Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha 7/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha lúc 02h00 ngày 7/7/2026. Ronaldo đối đầu nhà đương kim vô địch châu Âu tại vòng 1/8 World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha 7/7/2026

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha tại vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 7/7/2026 trên sân AT&T, Mỹ. Đây là màn đại chiến của hai nền bóng đá bán đảo Iberia, nơi Cristiano Ronaldo cùng Selecao đối đầu nhà đương kim vô địch châu Âu.

Bồ Đào Nha 0 - 0 Tây Ban Nha Trận đấu đang diễn ra 11' Ronaldo dứt điểm rất căng

Nhận bóng từ Fernandes, Ronaldo đảo chân rồi tung cú dứt điểm uy lực, khiến thủ môn Simons không thể bắt dính bóng.

Nhận bóng từ Fernandes, Ronaldo đảo chân rồi tung cú dứt điểm uy lực, khiến thủ môn Simons không thể bắt dính bóng. 9' Oyarzabal bỏ lỡ khó tin

Oyarzabal có cơ hội đối mặt với thủ thành Costa trong tư thế cực kỳ thoải mái, nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi ra ngoài đầy đáng tiếc.

Oyarzabal có cơ hội đối mặt với thủ thành Costa trong tư thế cực kỳ thoải mái, nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi ra ngoài đầy đáng tiếc. 7' Cancelo dứt điểm vọt xà

Cancelo dốc bóng thẳng một mạch xuống vòng cấm rồi tung cú sút bằng mu chính diện. Bóng đi căng nhưng lại vọt xà ngang khung thành Tây Ban Nha.

Cancelo dốc bóng thẳng một mạch xuống vòng cấm rồi tung cú sút bằng mu chính diện. Bóng đi căng nhưng lại vọt xà ngang khung thành Tây Ban Nha. 3' Oyarzabal sút xa

Oyarzabal cướp được bóng ở giữa sân rồi quyết định đi bóng và dứt điểm ngay. Bóng đi căng nhưng thủ môn Costa đã bắt gọn.

Oyarzabal cướp được bóng ở giữa sân rồi quyết định đi bóng và dứt điểm ngay. Bóng đi căng nhưng thủ môn Costa đã bắt gọn. 0' Trận đấu bắt đầu

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha tại vòng 1/8 World Cup 2026 đang diễn ra

Nền tảng trực tiếp trận Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha: VTV3, VTV6, VTV10, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha: Đang cập nhật

Link TV360 trực tiếp trận đấu Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha: Đang cập nhật

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha là một trong những cặp đấu được chờ đợi nhất vòng 1/8 World Cup 2026. Đây không chỉ là trận derby bán đảo Iberia, mà còn là cuộc so tài giữa hai đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu châu Âu.

Bồ Đào Nha bước vào trận đấu sau chiến thắng nghẹt thở trước Croatia. Đội bóng của HLV Roberto Martinez vẫn có bộ khung rất chất lượng, gồm Diogo Costa, Ruben Dias, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao và Cristiano Ronaldo.

Với Ronaldo, trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt. Kinh nghiệm và bản lĩnh của anh trong những cuộc đấu lớn vẫn là điểm tựa tinh thần quan trọng cho Selecao. Bồ Đào Nha cần những khoảnh khắc như vậy để vượt qua một Tây Ban Nha đang chơi cực kỳ ổn định.

Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha bước vào vòng 1/8 với vị thế của nhà đương kim vô địch châu Âu. La Roja dưới thời HLV Luis de la Fuente đang chơi thứ bóng đá hiện đại hơn, tốc độ hơn và có nhiều phương án tấn công hơn so với giai đoạn trước.

Tây Ban Nha không chỉ mạnh ở kiểm soát bóng. Họ còn nguy hiểm ở các pha chuyển trạng thái, những tình huống mở biên và khả năng pressing sau khi mất bóng. Sự cân bằng này giúp La Roja trở thành một trong những đội có màn trình diễn thuyết phục nhất tại World Cup 2026.

Tương quan sức mạnh: Selecao bản lĩnh, La Roja ổn định

Bồ Đào Nha sở hữu đội hình có chiều sâu. Bruno Fernandes và Bernardo Silva đem lại khả năng sáng tạo, Vitinha và Joao Neves giúp tuyến giữa thêm linh hoạt, còn Rafael Leao cùng Ronaldo là những điểm nổ ở tuyến trên.

Hàng thủ Selecao cũng có nhiều cái tên chất lượng. Ruben Dias là thủ lĩnh ở trung tâm hàng phòng ngự, Nuno Mendes và Joao Cancelo có thể hỗ trợ tấn công tốt từ hai biên. Nếu giữ được cự ly đội hình hợp lý, Bồ Đào Nha đủ khả năng gây khó khăn cho Tây Ban Nha.

Dù vậy, Bồ Đào Nha chưa thật sự đem lại cảm giác yên tâm ở các trận loại trực tiếp gần đây. Selecao có thời điểm kiểm soát tốt, nhưng khả năng tận dụng cơ hội và giữ sự tập trung trong cả trận vẫn là vấn đề cần cải thiện.

Tây Ban Nha lại đang có phong độ ổn định hơn. Trong 5 trận gần nhất, La Roja thắng 4 và hòa 1, ghi 11 bàn, chỉ nhận 1 bàn thua. Họ cũng chưa thủng lưới tại World Cup 2026, một thống kê cho thấy hàng thủ đang vận hành rất chắc chắn.

Rodri và Pedri là hai nhân tố quan trọng ở tuyến giữa. Họ giúp Tây Ban Nha kiểm soát nhịp độ, thoát pressing và tạo nền tảng cho những cầu thủ tấn công như Yamal, Olmo, Baena hay Oyarzabal phát huy khả năng.

Lịch sử đối đầu: Tây Ban Nha có ưu thế, Bồ Đào Nha giữ ký ức đẹp gần nhất

Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã quá hiểu nhau sau nhiều lần gặp ở các giải đấu lớn. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Tây Ban Nha thắng 1 trận sau 90 phút, còn 4 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa.

Tính rộng hơn, Tây Ban Nha thắng 18 trong 41 lần gặp Bồ Đào Nha. Đây là lợi thế lịch sử không nhỏ dành cho La Roja trước màn tái đấu tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, Bồ Đào Nha lại là đội có ký ức đẹp ở lần gặp gần nhất. Selecao đã đánh bại Tây Ban Nha trên chấm luân lưu tại chung kết UEFA Nations League 2024/25. Chiến thắng ấy giúp Ronaldo cùng các đồng đội có thêm tự tin trước trận đấu tại AT&T.

Dù vậy, lịch sử cũng cho thấy cặp đấu này thường rất chặt chẽ. Hai đội hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của nhau, nên khả năng xuất hiện thế trận thận trọng trong phần lớn thời gian là khá cao.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Bồ Đào Nha bất bại 32 trong 35 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trong 5 trận gần đây, Selecao thắng 3, hòa 2, ghi 10 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần. Đây là nền tảng tốt để đội bóng của HLV Roberto Martinez tự tin trước Tây Ban Nha.

Về lực lượng, Bồ Đào Nha có đội hình mạnh nhất. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Ruben Dias và Diogo Costa đều sẵn sàng ra sân.

Tây Ban Nha còn gây ấn tượng mạnh hơn với chuỗi 35 trận bất bại trên mọi đấu trường. La Roja cũng không thua hiệp một trong 35 trận gần nhất, cho thấy khả năng nhập cuộc rất ổn định.

Trong 5 trận gần nhất, Tây Ban Nha thắng 4 và hòa 1, ghi 11 bàn, chỉ nhận 1 bàn thua. Họ giữ sạch lưới 8 trong 13 trận gần đây. Tuy nhiên, Nico Williams và Yeremy Pino dính chấn thương, khiến HLV Luis de la Fuente phải điều chỉnh các lựa chọn tấn công biên.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ cố gắng giữ cự ly đội hình chặt chẽ, tránh để Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến. Vitinha, Joao Neves và Bruno Fernandes có nhiệm vụ vừa hỗ trợ phòng ngự, vừa tìm cách đưa bóng nhanh lên phía trên cho Ronaldo, Leao và Bernardo Silva.

Ronaldo vẫn là điểm đến quan trọng trong vòng cấm. Khả năng chọn vị trí, dứt điểm một chạm và kinh nghiệm ở các trận cầu lớn giúp anh luôn là mối đe dọa với hàng thủ Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha có thể nhập cuộc bằng cách kiểm soát bóng, kéo giãn đội hình Bồ Đào Nha và tìm khoảng trống ở hai biên. Yamal là mũi khoan rất đáng chú ý, còn Olmo và Pedri có thể tạo khác biệt bằng những pha xử lý giữa các tuyến.

Về số bàn thắng, Bồ Đào Nha ghi 10 bàn trong 5 trận gần nhất, còn Tây Ban Nha có 11 bàn trong cùng giai đoạn. Dù hàng công của hai đội đều đạt hiệu suất tốt, lịch sử đối đầu lại thường nghiêng về các trận đấu chặt chẽ. 4 trong 5 lần gặp gần nhất có tối đa 2 bàn sau 90 phút.

Về phạt góc, Tây Ban Nha có xu hướng tạo sức ép biên ổn định hơn, còn Bồ Đào Nha phụ thuộc nhiều vào thế trận cụ thể. Kịch bản trận đấu có từ 8 đến 10 quả phạt góc là tương đối phù hợp.

Về thẻ phạt, đây là trận knock-out giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ nên va chạm có thể xuất hiện nhiều. Các lần đối đầu gần đây từng có số thẻ vàng khá cao, đặc biệt ở chung kết Nations League 2025 và trận hòa 1-1 năm 2022.

Nhìn chung, Bồ Đào Nha có kinh nghiệm, bản lĩnh và những cá nhân đủ sức tạo đột biến. Tuy nhiên, Tây Ban Nha nhỉnh hơn nhờ phong độ ổn định, khả năng kiểm soát trận đấu và hàng thủ rất chắc chắn tại World Cup 2026.

Dự đoán tỷ số: Bồ Đào Nha 1-2 Tây Ban Nha.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Đội hình Bồ Đào Nha dự kiến: Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Đội hình Tây Ban Nha dự kiến: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

Thống kê đáng chú ý Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha bất bại 32 trong 35 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Tây Ban Nha bất bại 35 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Tây Ban Nha không thua hiệp một trong 35 trận gần nhất.

Tây Ban Nha giữ sạch lưới 8 trong 13 trận gần đây.

Bồ Đào Nha ghi 10 bàn trong 5 trận gần nhất.

Tây Ban Nha ghi 11 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua trong 5 trận gần nhất.

4 trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội có tối đa 2 bàn sau 90 phút.

Tây Ban Nha thắng 18 trong 41 lần gặp Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha thắng Tây Ban Nha ở lần gặp gần nhất trên chấm luân lưu tại chung kết Nations League 2025.