bakambu, nhưng họ khó duy trì sức ép trong thời gian dài.

Các thống kê gần đây cũng ủng hộ Tam sư. Anh bất bại 13 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, giữ sạch lưới 8/10 trận gần nhất và ghi tới 26 bàn trong 10 trận, đạt hiệu suất 2,6 bàn/trận.

Congo ghi bàn ở 8/10 trận gần đây, nhưng hàng thủ cũng nhận 11 bàn thua trong cùng giai đoạn. Khi phải đối đầu một đội có khả năng kiểm soát bóng và tấn công biên tốt như Anh, đại diện châu Phi sẽ phải phòng ngự với cường độ rất cao.

Lịch sử đối đầu: Hai đội chưa từng gặp nhau

Anh và CHDC Congo chưa từng đối đầu trong lịch sử. Vì vậy, trận đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026 sẽ là lần đầu tiên hai đội tuyển này chạm trán nhau.

Việc chưa có dữ liệu đối đầu khiến Congo có thể tạo ra một số yếu tố bất ngờ. Đại diện châu Phi sở hữu tốc độ, sức mạnh tranh chấp và tinh thần đang lên sau khi giành vé đi tiếp đầy cảm xúc.

Dù vậy, Anh vẫn nhỉnh hơn quá rõ về kinh nghiệm ở các trận knock-out lớn. Tam sư đã quen với sức ép ở những giải đấu hàng đầu, còn Congo lần đầu bước vào giai đoạn này với rất nhiều thử thách về bản lĩnh và nhịp độ thi đấu.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Anh có phong độ ổn định trước trận đấu này. Trong 5 trận gần nhất, Tam sư thắng 4 và hòa 1. Đội bóng của Thomas Tuchel bất bại 13 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, đồng thời giữ sạch lưới 8/10 trận gần đây.

CHDC Congo thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Dù kết quả không quá nổi bật, chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan đã giúp đại diện châu Phi giành quyền vào vòng knock-out và tạo cú hích lớn về tinh thần.

Về lực lượng, Anh thiếu Reece James và Valentino Livramento vì chấn thương. Tuy nhiên, chiều sâu đội hình vẫn cho phép HLV Tuchel có nhiều lựa chọn ở hàng thủ cũng như tuyến giữa.

CHDC Congo có đội hình mạnh nhất cho trận đấu này. Những trụ cột như Mbemba, Wan-Bissaka, Wissa hay Bakambu nhiều khả năng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch phòng ngự phản công.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Anh nhiều khả năng sẽ nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng và đẩy cao đội hình ngay từ đầu. Với Saka và Rashford ở hai cánh, Tam sư có thể liên tục kéo giãn hàng thủ Congo trước khi đưa bóng vào khu vực của Kane.

Bellingham là nhân tố quan trọng trong việc tạo ra khác biệt giữa các tuyến. Khả năng di chuyển không bóng, pressing và xâm nhập vòng cấm của tiền vệ này có thể khiến hàng thủ Congo gặp nhiều khó khăn.

Congo nhiều khả năng phải chơi thấp, giữ quân số đông trước vòng cấm và chờ thời cơ phản công. Wissa và Bakambu là những điểm đến quan trọng trong các pha chuyển trạng thái, nhưng để có đủ bóng trước hàng tiền vệ Anh là nhiệm vụ không dễ.

Về số bàn thắng, Anh ghi 26 bàn trong 10 trận gần nhất, trung bình 2,6 bàn/trận. Tại World Cup 2026, Tam sư ghi 6 bàn sau 3 trận, tạo ra trung bình gần 16 cú sút mỗi trận. Congo ghi 15 bàn sau 10 trận, nhưng đã nhận 11 bàn thua. Trận đấu được dự đoán có khoảng 3-4 bàn, trong đó Anh có thể ghi 2-3 bàn.

Ở thống kê phạt góc, Anh được hưởng 56 quả trong 10 trận gần nhất, trung bình 5,6 quả/trận. Congo đạt 49 quả sau 10 trận, trung bình 4,9 quả/trận. Với thế trận nhiều khả năng nghiêng về Tam sư, Anh có thể tạo ra 7-8 quả góc và tổng phạt góc trận đấu rơi vào khoảng 9-11 quả.

Về thẻ phạt, Anh chỉ nhận 6 thẻ vàng trong 10 trận gần nhất, trung bình 0,6 thẻ/trận. Congo nhận 22 thẻ vàng, tương đương 2,2 thẻ/trận. Khi phải phòng ngự trước Kane, Bellingham, Saka và Rashford, Congo có khả năng nhận nhiều thẻ hơn. Tổng thẻ vàng được dự đoán ở mức 3-5 thẻ, khả năng thẻ đỏ thấp.

Congo có tinh thần tốt, nhưng khoảng cách về đẳng cấp, kinh nghiệm và chiều sâu lực lượng là quá lớn. Nếu Anh chơi đúng nhịp độ và tận dụng tốt cơ hội, Tam sư đủ khả năng giành chiến thắng thuyết phục trong 90 phút.

Dự đoán tỷ số: Anh 3-0 CHDC Congo.

Đội hình dự kiến Anh vs Congo

Đội hình dự kiến Anh: Pickford; O'Reilly, Guehi, Konsa, Spence; Anderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Rashford.

Đội hình dự kiến CHDC Congo: M’Pasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki; Mbuku, Wissa, Bakambu.

Thống kê đáng chú ý Anh vs Congo

Anh bất bại 13 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Tam sư giữ sạch lưới 8/10 trận gần nhất.

Anh ghi 26 bàn sau 10 trận, đạt hiệu suất 2,6 bàn/trận.

Anh ghi 6 bàn sau 3 trận vòng bảng World Cup 2026.

7/10 trận gần đây của Anh xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên.

CHDC Congo ghi bàn ở 8/10 trận gần nhất.

Congo nhận trung bình 2,2 thẻ vàng/trận, cao hơn nhiều so với mức 0,6 thẻ/trận của Anh.

Anh được hưởng trung bình 5,6 quả phạt góc/trận, Congo đạt 4,9 quả/trận.

Harry Kane là chân sút ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Anh tại các kỳ World Cup.

Hai đội chưa từng đối đầu trong lịch sử.