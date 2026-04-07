Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Argentina vs Cape Verde 4/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Argentina và Cape Verde lúc 5h00 ngày 4/7/2026. Albiceleste được đánh giá vượt trội ở vòng 1/16 World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Argentina vs Cape Verde 4/7/2026

Trận đấu giữa Argentina và Cape Verde tại vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra lúc 05h00 ngày 04/07/2026 trên sân Hard Rock Stadium, Miami, Mỹ. Đây là màn so tài mà Argentina được đánh giá vượt trội, nhưng Cape Verde với lối chơi kỷ luật vẫn hứa hẹn tạo ra không ít thử thách.

Argentina 3 - 2 Cape Verde Trận đấu đã kết thúc 119' Tavares suýt đệm cận thành

Cape Verde tạt bóng từ cánh phải, Monteiro đánh đầu chuyền vào trong để Tavares lao vào gần cầu môn. Cầu thủ Cape Verde hụt bóng trong gang tấc, còn Emiliano Martinez bị bất ngờ và để bóng bật ra, mang về phạt góc cho Cape Verde.

Cape Verde tạt bóng từ cánh phải, Monteiro đánh đầu chuyền vào trong để Tavares lao vào gần cầu môn. Cầu thủ Cape Verde hụt bóng trong gang tấc, còn Emiliano Martinez bị bất ngờ và để bóng bật ra, mang về phạt góc cho Cape Verde. 116' Emiliano Martinez cản phá cú sút của Lopes Cabral

Từ góc đá phạt bên cánh trái, Lopes Cabral bất ngờ sút thẳng về khung thành. Bóng bay vào góc cao và suýt đi vào lưới, nhưng Emiliano Martinez kịp hất bóng vọt xà ngang.

Từ góc đá phạt bên cánh trái, Lopes Cabral bất ngờ sút thẳng về khung thành. Bóng bay vào góc cao và suýt đi vào lưới, nhưng Emiliano Martinez kịp hất bóng vọt xà ngang. 115' Montiel nhận thẻ vàng

Montiel xoạc trượt bóng và đốn ngã Varela ngay sát vòng cấm Argentina. Cape Verde được hưởng quả đá phạt ở vị trí chếch bên cánh trái.

Montiel xoạc trượt bóng và đốn ngã Varela ngay sát vòng cấm Argentina. Cape Verde được hưởng quả đá phạt ở vị trí chếch bên cánh trái. 111' Vào! Romero đưa Argentina vượt lên 3-2

Messi thực hiện quả phạt góc bên cánh trái. Romero băng vào khu 5m50 rồi đánh đầu chéo góc, bóng chạm tay một cầu thủ Cape Verde và bay vọt khỏi tầm với của Vozinha.

Messi thực hiện quả phạt góc bên cánh trái. Romero băng vào khu 5m50 rồi đánh đầu chéo góc, bóng chạm tay một cầu thủ Cape Verde và bay vọt khỏi tầm với của Vozinha. 108' Cape Verde phản công không thành công

Mac Allister bị phạm lỗi, nhưng quả đá phạt sau đó của Messi bị hàng thủ Cape Verde phá ra. Cape Verde lập tức phản công, song các hậu vệ Argentina kịp lùi về trước khi Monteiro sút xa cầu may từ cự ly hơn 30m đưa bóng đi không chính xác.

Mac Allister bị phạm lỗi, nhưng quả đá phạt sau đó của Messi bị hàng thủ Cape Verde phá ra. Cape Verde lập tức phản công, song các hậu vệ Argentina kịp lùi về trước khi Monteiro sút xa cầu may từ cự ly hơn 30m đưa bóng đi không chính xác. 105' Hiệp phụ thứ nhất kết thúc

Hiệp phụ thứ nhất khép lại với tỷ số hòa 2-2 giữa Argentina và Cape Verde. Hai đội đổi sân để tiếp tục bước vào hiệp phụ thứ hai.

Hiệp phụ thứ nhất khép lại với tỷ số hòa 2-2 giữa Argentina và Cape Verde. Hai đội đổi sân để tiếp tục bước vào hiệp phụ thứ hai. 103' Vào! Lopes Cabral gỡ hòa 2-2 cho Cape Verde

Lopes Cabral đón bóng bên cánh trái, quặt qua Mac Allister rồi cắt vào trong. Dù mới đứng sát mé ngoài bên trái vòng cấm, Cabral vẫn đặt lòng chân phải đưa bóng găm thẳng vào góc xa, đánh bại Emiliano Martinez.

Lopes Cabral đón bóng bên cánh trái, quặt qua Mac Allister rồi cắt vào trong. Dù mới đứng sát mé ngoài bên trái vòng cấm, Cabral vẫn đặt lòng chân phải đưa bóng găm thẳng vào góc xa, đánh bại Emiliano Martinez. 98' Argentina gây sức ép trong vòng cấm

Messi và Alvarez liên tiếp có cơ hội dứt điểm trong khu cấm địa Cape Verde, nhưng cả hai cú sút đều bị các cầu thủ áo xanh lăn xả ngăn chặn.

Messi và Alvarez liên tiếp có cơ hội dứt điểm trong khu cấm địa Cape Verde, nhưng cả hai cú sút đều bị các cầu thủ áo xanh lăn xả ngăn chặn. 90+2' Vào! Lisandro Martinez đưa Argentina vượt lên 2-1

Argentina được hưởng phạt góc bên cánh trái. Quả treo bóng của Messi bị phá về phía cột xa, nơi Lisandro Martinez đón bóng rồi tung cú đá chân trái ở góc hẹp, đưa bóng xoáy vào trong và vọt qua đầu Vozinha.

Argentina được hưởng phạt góc bên cánh trái. Quả treo bóng của Messi bị phá về phía cột xa, nơi Lisandro Martinez đón bóng rồi tung cú đá chân trái ở góc hẹp, đưa bóng xoáy vào trong và vọt qua đầu Vozinha. 90' Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu

Cape Verde giao bóng, hiệp phụ thứ nhất trận đấu với Argentina chính thức bắt đầu.

Cape Verde giao bóng, hiệp phụ thứ nhất trận đấu với Argentina chính thức bắt đầu. 90+6' Hiệp hai kết thúc

Hiệp hai khép lại với tỷ số hòa 1-1 giữa Argentina và Cape Verde. Hai đội sẽ bước vào hai hiệp phụ để phân định thắng thua.

Hiệp hai khép lại với tỷ số hòa 1-1 giữa Argentina và Cape Verde. Hai đội sẽ bước vào hai hiệp phụ để phân định thắng thua. 90+5' Vozinha cản phá cú sút phạt của Messi

Messi đột phá chếch bên phải trung lộ, vượt qua hai cầu thủ Cape Verde trước khi bị đốn ngã. Từ quả đá phạt sau đó, Messi sút chìm về phía trái hàng rào, bóng đổi hướng nhưng Vozinha vẫn kịp dịch người để hất bóng lên, rồi bắt gọn cú đánh đầu bồi của một cầu thủ Argentina.

Messi đột phá chếch bên phải trung lộ, vượt qua hai cầu thủ Cape Verde trước khi bị đốn ngã. Từ quả đá phạt sau đó, Messi sút chìm về phía trái hàng rào, bóng đổi hướng nhưng Vozinha vẫn kịp dịch người để hất bóng lên, rồi bắt gọn cú đánh đầu bồi của một cầu thủ Argentina. 90+2' Paredes sút xa không thành công

Paredes có khoảng trống trước vòng cấm Cape Verde và quyết định tung cú sút kỹ thuật. Tuy nhiên, bóng đi không quá khó và Vozinha đã xử lý an toàn.

Paredes có khoảng trống trước vòng cấm Cape Verde và quyết định tung cú sút kỹ thuật. Tuy nhiên, bóng đi không quá khó và Vozinha đã xử lý an toàn. 89' Không có phạt đền cho Argentina

Messi từ cánh phải cắt vào rồi tạt bóng để Mac Allister đánh đầu. Bóng chạm tay Pico trước khi bị phá ra, nhưng sau khi lắng nghe tổ VAR, trọng tài xua tay cho trận đấu tiếp tục.

Messi từ cánh phải cắt vào rồi tạt bóng để Mac Allister đánh đầu. Bóng chạm tay Pico trước khi bị phá ra, nhưng sau khi lắng nghe tổ VAR, trọng tài xua tay cho trận đấu tiếp tục. 86' Argentina thay người

Medina bị chuột rút và không thể tiếp tục thi đấu. Tagliafico được tung vào sân thay thế, cũng là lượt thay người cuối cùng của Argentina trong 90 phút chính thức.

Medina bị chuột rút và không thể tiếp tục thi đấu. Tagliafico được tung vào sân thay thế, cũng là lượt thay người cuối cùng của Argentina trong 90 phút chính thức. 85' Argentina thay người

Leandro Paredes được tung vào sân, thay cho De Paul.

Leandro Paredes được tung vào sân, thay cho De Paul. 81' Lopes giải nguy cho Cape Verde

Messi đột phá trung lộ rồi mở bóng sang trái để Molina căng ngang. Bóng vượt khỏi tầm với của Vozinha và hướng về phía Enzo ở cột xa, nhưng Lopes đã nhoài chân phá bóng đúng lúc.

Messi đột phá trung lộ rồi mở bóng sang trái để Molina căng ngang. Bóng vượt khỏi tầm với của Vozinha và hướng về phía Enzo ở cột xa, nhưng Lopes đã nhoài chân phá bóng đúng lúc. 80' Cape Verde thay người

Semedo và Varela được tung vào sân, thay cho J. Cabral và Mendes. Đây đều là những sự điều chỉnh trên hàng tấn công của Cape Verde.

Semedo và Varela được tung vào sân, thay cho J. Cabral và Mendes. Đây đều là những sự điều chỉnh trên hàng tấn công của Cape Verde. 78' Pina sút phạt không chính xác

Mac Allister phạm lỗi với Deroy Duarte, giúp Cape Verde được hưởng quả đá phạt ở trung lộ, cự ly khoảng 28m. Pina là người thực hiện, nhưng cú sút đi không chính xác.

Mac Allister phạm lỗi với Deroy Duarte, giúp Cape Verde được hưởng quả đá phạt ở trung lộ, cự ly khoảng 28m. Pina là người thực hiện, nhưng cú sút đi không chính xác. 73' Vozinha cản phá cú sút phạt của Messi

Messi bị xô ngã ngay sát vạch 16m50, chếch bên trái khu chữ D. Siêu sao Argentina thực hiện cú sút phạt nhanh, đưa bóng liệng về góc cao bên phải khung thành, nhưng Vozinha vẫn bay người hết cỡ để đấm bóng ra.

Messi bị xô ngã ngay sát vạch 16m50, chếch bên trái khu chữ D. Siêu sao Argentina thực hiện cú sút phạt nhanh, đưa bóng liệng về góc cao bên phải khung thành, nhưng Vozinha vẫn bay người hết cỡ để đấm bóng ra. 68' Pina nhận thẻ vàng

Pina kéo ngã Messi khi siêu sao Argentina đột phá ở trung lộ và phải nhận thẻ vàng. Ở quả đá phạt sau đó, Messi dứt điểm không vượt qua được hàng rào Cape Verde.

Pina kéo ngã Messi khi siêu sao Argentina đột phá ở trung lộ và phải nhận thẻ vàng. Ở quả đá phạt sau đó, Messi dứt điểm không vượt qua được hàng rào Cape Verde. 67' Alvarez dứt điểm không chính xác

Lisandro Martinez tiếp tục phất bóng vượt tuyến. Medina làm tường ở góc trái vòng cấm Cape Verde, nhưng Alvarez băng lên phía sau bị truy cản và tung cú đá không chính xác.

Lisandro Martinez tiếp tục phất bóng vượt tuyến. Medina làm tường ở góc trái vòng cấm Cape Verde, nhưng Alvarez băng lên phía sau bị truy cản và tung cú đá không chính xác. 64' Argentina thay người

Nico Gonzalez và Julian Alvarez được tung vào sân, thay cho Almada và Lautaro Martinez.

Nico Gonzalez và Julian Alvarez được tung vào sân, thay cho Almada và Lautaro Martinez. 63' Vozinha cản phá pha đối mặt với Messi

Lautaro bật tường ở khu chữ D, tạo điều kiện để Messi thoát xuống đối mặt. Tuy nhiên, thủ môn Vozinha đã kịp dùng chân trái cản phá cú dứt điểm của Messi.

Lautaro bật tường ở khu chữ D, tạo điều kiện để Messi thoát xuống đối mặt. Tuy nhiên, thủ môn Vozinha đã kịp dùng chân trái cản phá cú dứt điểm của Messi. 59' Vào! Cape Verde gỡ hòa 1-1

Mendes xuống biên phải rồi chuyền ngắn vào cho Deroy Duarte ở hành lang trong, sát góc phải vòng cấm Argentina. Dù góc sút rất hẹp, Duarte vẫn tung cú sút chìm xuyên qua khe chân Lisandro Martinez, đưa bóng sạt qua chân Emiliano Martinez rồi đi vào góc xa khung thành.

Mendes xuống biên phải rồi chuyền ngắn vào cho Deroy Duarte ở hành lang trong, sát góc phải vòng cấm Argentina. Dù góc sút rất hẹp, Duarte vẫn tung cú sút chìm xuyên qua khe chân Lisandro Martinez, đưa bóng sạt qua chân Emiliano Martinez rồi đi vào góc xa khung thành. 54' Duarte dứt điểm không thành công

Moreira căng bóng từ cánh phải vào trong, Da Costa làm tường khiến bóng chạm chân Medina bật ra. Duarte có cơ hội sút xa, nhưng cú đá đi qua rừng chân cầu thủ Argentina vẫn quá gần vị trí của Emiliano Martinez và bị thủ môn này bắt gọn.

Moreira căng bóng từ cánh phải vào trong, Da Costa làm tường khiến bóng chạm chân Medina bật ra. Duarte có cơ hội sút xa, nhưng cú đá đi qua rừng chân cầu thủ Argentina vẫn quá gần vị trí của Emiliano Martinez và bị thủ môn này bắt gọn. 52' Molina bỏ lỡ cơ hội

Messi lùi sâu rồi thực hiện cú phất vượt tuyến đưa Molina thoát xuống ở góc phải vòng cấm Cape Verde. Tuy nhiên, Molina đỡ bước một quá mạnh khiến bóng đi hết biên.

Messi lùi sâu rồi thực hiện cú phất vượt tuyến đưa Molina thoát xuống ở góc phải vòng cấm Cape Verde. Tuy nhiên, Molina đỡ bước một quá mạnh khiến bóng đi hết biên. 48' Cape Verde lên bóng bên cánh phải

Moreira leo biên phải rồi căng chìm vào trong. Da Costa đón được bóng nhưng đẩy quá dài, tạo điều kiện để Medina kịp thời phá bóng.

Moreira leo biên phải rồi căng chìm vào trong. Da Costa đón được bóng nhưng đẩy quá dài, tạo điều kiện để Medina kịp thời phá bóng. 46' Hiệp hai bắt đầu

Argentina giao bóng, hiệp hai trận đấu với Cape Verde chính thức bắt đầu.

Argentina giao bóng, hiệp hai trận đấu với Cape Verde chính thức bắt đầu. 45' Hiệp một kết thúc

Hiệp một khép lại với lợi thế dẫn 1-0 tạm nghiêng về Argentina trước Cape Verde.

Hiệp một khép lại với lợi thế dẫn 1-0 tạm nghiêng về Argentina trước Cape Verde. 45' Vozinha cản phá cú sút của Enzo

Mac Allister chuyền thẳng vào trung lộ cho Lautaro. Một cầu thủ Cape Verde vô tình phá bóng về phía Enzo, nhưng cú sút xa sau đó bị Vozinha đổ người cản phá.

Mac Allister chuyền thẳng vào trung lộ cho Lautaro. Một cầu thủ Cape Verde vô tình phá bóng về phía Enzo, nhưng cú sút xa sau đó bị Vozinha đổ người cản phá. 39' Cape Verde tổ chức tấn công

Cape Verde phối hợp tốt với đường chọc khe xuống cánh phải để Mendes tạt bóng, nhưng quả đưa bóng vào quá sâu. Hàng thủ Argentina lùi về kịp thời và dễ dàng phá nốt quả tạt thứ hai.

Cape Verde phối hợp tốt với đường chọc khe xuống cánh phải để Mendes tạt bóng, nhưng quả đưa bóng vào quá sâu. Hàng thủ Argentina lùi về kịp thời và dễ dàng phá nốt quả tạt thứ hai. 29' Vào! Messi mở tỷ số cho Argentina

Lisandro Martinez dâng cao qua vạch giữa sân rồi phất bóng xuống nách phải. Messi vòng qua điểm mù của Diney để phá bẫy việt vị, khống chế bước một trước khi dứt điểm vọt qua đầu Vozinha ở góc hẹp, đưa Argentina vượt lên dẫn Cape Verde 1-0.

Lisandro Martinez dâng cao qua vạch giữa sân rồi phất bóng xuống nách phải. Messi vòng qua điểm mù của Diney để phá bẫy việt vị, khống chế bước một trước khi dứt điểm vọt qua đầu Vozinha ở góc hẹp, đưa Argentina vượt lên dẫn Cape Verde 1-0. 23' Messi bị vây ráp

Messi xoay sở ở trung lộ nhưng bị truy cản. Mac Allister lập tức chuyền lại cho Messi, nhưng nỗ lực luồn lách qua hai cầu thủ Cape Verde của siêu sao Argentina bị người thứ ba ập vào lấy bóng.

Messi xoay sở ở trung lộ nhưng bị truy cản. Mac Allister lập tức chuyền lại cho Messi, nhưng nỗ lực luồn lách qua hai cầu thủ Cape Verde của siêu sao Argentina bị người thứ ba ập vào lấy bóng. 19' Vozinha lao ra bắt bóng

Một cú phất dài của Argentina đưa Molina thoát xuống bên cánh phải. Anh đỡ bóng rồi chuyền ngay cho Messi, nhưng đường bóng hơi mạnh và Vozinha đã lao ra bắt gọn.

Một cú phất dài của Argentina đưa Molina thoát xuống bên cánh phải. Anh đỡ bóng rồi chuyền ngay cho Messi, nhưng đường bóng hơi mạnh và Vozinha đã lao ra bắt gọn. 18' Messi sút phạt không thành công

Messi bị phạm lỗi, giúp Argentina được hưởng quả đá phạt ở trung lộ, cự ly khoảng 25m. Messi sút qua hàng rào, nhưng bóng đi khá dễ đoán với thủ môn Vozinha.

Messi bị phạm lỗi, giúp Argentina được hưởng quả đá phạt ở trung lộ, cự ly khoảng 25m. Messi sút qua hàng rào, nhưng bóng đi khá dễ đoán với thủ môn Vozinha. 15' Messi sút chệch cột dọc

Argentina phối hợp trước vòng cấm rồi bất ngờ đưa bóng vào góc trái khu vực cấm địa Cape Verde. Messi lọt xuống và tung cú đá chéo góc, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Argentina phối hợp trước vòng cấm rồi bất ngờ đưa bóng vào góc trái khu vực cấm địa Cape Verde. Messi lọt xuống và tung cú đá chéo góc, nhưng bóng đi chệch cột dọc. 7' Cape Verde phản công

Cape Verde tổ chức phản công, Da Costa từ cánh phải cắt vào rồi dứt điểm. Bóng chạm chân hai cầu thủ Argentina trước khi đi nhẹ về phía Emiliano Martinez.

Cape Verde tổ chức phản công, Da Costa từ cánh phải cắt vào rồi dứt điểm. Bóng chạm chân hai cầu thủ Argentina trước khi đi nhẹ về phía Emiliano Martinez. 5' Cape Verde đá phạt bên cánh trái

Cape Verde được hưởng quả đá phạt gần đường biên dọc bên cánh trái. Họ phối hợp ngắn rồi treo bóng vào khu cấm địa, nhưng quả lật bị hàng thủ Argentina phá ra.

Cape Verde được hưởng quả đá phạt gần đường biên dọc bên cánh trái. Họ phối hợp ngắn rồi treo bóng vào khu cấm địa, nhưng quả lật bị hàng thủ Argentina phá ra. 1' Hiệp một bắt đầu

Cape Verde giao bóng, trận đấu với Argentina chính thức bắt đầu.

Cape Verde giao bóng, trận đấu với Argentina chính thức bắt đầu. 0' Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Trận đấu giữa Argentina vs Cape Verde đang được chuẩn bị.

Nền tảng trực tiếp trận Argentina và Cape Verde: VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Argentina và Cape Verde phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Argentina và Cape Verde phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Argentina và Cape Verde phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV9: Đang cập nhật

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Argentina và Cape Verde: Đang cập nhật

Link TV360 trực tiếp trận đấu Argentina và Cape Verde: Đang cập nhật

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Argentina bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với tư cách đội nhất bảng J. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.

Albiceleste mở màn bằng chiến thắng 3-0 trước Algeria. Sau đó, họ đánh bại Áo 2-0 trước khi vượt qua Jordan 3-1 ở lượt cuối. Ngay cả khi xoay tua lực lượng, Argentina vẫn giữ được sự chủ động và độ sắc bén cần thiết.

Với Argentina, trận đấu này là bước đầu tiên trong hành trình knock-out. Sau vòng bảng hoàn hảo, Messi cùng đồng đội cần duy trì sự tập trung để tránh rơi vào thế khó trước một đối thủ giàu quyết tâm.

Cape Verde là một trong những hiện tượng đáng chú ý của World Cup 2026. Đại diện châu Phi lần đầu tham dự giải đấu nhưng đã giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng H. Họ hòa cả 3 trận trước Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia.

Việc Cape Verde vượt qua vòng bảng mà không thắng trận nào cho thấy sự đặc biệt trong hành trình của đội bóng này. Họ không có nhiều ngôi sao lớn, nhưng bù lại là tổ chức phòng ngự tốt, tinh thần chiến đấu cao và khả năng chịu sức ép đáng nể.

Tương quan sức mạnh: Argentina vượt trội

Argentina nhỉnh hơn Cape Verde ở gần như mọi khía cạnh. Đội bóng Nam Mỹ có dàn cầu thủ chất lượng cao, kinh nghiệm dày dạn và chiều sâu lực lượng rất tốt cho giai đoạn knock-out.

Messi vẫn là nhân tố được chú ý nhất. Siêu sao sinh năm 1987 đang có một kỳ World Cup thăng hoa với 6 bàn sau 3 trận. Khả năng tạo khác biệt của Messi giúp Argentina luôn có thêm phương án trong những thời điểm thế trận bế tắc.

Bên cạnh Messi, Argentina còn sở hữu nhiều lựa chọn tấn công chất lượng. Lautaro Martinez và Julian Alvarez có thể thay nhau gây sức ép lên hàng thủ đối phương. Ở tuyến giữa, De Paul, Enzo Fernandez và Mac Allister mang lại sự cân bằng giữa kiểm soát bóng, tranh chấp và phát động tấn công.

Hàng thủ Argentina cũng đang chơi rất chắc chắn. Albiceleste chỉ thủng lưới 1 bàn sau 3 trận vòng bảng. Tính trong 5 trận gần nhất, họ cũng chỉ nhận 1 bàn thua, trung bình 0,2 bàn/trận.

Cape Verde có ưu điểm ở sự kỷ luật. Đại diện châu Phi giữ sạch lưới 2/3 trận vòng bảng, nổi bật là trận hòa 0-0 trước Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Argentina có nhiều cầu thủ biết tạo khác biệt hơn so với những đối thủ mà Cape Verde đã gặp.

Lịch sử đối đầu: Hai đội chưa từng gặp nhau

Argentina và Cape Verde chưa từng gặp nhau trong quá khứ. Vì vậy, màn so tài tại vòng 1/16 World Cup 2026 sẽ là lần đầu tiên hai đội chạm trán.

Việc không có dữ liệu đối đầu khiến trận đấu mang thêm màu sắc mới mẻ. Với Argentina, đây là cơ hội để khẳng định sức mạnh trước một đối thủ lần đầu dự World Cup. Với Cape Verde, đây là trận đấu lịch sử, nơi họ có thể thử thách bản lĩnh trước một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới.

Dù không có nhiều cơ sở từ lịch sử đối đầu, tương quan hiện tại vẫn nghiêng hẳn về Argentina. Cape Verde có thể gây khó chịu trong từng thời điểm, nhưng để duy trì thế trận an toàn trước Albiceleste là nhiệm vụ rất khó.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Argentina đang có phong độ hoàn hảo. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni thắng 5 trận gần nhất, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Hàng công ghi trung bình 2,6 bàn/trận, còn hàng thủ duy trì mức thủng lưới trung bình chỉ 0,2 bàn/trận.

Tại vòng bảng World Cup 2026, Argentina toàn thắng 3 trận. Họ ghi 8 bàn, chỉ nhận 1 bàn thua và cho thấy sự ổn định ở cả ba tuyến.

Cape Verde cũng có phong độ tốt theo cách riêng. Đại diện châu Phi bất bại 5 trận gần nhất, gồm 1 chiến thắng và 4 trận hòa. Riêng tại vòng bảng, họ hòa Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia để lần đầu giành vé vào vòng knock-out World Cup.

Hàng thủ Cape Verde đang chơi khá chắc. Trong 5 trận gần nhất, họ chỉ thủng lưới 3 bàn, trung bình 0,6 bàn/trận. Dù vậy, hàng công của đội bóng này chưa thật sự bùng nổ, nhất là khi có 2/5 trận gần đây không ghi bàn.

Về lực lượng, Argentina có Cristian Romero bị đau nhẹ. Khả năng ra sân của trung vệ này cần được theo dõi thêm trước giờ bóng lăn.

Cape Verde không có Telmo Arcanjo do chấn thương. Đây là tổn thất đáng kể trong bối cảnh đại diện châu Phi cần lực lượng tốt nhất để đối đầu Argentina.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Argentina nhiều khả năng sẽ kiểm soát bóng ngay từ đầu. Với tuyến giữa gồm De Paul, Enzo Fernandez và Mac Allister, Albiceleste có đủ khả năng áp đặt nhịp độ, kéo giãn đội hình đối phương và tìm khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ Cape Verde.

Messi sẽ tiếp tục là trung tâm trong các pha lên bóng. Anh có thể lùi xuống nhận bóng, điều phối nhịp tấn công rồi bất ngờ tăng tốc ở khu vực 1/3 cuối sân. Sự xuất hiện của Lautaro Martinez và Julian Alvarez giúp Argentina có thêm các phương án chạy chỗ, pressing và dứt điểm trong vòng cấm.

Cape Verde gần như chắc chắn sẽ chọn cách đá thấp. Đại diện châu Phi cần giữ đội hình thật chặt, bịt khoảng trống trước vòng cấm và hạn chế những đường chuyền vào khu vực giữa trung vệ và hậu vệ biên.

Cơ hội của Cape Verde có thể đến từ phản công hoặc bóng cố định. Ryan Mendes, Garry Rodrigues và Dailon Livramento sẽ là những cái tên được kỳ vọng trong các pha chuyển trạng thái. Tuy nhiên, số cơ hội của Cape Verde có thể không nhiều nếu Argentina kiểm soát bóng tốt.

Về số bàn thắng, Argentina ghi 13 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 2,6 bàn/trận. Cape Verde ghi 6 bàn sau 5 trận, đạt hiệu suất 1,2 bàn/trận. Với thế trận dự kiến nghiêng về Argentina, trận đấu có thể xuất hiện từ 2 đến 3 bàn.

Dự đoán số bàn thắng: 2-3 bàn.

Nhìn chung, Cape Verde có thể khiến Argentina gặp khó trong một số thời điểm nhờ lối chơi phòng ngự kỷ luật. Dù vậy, đẳng cấp, kinh nghiệm và chất lượng đội hình của Albiceleste vẫn vượt trội. Nếu Argentina sớm mở tỷ số, Cape Verde rất khó giữ được thế trận an toàn.

Dự đoán tỷ số: Argentina 3-0 Cape Verde.

Đội hình dự kiến Argentina vs Cape Verde

Đội hình dự kiến Argentina: E. Martinez; Molina, Otamendi, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez.

Đội hình dự kiến Cape Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte; Garry Rodrigues, Ryan Mendes, Dailon Livramento.

Thống kê đáng chú ý Argentina vs Cape Verde

Argentina thắng 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Argentina ghi 13 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 2,6 bàn/trận.

Argentina chỉ thủng lưới 1 lần trong 5 trận vừa qua.

Argentina toàn thắng 3 trận vòng bảng World Cup 2026.

Albiceleste ghi 8 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua tại vòng bảng.

Cape Verde bất bại 5 trận gần nhất, gồm 1 chiến thắng và 4 trận hòa.

Cape Verde hòa cả 3 trận vòng bảng trước Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia.

Cape Verde giữ sạch lưới 2/3 trận vòng bảng World Cup 2026.

Cape Verde chỉ thủng lưới 3 bàn trong 5 trận gần nhất.

Argentina và Cape Verde chưa từng gặp nhau trước trận đấu này.