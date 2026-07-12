Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Argentina vs Thụy Sĩ 12/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Argentina và Thụy Sĩ lúc 8h00 ngày 12/7/2026. Nhà đương kim vô địch đối đầu hàng phòng ngự chắc chắn bậc nhất World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Argentina vs Thụy Sĩ 12/7/2026

Argentina 1 - 0 Thụy Sĩ Trận đấu chuẩn bị diễn ra 20' Sow sút xa không thắng Martinez

Sow tung cú sút xa quyết đoán, nhưng bóng đi chưa đủ hiểm để đánh bại Martinez. Thủ môn Argentina chọn vị trí tốt và bắt gọn bóng chắc chắn.

Sow tung cú sút xa quyết đoán, nhưng bóng đi chưa đủ hiểm để đánh bại Martinez. Thủ môn Argentina chọn vị trí tốt và bắt gọn bóng chắc chắn. 10' Vào! Mac Allister mở tỷ số cho Argentina

Messi thực hiện quả phạt góc có điểm rơi khó chịu, tạo điều kiện để Mac Allister bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa Argentina vươn lên dẫn trước Thụy Sĩ.

Messi thực hiện quả phạt góc có điểm rơi khó chịu, tạo điều kiện để Mac Allister bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa Argentina vươn lên dẫn trước Thụy Sĩ. 7' Xhaka vô lê vọt xà

Xhaka băng đến bắt vô lê quyết đoán từ ngoài vòng cấm, nhưng cú đá của tiền vệ Thụy Sĩ đưa bóng đi quá cao so với khung thành Argentina.

Xhaka băng đến bắt vô lê quyết đoán từ ngoài vòng cấm, nhưng cú đá của tiền vệ Thụy Sĩ đưa bóng đi quá cao so với khung thành Argentina. 3' Julian Alvarez bị thổi phạt

Julian Alvarez bị trọng tài thổi phạt trong một đợt lên bóng của Argentina, khiến cơ hội tấn công sớm của nhà đương kim vô địch bị chặn lại.

Julian Alvarez bị trọng tài thổi phạt trong một đợt lên bóng của Argentina, khiến cơ hội tấn công sớm của nhà đương kim vô địch bị chặn lại. 1' Trận đấu bắt đầu

Thụy Sĩ giao bóng, trận đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ chính thức bắt đầu.

Thụy Sĩ giao bóng, trận đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ chính thức bắt đầu. 0' Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Trận đấu giữa Argentina vs Thụy Sĩ đang được chuẩn bị.

Trận đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ tại tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 8h00 ngày 12/7/2026 trên sân vận động Arrowhead, Mỹ. Nhà đương kim vô địch được đánh giá cao hơn, nhưng phải đối đầu một đội tuyển châu Âu chưa thua và mới nhận 3 bàn từ đầu giải.

Nền tảng trực tiếp trận Argentina và Thụy Sĩ: VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Argentina và Thụy Sĩ phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Argentina và Thụy Sĩ phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Argentina và Thụy Sĩ: https://fptplay.vn/su-kien/argentina-thuy-si-6a4db560ba5e98146858faac?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Argentina và Thụy Sĩ: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Argentina bước vào tứ kết với mục tiêu tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni toàn thắng 5 trận từ đầu giải, nhưng hai vòng đấu loại trực tiếp gần nhất đều mang đến nhiều khó khăn.

La Albiceleste vượt qua Cape Verde với tỷ số 3-2 trước khi tạo nên cuộc lội ngược dòng tương tự trước Ai Cập. Ở vòng 1/8, nhà đương kim vô địch bị dẫn 0-2 cho đến khi trận đấu chỉ còn 11 phút.

Cristian Romero ghi bàn rút ngắn cách biệt, Messi lập công đưa trận đấu trở về vạch xuất phát, còn Enzo Fernandez hoàn tất màn ngược dòng. Argentina tiếp tục chứng minh khả năng vượt qua áp lực ở những thời điểm quan trọng.

Chiến thắng trước Ai Cập giúp đội bóng Nam Mỹ kéo dài chuỗi thắng lên 12 trận. Kể từ thất bại trước Saudi Arabia tại World Cup 2022, Argentina chưa thua trong 11 trận tại giải đấu và đều ghi ít nhất 2 bàn mỗi trận.

Phía bên kia, Thụy Sĩ đang trải qua một chiến dịch rất ổn định. Sau trận hòa Qatar, đội bóng của Murat Yakin thắng Bosnia và Canada để dẫn đầu bảng B.

Thụy Sĩ tiếp tục đánh bại Algeria ở vòng 32 đội rồi vượt qua Colombia trên chấm luân lưu. Gregor Kobel trở thành người hùng trong loạt sút quyết định, giúp đại diện châu Âu góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất.

Tương quan sức mạnh: Argentina nhỉnh hơn, Thụy Sĩ không dễ khuất phục

Theo siêu máy tính Opta, Argentina có 57,1% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Thụy Sĩ đạt 18,7%, còn khả năng hai đội hòa và phải bước vào hiệp phụ là 24,2%.

Bảng xếp hạng FIFA cũng mang lại ưu thế cho La Albiceleste. Argentina đứng số 1 thế giới, còn Thụy Sĩ xếp vị trí thứ 19.

Đội bóng Nam Mỹ sở hữu nhiều cầu thủ có thể tạo ra khác biệt. Messi giữ vai trò dẫn dắt lối chơi, Lautaro Martinez và Julian Alvarez mang đến sức ép trong vòng cấm, còn Mac Allister cùng Enzo Fernandez đảm nhiệm nhiệm vụ kiểm soát khu trung tuyến.

Argentina đã ghi 14 bàn sau 5 trận tại World Cup 2026, trung bình 2,8 bàn mỗi trận. Messi lập công trong cả 5 lần ra sân và tiếp tục là nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trên hàng công.

Thụy Sĩ không có nhiều ngôi sao tấn công như đối thủ, nhưng sở hữu hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ. Đội bóng của Murat Yakin mới nhận 3 bàn và giữ sạch lưới trong cả hai vòng knock-out.

Granit Xhaka cùng Remo Freuler giúp Thụy Sĩ kiểm soát khoảng trống trước hàng phòng ngự. Akanji, Elvedi và Rodriguez có kinh nghiệm, còn Gregor Kobel đang đạt phong độ tốt trong khung thành.

Lịch sử đối đầu: Argentina duy trì thành tích bất bại

Argentina chưa từng thua Thụy Sĩ sau 7 lần chạm trán. Trong 5 cuộc đối đầu gần nhất, La Albiceleste thắng 3 và hòa 2.

Hai đội từng gặp nhau tại World Cup 1966. Argentina giành chiến thắng 2-0 ở vòng bảng.

Lần gần nhất họ đối đầu tại sân chơi thế giới là vòng 1/8 World Cup 2014. Thụy Sĩ kéo trận đấu sang hiệp phụ, nhưng bị đánh bại bởi bàn thắng của Angel Di Maria ở phút 118.

Messi là người kiến tạo cho Di Maria trong tình huống quyết định. Ký ức ấy mang lại điểm tựa tinh thần cho Argentina, dù Thụy Sĩ hiện tại được tổ chức tốt và có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn.

Đại diện châu Âu cũng chưa từng bị dẫn trước trong toàn bộ hành trình World Cup 2026, tính cả vòng loại. Khả năng phòng ngự tập trung có thể khiến Argentina gặp khó khăn nếu không sớm tìm được bàn mở tỷ số.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Argentina toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 14 bàn và nhận 7 bàn thua. Hai trận đấu ở vòng knock-out của La Albiceleste đều kết thúc với tỷ số 3-2.

Phong độ tấn công của đội bóng Nam Mỹ đang ở mức cao, nhưng hàng phòng ngự chưa mang đến sự an tâm. Việc để Cape Verde và Ai Cập ghi tổng cộng 4 bàn là vấn đề HLV Scaloni cần khắc phục trước trận tứ kết.

Thụy Sĩ thắng 4 và hòa 1 trong thời gian thi đấu chính thức ở 5 trận gần nhất. Đại diện châu Âu ghi 9 bàn, chỉ nhận 3 bàn thua.

Hàng thủ của Thụy Sĩ giữ sạch lưới trước Algeria và Colombia. Họ cũng chưa để đối thủ nào vượt lên dẫn trước tại World Cup năm nay.

Argentina có lực lượng mạnh nhất. Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Enzo Fernandez và Mac Allister đều sẵn sàng ra sân.

Thụy Sĩ không có Johan Manzambi do chấn thương đầu gối. Michel Aebischer và Luca Jaquez tiếp tục vắng mặt vì chấn thương cơ.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Argentina nhiều khả năng sẽ kiểm soát bóng và đẩy cao đội hình ngay từ đầu. Enzo Fernandez, Paredes và Mac Allister có nhiệm vụ duy trì nhịp độ, đồng thời đưa bóng vào các khu vực Messi thường xuyên hoạt động.

Messi có thể di chuyển tự do giữa tuyến tiền vệ và hàng phòng ngự Thụy Sĩ. Lautaro Martinez cùng Julian Alvarez sẽ tìm cách kéo giãn Akanji và Elvedi, qua đó tạo khoảng trống cho các pha xâm nhập từ tuyến hai.

Thụy Sĩ dự kiến giữ đội hình thấp, ưu tiên bảo vệ khu vực trung lộ và hạn chế không gian quanh vòng cấm. Xhaka cùng Freuler sẽ phải theo sát Messi, đồng thời hỗ trợ phát động phản công khi giành lại bóng.

Embolo là điểm đến phù hợp cho những đường chuyền vượt tuyến. Khả năng tì đè của tiền đạo này có thể giúp Thụy Sĩ giữ bóng và tạo cơ hội cho Vargas, Ndoye hoặc Sow băng lên.

Dự đoán số bàn thắng Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina ghi 14 bàn sau 5 trận, đạt trung bình 2,8 bàn mỗi trận. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch cũng nhận 7 bàn thua, cho thấy các trận đấu của họ thường có nhiều tình huống nguy hiểm.

Thụy Sĩ ghi 9 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Đội bóng châu Âu giữ sạch lưới trong cả hai trận knock-out, đồng thời có xu hướng ưu tiên sự an toàn trước các đối thủ mạnh.

Argentina có khả năng tạo ra nhiều cơ hội nhờ chất lượng cá nhân. Thụy Sĩ cũng đủ sức ghi bàn nếu khai thác được khoảng trống trong các pha phản công.

Dự đoán: Trận đấu có trên 3 bàn thắng.

Dự đoán tỷ số Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina có ưu thế về chất lượng đội hình, kinh nghiệm tại vòng knock-out và thành tích đối đầu. Messi cùng các đồng đội cũng đang duy trì phong độ ghi bàn cao.

Thụy Sĩ lại sở hữu một trong những hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải. Đại diện châu Âu có thể kéo trận đấu vào thế giằng co, nhưng những khoảnh khắc cá nhân của Argentina vẫn có khả năng tạo ra khác biệt.

Dự đoán tỷ số: Argentina 3-2 Thụy Sĩ.

Đội hình dự kiến Argentina vs Thụy Sĩ

Đội hình Argentina dự kiến: Emiliano Martinez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Enzo Fernandez, Paredes, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez.

Đội hình Thụy Sĩ dự kiến: Gregor Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Vargas, Sow; Embolo.

Thống kê đáng chú ý Argentina vs Thụy Sĩ

Lionel Messi đã ghi bàn trong cả 5 trận tại World Cup 2026.

Argentina toàn thắng 5 trận từ đầu giải, ghi 14 bàn và nhận 7 bàn thua.

Argentina đạt hiệu suất trung bình 2,8 bàn mỗi trận.

Thụy Sĩ ghi 9 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua sau 5 trận.

Thụy Sĩ giữ sạch lưới trước Algeria và Colombia ở hai vòng knock-out.

Thụy Sĩ chưa từng bị dẫn trước trong toàn bộ chiến dịch World Cup 2026, tính cả vòng loại.

Argentina chưa từng thua Thụy Sĩ sau 7 lần đối đầu.

Trong 5 cuộc chạm trán gần nhất, Argentina thắng 3 và hòa 2.

Argentina thắng Thụy Sĩ 1-0 sau hiệp phụ tại vòng 1/8 World Cup 2014.

Argentina đứng số 1 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, còn Thụy Sĩ xếp thứ 19.

Argentina thường tạo ra khoảng 5-7 quả phạt góc mỗi trận.

Thụy Sĩ duy trì trung bình khoảng 4-5 quả phạt góc mỗi trận.

Argentina thường chỉ nhận từ 0 đến 1 thẻ vàng trong mỗi trận tại World Cup 2026.