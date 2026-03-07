Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha vs Croatia 3/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Bồ Đào Nha và Croatia lúc 6h00 ngày 3/7/2026. Ronaldo đối đầu Modric ở vòng 1/16 World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha vs Croatia 3/7/2026

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia tại vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra lúc 6h00 ngày 03/07/2026 trên sân vận động SoFi, Los Angeles, Mỹ. Đây là màn so tài được chờ đợi khi Cristiano Ronaldo và Luka Modric đối đầu trong một trận knock-out có thể khép lại giấc mơ World Cup của một trong hai huyền thoại.

Bồ Đào Nha 2 - 1 Croatia Trận đấu đã kết thúc 90+4' Vào! Bồ Đào Nha nâng tỷ số lên 2-1

Từ cánh trái, Leao tạt bóng chuẩn xác để Goncalo Ramos bật cao đánh đầu tung lưới Croatia, giúp Bồ Đào Nha vượt lên dẫn 2-1.

Từ cánh trái, Leao tạt bóng chuẩn xác để Goncalo Ramos bật cao đánh đầu tung lưới Croatia, giúp Bồ Đào Nha vượt lên dẫn 2-1. 90+3' Nuno Mendes ngã trong vòng cấm địa

Nuno Mendes đột phá rồi ngã trong vòng cấm địa Croatia, nhưng trọng tài xác định không có lỗi của cầu thủ phòng ngự.

Nuno Mendes đột phá rồi ngã trong vòng cấm địa Croatia, nhưng trọng tài xác định không có lỗi của cầu thủ phòng ngự. 90' Thời gian bù giờ

Trận đấu có thêm 10 phút bù giờ.

Trận đấu có thêm 10 phút bù giờ. 88' Khung thành Bồ Đào Nha lại chao đảo

Croatia tiếp tục tạo ra tình huống nguy hiểm trước khung thành Bồ Đào Nha. Bóng chỉ thiếu một chút chính xác để trở thành bàn thắng cho đội bóng áo ca-rô.

Croatia tiếp tục tạo ra tình huống nguy hiểm trước khung thành Bồ Đào Nha. Bóng chỉ thiếu một chút chính xác để trở thành bàn thắng cho đội bóng áo ca-rô. 87' Veiga đánh đầu chệch khung thành

Từ tình huống phạt góc, Veiga bật cao đánh đầu nhưng bóng đi chệch khung thành Croatia.

Từ tình huống phạt góc, Veiga bật cao đánh đầu nhưng bóng đi chệch khung thành Croatia. 84' Bồ Đào Nha suýt tạo ra cơ hội nguy hiểm

Bồ Đào Nha suýt có pha tạt bóng nguy hiểm trước khung thành Croatia, nhưng hàng thủ đội bóng áo ca-rô kịp thời hóa giải.

Bồ Đào Nha suýt có pha tạt bóng nguy hiểm trước khung thành Croatia, nhưng hàng thủ đội bóng áo ca-rô kịp thời hóa giải. 81' Ronaldo rời sân

Ronaldo rời sân, nhường chỗ cho Ruben Neves trong đội hình Bồ Đào Nha.

Ronaldo rời sân, nhường chỗ cho Ruben Neves trong đội hình Bồ Đào Nha. 80' Croatia lần thứ hai bị bắt việt vị

Croatia tiếp tục bị trọng tài thổi việt vị. Đây là lần thứ hai trong trận đấu đội bóng áo ca-rô rơi vào tình huống không hợp lệ.

Croatia tiếp tục bị trọng tài thổi việt vị. Đây là lần thứ hai trong trận đấu đội bóng áo ca-rô rơi vào tình huống không hợp lệ. 75' Croatia chưa thể có bàn thứ hai

Croatia nhiều lần đưa bóng vào lưới Bồ Đào Nha, nhưng cả năm tình huống đều không được công nhận bàn thắng.

Croatia nhiều lần đưa bóng vào lưới Bồ Đào Nha, nhưng cả năm tình huống đều không được công nhận bàn thắng. 68' Vào! Ronaldo gỡ hòa cho Bồ Đào Nha

Ronaldo dễ dàng lập công trên chấm phạt đền, đưa trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia trở lại vạch xuất phát với tỷ số 1-1.

Ronaldo dễ dàng lập công trên chấm phạt đền, đưa trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia trở lại vạch xuất phát với tỷ số 1-1. 66' Phạt đền cho Bồ Đào Nha

VAR vào cuộc và xác định Vlasic có pha kéo ngã Veiga trong vòng cấm địa Croatia. Trọng tài cho Bồ Đào Nha hưởng phạt đền.

VAR vào cuộc và xác định Vlasic có pha kéo ngã Veiga trong vòng cấm địa Croatia. Trọng tài cho Bồ Đào Nha hưởng phạt đền. 61' Bàn thắng của Ronaldo không được công nhận

Ronaldo băng xuống đón đường chọc khe từ đồng đội rồi dứt điểm một chạm tung lưới Croatia. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định CR7 đã việt vị và không công nhận bàn thắng.

Ronaldo băng xuống đón đường chọc khe từ đồng đội rồi dứt điểm một chạm tung lưới Croatia. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định CR7 đã việt vị và không công nhận bàn thắng. 58' Leao dứt điểm trúng xà ngang

Leao tung cú dứt điểm ở rìa vòng cấm địa, đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành Croatia.

Leao tung cú dứt điểm ở rìa vòng cấm địa, đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành Croatia. 56' Bàn thắng của Croatia không được công nhận

Croatia phối hợp bên cánh phải trước khi Matanovic đón đường căng ngang và đệm bóng tung lưới Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, trọng tài xác định cầu thủ Croatia đã việt vị trước đó.

Croatia phối hợp bên cánh phải trước khi Matanovic đón đường căng ngang và đệm bóng tung lưới Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, trọng tài xác định cầu thủ Croatia đã việt vị trước đó. 53' Vào! Croatia mở tỷ số

Từ cánh phải, Stanisic tạt bóng vào cho Perisic. Không có cầu thủ Bồ Đào Nha nào theo kèm, tạo điều kiện để Perisic thoải mái dứt điểm mở tỷ số trận đấu.

Từ cánh phải, Stanisic tạt bóng vào cho Perisic. Không có cầu thủ Bồ Đào Nha nào theo kèm, tạo điều kiện để Perisic thoải mái dứt điểm mở tỷ số trận đấu. 48' Kovacic dứt điểm nguy hiểm

Kovacic đột phá mạnh mẽ, vượt qua hai cầu thủ Bồ Đào Nha trước khi dứt điểm. Bóng khẽ chạm thủ môn Diogo Costa rồi đi vào phần cạnh lưới.

Kovacic đột phá mạnh mẽ, vượt qua hai cầu thủ Bồ Đào Nha trước khi dứt điểm. Bóng khẽ chạm thủ môn Diogo Costa rồi đi vào phần cạnh lưới. 46' Bồ Đào Nha tấn công biên nguy hiểm

Rafael Leao đột phá bên cánh trái rồi căng ngang vào trong, nhưng hậu vệ Croatia chơi tập trung và ngăn không cho các cầu thủ Bồ Đào Nha dứt điểm.

Rafael Leao đột phá bên cánh trái rồi căng ngang vào trong, nhưng hậu vệ Croatia chơi tập trung và ngăn không cho các cầu thủ Bồ Đào Nha dứt điểm. 46' Hiệp hai bắt đầu

Hiệp hai trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia chính thức bắt đầu.

Hiệp hai trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia chính thức bắt đầu. 45+4' Hiệp một khép lại

Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0 giữa Bồ Đào Nha và Croatia.

Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0 giữa Bồ Đào Nha và Croatia. 45+2' Rafael Leao vô-lê vọt xà

Rafael Leao đón bóng trong vòng cấm rồi tung cú vô-lê một chạm, nhưng bóng bay vọt xà ngang khá xa và đi thẳng lên khán đài.

Rafael Leao đón bóng trong vòng cấm rồi tung cú vô-lê một chạm, nhưng bóng bay vọt xà ngang khá xa và đi thẳng lên khán đài. 43' Bồ Đào Nha áp đặt thế trận

Bồ Đào Nha kiểm soát bóng chắc chắn, liên tục thực hiện những đường chuyền ngắn và phối hợp nhịp nhàng để duy trì sức ép lên Croatia.

Bồ Đào Nha kiểm soát bóng chắc chắn, liên tục thực hiện những đường chuyền ngắn và phối hợp nhịp nhàng để duy trì sức ép lên Croatia. 40' Vitinha tạo ra phạt góc

Vitinha thực hiện quả tạt vào phía trong nhưng bị hàng thủ Croatia chặn lại. Bóng đi hết đường biên ngang và Bồ Đào Nha được hưởng một quả phạt góc.

Vitinha thực hiện quả tạt vào phía trong nhưng bị hàng thủ Croatia chặn lại. Bóng đi hết đường biên ngang và Bồ Đào Nha được hưởng một quả phạt góc. 33' Bruno Fernandes khuấy đảo hàng thủ Croatia

Bruno Fernandes liên tục tạo sóng gió bằng những đường căng ngang khó chịu, khiến thủ môn Livakovic và hàng thủ Croatia phải vất vả cản phá.

Bruno Fernandes liên tục tạo sóng gió bằng những đường căng ngang khó chịu, khiến thủ môn Livakovic và hàng thủ Croatia phải vất vả cản phá. 30' Ronaldo bỏ lỡ cơ hội cận thành

Bồ Đào Nha miệt mài tấn công để tìm bàn mở tỷ số. Cơ hội đến với Ronaldo trong vòng cấm, nhưng CR7 không thể chạm bóng dứt điểm ở cự ly gần.

Bồ Đào Nha miệt mài tấn công để tìm bàn mở tỷ số. Cơ hội đến với Ronaldo trong vòng cấm, nhưng CR7 không thể chạm bóng dứt điểm ở cự ly gần. 28' Trận đấu tạm dừng để giải nhiệt

Trọng tài cho các cầu thủ tạm dừng trận đấu để uống nước. Thời tiết trên sân đang rất nóng, khiến hai đội cần bổ sung nước trước khi trận đấu tiếp tục.

Trọng tài cho các cầu thủ tạm dừng trận đấu để uống nước. Thời tiết trên sân đang rất nóng, khiến hai đội cần bổ sung nước trước khi trận đấu tiếp tục. 17' Ruben Dias nhận thẻ vàng

Trọng tài xác định Ruben Dias phạm lỗi và rút thẻ vàng đầu tiên của trận đấu dành cho trung vệ Bồ Đào Nha.

Trọng tài xác định Ruben Dias phạm lỗi và rút thẻ vàng đầu tiên của trận đấu dành cho trung vệ Bồ Đào Nha. 15' Veiga đánh đầu vọt xà

Veiga bật cao đánh đầu rất mạnh trong vòng cấm, nhưng bóng đi cao hơn khung thành Croatia.

Veiga bật cao đánh đầu rất mạnh trong vòng cấm, nhưng bóng đi cao hơn khung thành Croatia. 13' Ronaldo sút phạt bất thành

Ronaldo thực hiện quả đá phạt cho Bồ Đào Nha, nhưng cú sút không đủ tốt và bóng đập vào hàng rào Croatia.

Ronaldo thực hiện quả đá phạt cho Bồ Đào Nha, nhưng cú sút không đủ tốt và bóng đập vào hàng rào Croatia. 8' Ronaldo không thể đánh đầu

Pedro Neto thực hiện quả tạt đầy ý đồ hướng về phía Ronaldo, nhưng thủ môn Livakovic băng ra kịp thời, khiến bóng không thể đến vị trí của CR7.

Pedro Neto thực hiện quả tạt đầy ý đồ hướng về phía Ronaldo, nhưng thủ môn Livakovic băng ra kịp thời, khiến bóng không thể đến vị trí của CR7. 4' Bruno Fernandes dứt điểm liên tiếp

Bruno Fernandes có hai cú đá liên tiếp sau khi nhận bóng từ pha trả ngược của Rafael Leao, nhưng thủ môn Livakovic cùng hàng thủ Croatia đã chơi tập trung để hóa giải.

Bruno Fernandes có hai cú đá liên tiếp sau khi nhận bóng từ pha trả ngược của Rafael Leao, nhưng thủ môn Livakovic cùng hàng thủ Croatia đã chơi tập trung để hóa giải. 3' Budimir dứt điểm trúng đích

Ante Budimir có cơ hội dứt điểm sau khi nhận đường chuyền ở cự ly trung bình. Tiền đạo Croatia nhắm vào góc thấp bên trái khung thành Bồ Đào Nha, nhưng cú sút thiếu lực nên không gây khó khăn cho thủ môn Diogo Costa.

Ante Budimir có cơ hội dứt điểm sau khi nhận đường chuyền ở cự ly trung bình. Tiền đạo Croatia nhắm vào góc thấp bên trái khung thành Bồ Đào Nha, nhưng cú sút thiếu lực nên không gây khó khăn cho thủ môn Diogo Costa. 2' Croatia lên bóng tốc độ

Croatia tổ chức pha lên bóng tốc độ bên cánh trái, gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Bồ Đào Nha.

Croatia tổ chức pha lên bóng tốc độ bên cánh trái, gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Bồ Đào Nha. 0' Trận đấu bắt đầu

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha vs Croatia chính thức diễn ra.

Nền tảng trực tiếp trận Bồ Đào Nha và Croatia: VTV3, VTV6, VTV10, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Bồ Đào Nha và Croatia phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Bồ Đào Nha và Croatia phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Bồ Đào Nha và Croatia phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Bồ Đào Nha và Croatia: https://fptplay.vn/su-kien/bo-dao-nha-croatia-6a4135317c88b49d15846f24?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Bồ Đào Nha và Croatia: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Bồ Đào Nha bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 sau vòng bảng có nhiều cung bậc. Đội bóng của HLV Roberto Martinez khởi đầu chưa thật sự suôn sẻ khi bị CHDC Congo cầm hòa, nhưng sau đó lấy lại vị thế bằng chiến thắng đậm trước Uzbekistan và hòa Colombia ở lượt cuối.

Với Bồ Đào Nha, trận đấu này là cơ hội để chứng minh họ đủ bản lĩnh tiến sâu tại World Cup 2026. Dàn cầu thủ giàu chất lượng giúp đội bóng áo bã trầu có nhiều phương án tiếp cận khung thành, từ khả năng kiểm soát tuyến giữa đến tốc độ ở hai biên.

Croatia cũng trải qua vòng bảng không hề dễ dàng. Sau thất bại trước Anh, đội bóng áo ca-rô buộc phải sửa sai và đã làm được bằng hai chiến thắng quan trọng trước Panama và Ghana. Kết quả này giúp Croatia bước vào vòng knock-out với tinh thần được cải thiện rõ rệt.

Tính chất loại trực tiếp khiến trận Bồ Đào Nha vs Croatia trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Một sai lầm nhỏ có thể khiến cả hành trình chấm dứt, nhất là khi hai đội đều có những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và quen với áp lực lớn.

Tương quan sức mạnh: Bồ Đào Nha nhỉnh hơn

Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình đồng đều. Cristiano Ronaldo vẫn là điểm tựa trên hàng công, Bruno Fernandes mang đến khả năng sáng tạo, Bernardo Silva có thể tạo đột biến ở không gian hẹp, còn Rafael Leao đem lại tốc độ và sức xuyên phá bên cánh.

Ở tuyến giữa, Vitinha và Joao Neves giúp Bồ Đào Nha có thêm khả năng kiểm soát nhịp độ. Phía sau, Ruben Dias, Inacio, Cancelo và Nuno Mendes tạo nên bộ khung đủ mạnh để đội bóng của HLV Roberto Martinez triển khai bóng từ phần sân nhà.

Croatia không sở hữu nhiều nhân tố bùng nổ như Bồ Đào Nha, nhưng đội bóng áo ca-rô có bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu knock-out. Luka Modric vẫn là linh hồn trong lối chơi, Brozovic hỗ trợ kiểm soát khu trung tuyến, Kovacic có khả năng kéo bóng và thoát pressing.

Điểm hấp dẫn nhất của trận đấu nằm ở màn đối đầu giữa Ronaldo và Modric. Họ từng là đồng đội thân thiết tại Real Madrid, cùng nhau tạo nên giai đoạn rực rỡ tại Champions League. Lần này, cả hai đứng ở hai chiến tuyến trong một trận đấu mà người thua sẽ phải dừng bước.

Ở tuổi xế chiều sự nghiệp, World Cup 2026 gần như là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo và Modric. Vì thế, trận đấu tại SoFi không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn chứa nhiều cảm xúc với người hâm mộ bóng đá.

Lịch sử đối đầu: Bồ Đào Nha có lợi thế

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bồ Đào Nha thắng 3 trận, Croatia thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Thành tích này giúp Bồ Đào Nha có sự tự tin nhất định trước màn tái đấu ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Bồ Đào Nha cũng ghi 11 bàn vào lưới Croatia trong chuỗi 5 trận đối đầu gần đây. Croatia có 7 bàn trước Bồ Đào Nha, cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường không thiếu cơ hội.

Dù lịch sử đối đầu nghiêng về Bồ Đào Nha, Croatia vẫn là đội bóng không thể xem nhẹ. Đại diện áo ca-rô nhiều lần chứng minh họ rất khó bị đánh bại ở những trận đấu lớn, đặc biệt khi trận đấu bị kéo vào nhịp chậm và giằng co.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Bồ Đào Nha bất bại trong 5 trận gần nhất với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đội bóng của HLV Roberto Martinez ghi 10 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua trong chuỗi trận này, một nền tảng đủ tốt trước khi bước vào vòng loại trực tiếp.

Ở trận gần nhất, Bồ Đào Nha hòa Colombia 0-0 dù tung ra 13 cú sút và có 2 lần dứt điểm trúng đích. Việc không ghi bàn là điểm cần cải thiện, nhưng trận sạch lưới cũng giúp hàng thủ có thêm sự tự tin.

Croatia thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, ghi 7 bàn và nhận 8 bàn thua. Chiến thắng 2-1 trước Ghana ở lượt trận gần nhất có ý nghĩa quan trọng, bởi nó giúp Modric cùng đồng đội lấy lại niềm tin sau giai đoạn chịu nhiều áp lực.

Về lực lượng, Bồ Đào Nha có đội hình mạnh nhất cho trận đấu này. Croatia cũng không ghi nhận thiếu vắng quan trọng và có thể sử dụng những nhân tố tốt nhất.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ nhập cuộc chủ động, cố gắng kiểm soát bóng và tạo áp lực từ hai hành lang. Với Cancelo, Nuno Mendes, Bernardo Silva và Rafael Leao, đội bóng áo bã trầu có đủ công cụ để kéo giãn hàng thủ Croatia.

Bruno Fernandes giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối tuyến giữa với hàng công. Nếu tiền vệ này có đủ khoảng trống, Bồ Đào Nha có thể tạo ra nhiều đường chuyền quyết định cho Ronaldo hoặc Leao băng xuống.

Croatia có thể chọn cách chơi thận trọng hơn. Modric, Brozovic và Kovacic sẽ cố gắng làm chậm nhịp độ, giữ bóng chắc và giảm số lần Bồ Đào Nha được chuyển trạng thái nhanh. Đây là cách tiếp cận phù hợp với một đội bóng giàu kinh nghiệm ở vòng knock-out.

Về số bàn thắng, hai đội có hiệu suất ghi bàn tương đồng khi cùng ghi 33 bàn sau 13 trận, đạt trung bình 2,54 bàn/trận. Croatia ghi bàn ở 11/13 trận gần nhất, còn Bồ Đào Nha ghi bàn ở 10/13 trận. Trận đấu có cơ sở xuất hiện bàn thắng cho cả hai đội, nhưng tính chất loại trực tiếp có thể khiến nhịp độ không quá cởi mở.

Ở chỉ số phạt góc, Bồ Đào Nha vượt trội với 73 quả sau 13 trận, trung bình 5,62 quả/trận. Croatia chỉ có 26 quả phạt góc, trung bình 2 quả/trận. Nếu Bồ Đào Nha duy trì áp lực biên, họ nhiều khả năng là đội tạo ra nhiều tình huống phạt góc hơn.

Về thẻ phạt, Bồ Đào Nha đã nhận 21 thẻ vàng sau 13 trận, trung bình 1,62 thẻ/trận. Croatia nhận 12 thẻ vàng, trung bình 0,92 thẻ/trận. Với áp lực knock-out, số thẻ có thể tăng nếu các pha tranh chấp ở khu trung tuyến trở nên quyết liệt.

Nhìn chung, Bồ Đào Nha nhỉnh hơn về chất lượng đội hình, khả năng tạo đột biến và chiều sâu lực lượng. Croatia đủ kinh nghiệm để gây khó khăn, nhưng nếu Ronaldo cùng các vệ tinh tận dụng tốt cơ hội, Bồ Đào Nha có thể giành vé đi tiếp sau 90 phút căng thẳng.

Dự đoán tỷ số: Bồ Đào Nha 2-1 Croatia.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Croatia

Đội hình Bồ Đào Nha dự kiến: Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Đội hình Croatia dự kiến: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Majer, Kramaric, Perisic.

Thống kê đáng chú ý Bồ Đào Nha vs Croatia

Croatia ghi bàn ở 11/13 trận gần nhất, còn Bồ Đào Nha ghi bàn ở 10/13 trận.

Bồ Đào Nha và Croatia cùng ghi 33 bàn sau 13 trận, đạt trung bình 2,54 bàn/trận.

Bồ Đào Nha giữ sạch lưới 4/13 trận, còn Croatia có 7 trận sạch lưới.

Bồ Đào Nha để thủng lưới 14 bàn sau 13 trận, trung bình 1,08 bàn/trận.

Croatia nhận 11 bàn thua sau 13 trận, trung bình 0,85 bàn/trận.

Bồ Đào Nha được hưởng 73 quả phạt góc sau 13 trận, trung bình 5,62 quả/trận.

Croatia có 26 quả phạt góc sau 13 trận, trung bình 2 quả/trận.

Bồ Đào Nha nhận 21 thẻ vàng sau 13 trận, trung bình 1,62 thẻ/trận.

Croatia nhận 12 thẻ vàng sau 13 trận, trung bình 0,92 thẻ/trận.

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Bồ Đào Nha thắng 3 trận, Croatia thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận.

Bồ Đào Nha ghi 11 bàn vào lưới Croatia trong 5 lần gặp gần nhất, còn Croatia ghi 7 bàn.

Bồ Đào Nha hòa Colombia 0-0 ở lượt trận gần nhất dù tung ra 13 cú sút.

Croatia thắng Ghana 2-1 ở lượt trận gần nhất, với 8 cú sút và 4 lần dứt điểm trúng đích.