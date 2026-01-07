Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Bỉ vs Senegal 2/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Bỉ và Senegal lúc 3h00 ngày 2/7/2026. Quỷ đỏ bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 trước đối thủ giàu sức chiến đấu.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Bỉ vs Senegal 2/7/2026

Trận đấu giữa Bỉ và Senegal tại vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra lúc 3h00 ngày 2/7/2026 trên sân vận động Levi's, San Francisco Bay Area, Mỹ. Đây là màn so tài đáng chú ý khi Bỉ vào vòng knock-out với vị thế đội nhất bảng, còn Senegal mang đến tốc độ, thể lực và tinh thần chiến đấu rất cao.

Bỉ 0 - 0 Senegal Trận đấu chuẩn bị diễn ra 0' Trận đấu bắt đầu

Trận đấu giữa Bỉ vs Senegal chuẩn bị lăn bóng.

Nền tảng trực tiếp trận Bỉ và Senegal: VTV3, VTV6, VTV10. Link FPT Play và TV360 sẽ được cập nhật khi có đường dẫn sự kiện. Cụ thể:

Bỉ và Senegal phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Bỉ và Senegal phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Bỉ và Senegal phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Bỉ và Senegal: Đang cập nhật

Link TV360 trực tiếp trận đấu Bỉ và Senegal: Đang cập nhật

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Bỉ bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 sau khi đứng đầu bảng với 5 điểm. Quỷ đỏ ghi 6 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần, nhưng chặng đường vòng bảng của họ chưa thật sự suôn sẻ. Hai trận hòa trước Ai Cập và Iran khiến đội bóng châu Âu chịu nhiều nghi ngờ, trước khi thắng New Zealand 5-0 ở lượt cuối.

Chiến thắng đậm trước New Zealand giúp Bỉ giải tỏa sức ép đúng thời điểm. Hàng công tìm lại cảm giác ghi bàn, các mũi tấn công có thêm sự tự tin và HLV Rudi Garcia cũng có thêm cơ sở để giữ nguyên bộ khung chính trong trận knock-out.

Senegal đi tiếp theo kịch bản giàu cảm xúc hơn. Hai thất bại trước Pháp và Na Uy từng đẩy đại diện châu Phi vào thế khó, nhưng chiến thắng 5-0 trước Iraq đã mở ra tấm vé vào vòng loại trực tiếp. Đây còn là dấu mốc lịch sử khi Senegal trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên ghi 5 bàn trong một trận đấu tại World Cup.

Với tính chất loại trực tiếp, sai lầm nhỏ có thể khiến cả hai phải trả giá. Bỉ cần chứng minh vị thế đội cửa trên, còn Senegal có cơ hội tạo nên một trong những bất ngờ lớn của vòng 1/16.

Tương quan sức mạnh: Quỷ đỏ vẫn nhỉnh hơn

Bỉ được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm quốc tế và khả năng kiểm soát bóng. Dù không còn ở giai đoạn rực rỡ nhất, Quỷ đỏ vẫn sở hữu nhiều cầu thủ có thể tạo khác biệt trong những khoảnh khắc quan trọng.

De Bruyne là điểm tựa lớn ở tuyến giữa với khả năng chuyền bóng, điều tiết nhịp độ và mở ra cơ hội cho đồng đội. Tielemans, Vanaken giúp Bỉ giữ sự cân bằng, còn Doku và Trossard có thể kéo giãn hàng thủ Senegal bằng tốc độ ở hai biên. Trên hàng công, Lukaku vẫn là mũi nhọn được kỳ vọng trong các pha xử lý trong vòng cấm.

Senegal có thể không vượt trội về kiểm soát bóng, nhưng họ nguy hiểm ở khả năng chuyển trạng thái. Mane, Sarr, Ndiaye và Camara đều có tốc độ tốt, sẵn sàng khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Bỉ. Nếu trận đấu bị đẩy vào thế giàu va chạm, đại diện châu Phi hoàn toàn có thể khiến Quỷ đỏ gặp khó.

Bỉ cần đặc biệt cẩn trọng với những pha mất bóng ở khu vực giữa sân. Senegal thường chơi trực diện, tăng tốc nhanh và sẵn sàng dứt điểm khi có khoảng trống. Đây là kiểu đối thủ có thể khiến trận đấu trở nên khó kiểm soát nếu Bỉ nhập cuộc thiếu tập trung.

Lịch sử đối đầu: Lần đầu tạo duyên nợ

Bỉ và Senegal chưa có nhiều dữ liệu đối đầu ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Màn so tài tại vòng 1/16 World Cup 2026 vì thế càng đáng chú ý, khi hai đội bước vào trận đấu knock-out với tâm thế hoàn toàn khác nhau.

Bỉ có kinh nghiệm ở những trận đấu lớn và sở hữu đội hình giàu tên tuổi hơn. Quỷ đỏ hiểu rằng họ không được phép chủ quan trước một đối thủ có nền tảng thể lực tốt, đặc biệt khi Senegal vừa có chiến thắng 5-0 để lấy lại niềm tin.

Senegal lại có cơ sở để tin vào khả năng gây bất ngờ. Đại diện châu Phi từng trải qua vòng bảng nhiều biến động, nhưng cú bứt phá trước Iraq cho thấy họ vẫn rất nguy hiểm khi tinh thần lên cao.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Bỉ thắng 3 và hòa 2 trong 5 trận gần nhất. Tính rộng hơn, Quỷ đỏ bất bại 8/10 trận trên mọi đấu trường, ghi 25 bàn trong 10 trận gần đây và giữ sạch lưới 5 trận. Đây là nền tảng khá tốt trước khi bước vào giai đoạn loại trực tiếp.

Dù vậy, sự ổn định vẫn là vấn đề của Bỉ. Khi hàng công vận hành tốt, họ có thể tạo ra sức ép liên tục. Nhưng nếu đối thủ chơi áp sát, tranh chấp mạnh và chuyển trạng thái nhanh, Quỷ đỏ có thể lộ ra những khoảng trống ở phía sau hàng tiền vệ.

Senegal thắng 1, hòa 1 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đại diện châu Phi ghi 18 bàn sau 10 trận, đạt hiệu suất 1,8 bàn/trận, nhưng cũng để thủng lưới 11 bàn. Hàng thủ Senegal cần tập trung hơn nhiều nếu muốn đứng vững trước sức ép từ Bỉ.

Về lực lượng, Bỉ không có Zeno Debast do chấn thương. Senegal mất Edouard Mendy, đây là tổn thất đáng kể ở vị trí thủ môn trước một đối thủ có nhiều phương án dứt điểm.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Bỉ nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng từ đầu trận. Quỷ đỏ cần kéo giãn đội hình Senegal, đưa bóng ra hai biên cho Doku và Trossard, sau đó tìm Lukaku trong vòng cấm. Những đường chuyền của De Bruyne có thể là chìa khóa để tạo khác biệt.

Senegal có thể chọn cách chơi thận trọng hơn, ưu tiên giữ cự ly phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Mane và Sarr sẽ là những điểm đến quan trọng trong các tình huống chuyển trạng thái. Nếu tận dụng tốt tốc độ, Senegal đủ khả năng khiến hàng thủ Bỉ phải chơi trong áp lực.

Về bàn thắng, Bỉ ghi trung bình 2,5 bàn/trận trong 10 trận gần nhất, còn Senegal đạt mức 1,8 bàn/trận. 6/10 trận gần nhất của Bỉ có từ 3 bàn trở lên, Senegal cũng có 5/10 trận chạm mốc này. Trận đấu được dự đoán có từ 2 đến 4 bàn.

Về phạt góc, Bỉ được hưởng 61 quả trong 10 trận gần nhất, trung bình 6,1 quả/trận. Senegal có 55 quả phạt góc sau 10 trận, đạt mức 5,5 quả/trận. Với cách chơi thiên về biên của cả hai, tổng phạt góc có thể rơi vào khoảng 10-12 quả.

Về thẻ phạt, Bỉ nhận 13 thẻ vàng trong 10 trận gần nhất, còn Senegal nhận 20 thẻ vàng. Trận knock-out có cường độ cao và nhiều pha tranh chấp, nên tổng thẻ vàng có thể ở mức 3-5 thẻ.

Bỉ vẫn nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm, chất lượng đội hình và sự hưng phấn sau chiến thắng New Zealand. Senegal đủ sức tạo khó khăn, nhưng nếu Quỷ đỏ giữ được sự tỉnh táo, đại diện châu Âu có nhiều cơ hội đi tiếp.

Dự đoán tỷ số: Bỉ 2-1 Senegal.

Đội hình dự kiến Bỉ vs Senegal

Đội hình dự kiến Bỉ: Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Vanaken, De Bruyne, Tielemans; Trossard, Doku, Lukaku.

Đội hình dự kiến Senegal: Diaw; Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs; P. Gueye, I. Gueye; Ndiaye, Camara, Mane; Sarr.

Thống kê đáng chú ý Bỉ vs Senegal

Bỉ bất bại 8/10 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Bỉ ghi 25 bàn trong 10 trận gần nhất, trung bình 2,5 bàn/trận.

Bỉ ghi bàn ở 9/10 trận gần đây.

Bỉ giữ sạch lưới 5/10 trận gần nhất.

Senegal thắng 4/10 trận gần nhất.

Senegal ghi 18 bàn sau 10 trận, đạt hiệu suất 1,8 bàn/trận.

Senegal ghi bàn ở 8/10 trận gần nhất.

Senegal nhận 20 thẻ vàng trong 10 trận gần đây.

Bỉ được hưởng trung bình 6,1 quả phạt góc/trận trong 10 trận gần nhất.

Senegal được hưởng trung bình 5,5 quả phạt góc/trận trong 10 trận gần nhất.

6/10 trận gần nhất của Bỉ có từ 3 bàn thắng trở lên.