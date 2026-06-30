Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Bờ Biển Ngà vs Na Uy 1/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Bờ Biển Ngà và Na Uy lúc 00h00 ngày 1/7/2026. Haaland cùng Na Uy bước vào thử thách khó lường ở vòng 1/16.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Bờ Biển Ngà vs Na Uy 1/7/2026

Bờ Biển Ngà 0 - 0 Na Uy Trận đấu chuẩn bị diễn ra 0' Trận đấu bắt đầu

Trận đấu giữa Bờ Biển Ngà vs Na Uy chuẩn bị lăn bóng.

Trận đấu giữa Bờ Biển Ngà và Na Uy tại vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra lúc 00h00 ngày 1/7/2026 trên sân vận động AT&T, Mỹ. Đây là một trong những cặp đấu khó đoán khi hai đội đều có phong độ tốt, sở hữu nhiều nhân tố tấn công chất lượng và bước vào vòng knock-out với sự tự tin lớn.

Nền tảng trực tiếp trận Bờ Biển Ngà và Na Uy: VTV3, VTV6, VTV10. Cụ thể:

Bờ Biển Ngà và Na Uy phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Bờ Biển Ngà và Na Uy phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Bờ Biển Ngà và Na Uy phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Bờ Biển Ngà và Na Uy: https://fptplay.vn/su-kien/bo-bien-nga-na-uy-6a40e6836e806ac6df9be266?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Bờ Biển Ngà và Na Uy: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Bờ Biển Ngà đang đứng trước trận đấu có ý nghĩa lịch sử. Đại diện châu Phi lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out World Cup, sau khi khép lại vòng bảng với vị trí nhì bảng E. Chiến thắng 1-0 trước Ecuador và trận thắng 2-0 trước Curaçao giúp họ tạo lợi thế lớn, trước khi chỉ thua Đức 1-2 ở lượt cuối.

Điểm đáng chú ý của Bờ Biển Ngà nằm ở sự chắc chắn. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng của HLV Emerse Faé thắng 4 và chỉ thua 1. Họ ghi 8 bàn, nhận 3 bàn thua, qua đó cho thấy sự cân bằng giữa khả năng tấn công và phòng ngự.

Na Uy cũng đi tiếp với hành trang ấn tượng. Đội bóng Bắc Âu thắng Iraq 4-1, vượt qua Senegal 3-2, rồi thua Pháp 1-4 ở lượt cuối khi có nhiều thay đổi nhân sự. Dù thất bại trước Pháp để lại những dấu hỏi ở hàng thủ, Na Uy vẫn là đội bóng có sức công phá rất lớn.

Với tính chất loại trực tiếp, trận đấu này không còn nhiều khoảng trống cho sai lầm. Bờ Biển Ngà cần duy trì sự kỷ luật đã giúp họ vượt qua vòng bảng, còn Na Uy phải tận dụng tối đa sức mạnh tấn công xoay quanh Erling Haaland.

Tương quan sức mạnh: Na Uy nhỉnh hơn nhờ Haaland

Bờ Biển Ngà và Na Uy được đánh giá khá cân bằng nếu xét trên phong độ gần đây. Đại diện châu Phi có chuỗi kết quả ổn định hơn về mặt phòng ngự, còn Na Uy lại gây ấn tượng bằng hiệu suất ghi bàn cao.

Na Uy sở hữu hàng công bùng nổ với 12 bàn trong 5 trận gần nhất. Tính rộng hơn, đội bóng Bắc Âu ghi tới 45 bàn sau 11 trận, đạt trung bình 4,09 bàn/trận và ghi bàn trong cả 11 trận gần đây. Đây là thống kê cho thấy sức mạnh tấn công đáng nể của đội bóng có Haaland dẫn dắt.

Erling Haaland vẫn là cái tên được chờ đợi nhất. Tiền đạo này đã ghi 4 bàn tại World Cup 2026 và là điểm đến trong hầu hết các phương án tấn công của Na Uy. Với thể hình, khả năng bứt tốc và dứt điểm một chạm, Haaland có thể tạo áp lực liên tục lên cặp trung vệ Bờ Biển Ngà.

Tuy vậy, Bờ Biển Ngà không thiếu phương án đáp trả. Amad Diallo, Nicolas Pépé và Diomande có tốc độ tốt, trong khi Franck Kessié mang lại sức mạnh ở tuyến giữa. Nếu tận dụng được khoảng trống sau lưng hàng thủ Na Uy, đại diện châu Phi có thể tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.

Lịch sử đối đầu: Hai đội chưa từng chạm trán

Bờ Biển Ngà và Na Uy chưa từng gặp nhau trong quá khứ. Vì vậy, trận đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026 sẽ là lần đầu tiên hai đội tuyển này đối đầu ở cấp độ quốc tế.

Việc chưa có dữ liệu đối đầu trực tiếp khiến màn so tài càng khó đoán. Bờ Biển Ngà mang đến sức mạnh thể chất, khả năng tranh chấp và lối chơi phòng ngự chắc chắn. Na Uy lại có ưu thế ở bóng bổng, phản công và những pha dứt điểm của Haaland.

Trong bối cảnh hai đội không quá hiểu nhau, những chi tiết nhỏ như tình huống cố định, khả năng chống phản công hoặc khoảnh khắc của ngôi sao có thể định đoạt trận đấu.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Bờ Biển Ngà có phong độ tốt trước trận gặp Na Uy. Trong 5 trận gần nhất, đại diện châu Phi thắng 4 và thua 1, ghi 8 bàn và để thủng lưới 3 lần. Họ cũng ghi bàn trong cả 5 trận gần đây, cho thấy khả năng duy trì sức ép ổn định.

Na Uy thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Hàng công ghi 12 bàn, nhưng hàng thủ đã nhận 9 bàn thua. Thất bại 1-4 trước Pháp là lời cảnh báo lớn cho đội bóng Bắc Âu trước khi bước vào vòng knock-out.

Về lực lượng, Bờ Biển Ngà bỏ ngỏ khả năng ra sân của Wilfried Singo vì chấn thương. Đây là mất mát đáng chú ý nếu cầu thủ này không kịp bình phục. Phía Na Uy, Julian Ryerson chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương đùi và cũng cần được đánh giá trước giờ bóng lăn.

Nhìn chung, Bờ Biển Ngà có sự ổn định tốt hơn ở phòng ngự, còn Na Uy vượt trội hơn ở sức tấn công. Trận đấu vì thế hứa hẹn diễn ra chặt chẽ ở tuyến giữa, nhưng vẫn có thể bùng nổ nếu một trong hai đội ghi bàn sớm.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Bờ Biển Ngà nhiều khả năng sẽ chọn cách nhập cuộc thận trọng. Đại diện châu Phi có thể ưu tiên giữ cự ly đội hình, hạn chế khoảng trống trước vòng cấm và tìm cơ hội phản công qua tốc độ của Amad Diallo, Pépé hay Diomande.

Tuyến giữa với Sangaré, Kessié và Fofana giữ vai trò then chốt. Nếu bộ ba này kiểm soát được nhịp độ, Bờ Biển Ngà có thể giảm đáng kể số lần Na Uy đưa bóng tới Haaland trong tư thế thuận lợi.

Na Uy sẽ hướng nhiều bóng vào khu vực của Haaland. Ngoài các pha phối hợp trung lộ nhờ Ødegaard, đội bóng Bắc Âu còn nguy hiểm ở bóng bổng và những tình huống cố định. Sự hiện diện của Sørloth cũng giúp Na Uy có thêm một điểm đến trong vòng cấm.

Về số bàn thắng, Bờ Biển Ngà ghi 27 bàn sau 14 trận gần nhất, trung bình 1,93 bàn/trận và ghi bàn ở 13/14 trận. Na Uy bùng nổ hơn với 45 bàn sau 11 trận, trung bình 4,09 bàn/trận. Trận đấu được kỳ vọng có từ 2 đến 3 bàn.

Ở thống kê phạt góc, Bờ Biển Ngà đạt trung bình 6 quả/trận sau 14 trận gần nhất, còn Na Uy đạt 4,09 quả/trận sau 11 trận. Với thế trận có thể mở ở hai biên, tổng phạt góc trận này được dự đoán rơi vào khoảng 9-11 quả.

Về thẻ phạt, Bờ Biển Ngà nhận trung bình 1,21 thẻ vàng/trận, còn Na Uy chỉ nhận 0,82 thẻ vàng/trận. Dù hai đội đều khá kỷ luật, tính chất knock-out có thể khiến các pha tranh chấp quyết liệt hơn. Trận đấu có thể xuất hiện từ 3-5 thẻ.

Na Uy có hàng công mạnh hơn và Haaland đang đạt hiệu suất cao. Bờ Biển Ngà đủ khả năng gây khó khăn, nhưng nếu hàng thủ không phong tỏa tốt tiền đạo chủ lực của đối thủ, đại diện châu Phi có thể phải dừng bước sau trận đấu sít sao.

Dự đoán tỷ số: Bờ Biển Ngà 1-2 Na Uy.

Đội hình dự kiến Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Đội hình dự kiến Bờ Biển Ngà: Fofana; Doué, Agbadou, Kossounou, Konan; Sangaré, Kessié, Fofana; Amad Diallo, Pépé, Diomande.

Đội hình dự kiến Na Uy: Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Berge, Aursnes, Ødegaard; Nusa, Haaland, Sørloth.

Thống kê đáng chú ý Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Bờ Biển Ngà thắng 4/5 trận gần nhất.

Na Uy ghi 12 bàn sau 5 trận gần đây.

Erling Haaland đã có 4 bàn tại World Cup 2026.

Bờ Biển Ngà ghi bàn trong cả 5 trận gần nhất.

Bờ Biển Ngà chỉ để thủng lưới 3 bàn trong 5 trận gần nhất.

Na Uy nhận 9 bàn thua sau 5 trận gần đây.

Bờ Biển Ngà được hưởng trung bình 6 quả phạt góc/trận trong 14 trận gần nhất.

Na Uy ghi bàn trong 11 trận gần nhất.

Hai đội chưa từng chạm trán nhau trong quá khứ.

Cả Bờ Biển Ngà và Na Uy đều lần đầu góp mặt ở vòng knock-out World Cup kể từ khi trở lại giải đấu.