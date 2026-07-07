Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Argentina vs Ai Cập 7/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Argentina và Ai Cập lúc 23h00 ngày 7/7/2026. Messi chạm trán Salah ở vòng 1/8 World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Argentina vs Ai Cập 7/7/2026

Trận đấu giữa Argentina và Ai Cập tại vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra lúc 23h00 ngày 7/7/2026 trên sân vận động Mercedes-Benz, Mỹ. Đây là màn so tài rất được chờ đợi khi Lionel Messi và Mohamed Salah cùng bước vào cuộc chiến giành vé vào tứ kết.

Argentina 0 - 0 Ai Cập Trận đấu đang diễn ra 8' Ai Cập tạo sức ép

Bóng được tạt sớm hướng về cột sau, nhưng Lisandro Martinez đã kịp đánh đầu ngược phá ra giải nguy cho Argentina.

Bóng được tạt sớm hướng về cột sau, nhưng Lisandro Martinez đã kịp đánh đầu ngược phá ra giải nguy cho Argentina. 5' Tranh chấp quyết liệt

Hai đội đang chơi rất quyết liệt ở khu vực giữa sân, khiến bóng liên tục đổi chủ giữa Argentina và Ai Cập.

Hai đội đang chơi rất quyết liệt ở khu vực giữa sân, khiến bóng liên tục đổi chủ giữa Argentina và Ai Cập. 0' Trận đấu đã bắt đầu

Argentina giao bóng.

Nền tảng trực tiếp trận Argentina và Ai Cập: VTV3, VTV6, VTV10, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Argentina và Ai Cập phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Argentina và Ai Cập phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Argentina và Ai Cập phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Argentina và Ai Cập: https://fptplay.vn/su-kien/argentina-ai-cap-6a489f1c987225d1cc4f9405?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Argentina và Ai Cập: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Argentina bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau hành trình rất thuyết phục. Đội bóng Nam Mỹ toàn thắng ở vòng bảng, lần lượt vượt qua Algeria, Áo và Jordan để giành ngôi đầu. Với tư cách nhà đương kim vô địch, Argentina tiếp tục cho thấy họ là một trong những đội bóng đáng gờm nhất giải.

Dù vậy, trận đấu với Cape Verde ở vòng knock-out trước đó cũng mang tới lời cảnh báo. Argentina phải cần tới hiệp phụ mới có thể giành chiến thắng, trong bối cảnh đối thủ chơi nỗ lực, phòng ngự kiên trì và tạo ra nhiều tình huống khiến hàng thủ Nam Mỹ gặp khó.

Ai Cập cũng đang có hành trình giàu cảm xúc. Đại diện châu Phi hòa Bỉ ở trận ra quân, thắng New Zealand và có thêm kết quả đủ để vượt qua vòng bảng. Sau đó, họ đánh bại Úc trên loạt luân lưu để lần đầu tiên vào vòng 1/8 World Cup kể từ năm 1934.

Với Argentina, mục tiêu không gì khác ngoài tấm vé vào tứ kết. Với Ai Cập, đây là cơ hội để tạo nên một trong những cột mốc lớn nhất lịch sử bóng đá nước này. Vì vậy, trận đấu tại Mercedes-Benz hứa hẹn không chỉ căng về chuyên môn mà còn giàu cảm xúc.

Tương quan sức mạnh: Argentina vượt trội nhưng Ai Cập không dễ khuất phục

Argentina nhỉnh hơn rõ rệt về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và khả năng kiểm soát trận đấu. Họ có Emiliano Martinez trong khung thành, bộ đôi trung vệ Cristian Romero và Lisandro Martinez, tuyến giữa gồm Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister cùng hàng công có Messi và Lautaro Martinez.

Trong 5 trận gần nhất, Argentina thắng cả 5, ghi 14 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua. Hiệu suất 2,8 bàn/trận cho thấy sức tấn công của đội bóng Nam Mỹ vẫn rất ổn định. Đáng chú ý, 4 trong 5 trận gần đây Argentina ghi từ 3 bàn trở lên.

Ai Cập không có chiều sâu đội hình tương đương, nhưng họ sở hữu lối chơi rất khó chịu. Đội bóng châu Phi thường chọn cách đá chắc, giữ cự ly thấp và tìm cơ hội từ các pha phản công. Mohamed Salah là niềm hy vọng lớn nhất, bên cạnh Omar Marmoush, Emam Ashour và Mostafa Zico.

Trong 5 trận gần nhất, Ai Cập thắng 2, hòa 2 và thua 1. Họ ghi 7 bàn, thủng lưới 6 lần, trung bình 1,4 bàn thắng và 1,2 bàn thua mỗi trận. Các con số này không quá nổi bật, nhưng đủ cho thấy Ai Cập có khả năng duy trì sức cạnh tranh ở những trận đấu căng thẳng.

Lịch sử đối đầu: Argentina nắm ưu thế

Argentina và Ai Cập từng gặp nhau 2 lần trong quá khứ. Đại diện Nam Mỹ toàn thắng cả 2 trận, lần lượt với các tỷ số 2-0 và 6-0. Trung bình mỗi lần chạm trán giữa hai đội xuất hiện 4 bàn thắng.

Lịch sử đối đầu giúp Argentina có thêm cơ sở tự tin trước trận đấu này. Tuy nhiên, bối cảnh vòng knock-out World Cup luôn khác biệt. Ai Cập vừa vượt qua Úc sau loạt sút 11m, nên họ hiểu rõ cách kéo trận đấu vào trạng thái căng thẳng để chờ thời cơ.

Một chi tiết đáng chú ý khác là Argentina đã bị kéo vào hiệp phụ lần thứ 12 trong lịch sử World Cup, cân bằng Đức về số trận phải đá thêm giờ nhiều nhất giải đấu. Trong 14 trận knock-out World Cup gần nhất của Argentina, có tới 8 trận phải đi quá 90 phút.

Dù vậy, Argentina cũng rất bản lĩnh ở các màn đấu kéo dài. Họ thắng 10 trong 12 trận World Cup phải đá hiệp phụ nếu tính cả loạt luân lưu. Đây là kinh nghiệm quan trọng khi đối đầu một Ai Cập vừa thắng Úc trên chấm 11m.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Phong độ Argentina: Trong 5 trận gần nhất, Argentina thắng 5, hòa 0 và thua 0.

Phong độ Ai Cập: Trong 5 trận gần nhất, Ai Cập thắng 2, hòa 2 và thua 1.

Lịch sử đối đầu Argentina vs Ai Cập: Trong 2 lần gặp nhau trước đó, Argentina toàn thắng trước Ai Cập.

Về lực lượng, Argentina có đầy đủ những nhân tố tốt nhất cho trận đấu này. Đây là cơ sở quan trọng để HLV Argentina tiếp tục sử dụng bộ khung quen thuộc, với Messi đá gần Lautaro Martinez và Thiago Almada hỗ trợ phía sau.

Ai Cập có một vài lo ngại trước giờ bóng lăn. Ahmed Fatouh và Mohamed Abdelmonem bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương. Nếu bộ đôi này không kịp trở lại, hàng thủ Ai Cập sẽ chịu áp lực lớn hơn khi phải đối đầu Messi, Lautaro Martinez và các tiền vệ giàu sức ép của Argentina.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Argentina nhiều khả năng sẽ kiểm soát bóng ngay từ đầu, chủ động đẩy đội hình lên cao và tìm cách đánh vào các khoảng trống giữa hàng thủ Ai Cập. Với bộ ba De Paul, Enzo Fernandez và Mac Allister, đội bóng Nam Mỹ có đủ khả năng giữ nhịp trận đấu, đồng thời tạo nền tảng cho Messi hoạt động tự do.

Ai Cập có thể chọn cách phòng ngự thấp, giữ đông quân số trước vòng cấm và chờ cơ hội phản công. Salah sẽ là điểm đến quan trọng trong các pha chuyển trạng thái, còn Marmoush có thể hỗ trợ bằng tốc độ và khả năng di chuyển rộng.

Dự đoán số bàn thắng Argentina vs Ai Cập

Argentina đang có hiệu suất ghi bàn rất tốt với 14 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 2,8 bàn/trận. Tổng số bàn xuất hiện trong chuỗi trận này là 17, đạt mức 3,4 bàn/trận.

Ai Cập ghi 7 bàn và thủng lưới 6 lần trong 5 trận gần đây. Tổng số bàn ở các trận của đại diện châu Phi là 13, trung bình 2,6 bàn/trận. Với sức công phá của Argentina và khả năng phản công của Ai Cập, trận đấu này có thể xuất hiện từ 3 đến 4 bàn.

Dự đoán: 3 - 4 bàn.

Dự đoán phạt góc Argentina vs Ai Cập

Trong 4 trận World Cup gần nhất, Argentina lần lượt có 8 góc trước Cape Verde, 6 trước Jordan, 1 trước Áó và 2 trước Algeria, đạt trung bình 4,25 quả/trận. Tổng số phạt góc ở các trận của Argentina là 32, trung bình 8 quả/trận.

Ai Cập có xu hướng kiếm góc khá tốt. Họ có 7 góc trước Úc, 8 trước Iran, 3 trước New Zealand và 7 trước Bỉ, đạt trung bình 6,25 quả/trận. Tổng số góc trong 4 trận của Ai Cập là 37, trung bình 9,25 quả/trận.

Với kịch bản Argentina kiểm soát bóng nhiều còn Ai Cập chờ phản công biên, trận đấu có thể đạt mức góc trung bình khá.

Dự đoán: 9 quả phạt góc.

Đội hình dự kiến Argentina vs Ai Cập

Đội hình Argentina dự kiến: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martinez.

Đội hình Ai Cập dự kiến: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Hamdy Fathy, Marawan Attia; Mostafa Zico, Mohamed Salah, Emam Ashour; Omar Marmoush.

Thống kê đáng chú ý Argentina vs Ai Cập

Argentina bị kéo vào hiệp phụ lần thứ 12 trong lịch sử World Cup, cân bằng Đức về số trận phải đá hiệp phụ nhiều nhất giải đấu.

8 trong 14 trận knock-out World Cup gần nhất của Argentina phải đi quá 90 phút.

Argentina thắng 10 trong 12 trận World Cup phải đá hiệp phụ nếu tính cả loạt luân lưu.

Lionel Messi ghi bàn trong 8 trận World Cup liên tiếp, với tổng cộng 12 bàn trong chuỗi này.

Ai Cập vào vòng 1/8 World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1934.

Argentina toàn thắng 2 lần đối đầu Ai Cập trước đây, với các tỷ số 2-0 và 6-0.

Argentina thắng 5 trận gần nhất, ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần.

Ai Cập thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.